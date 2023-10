​Afganistán, en la catapulta de las coaliciones temporales de actores regionales y extra regionales

En las actuales interacciones globales entre potencias y cuasi potencias, el significado de las alianzas ha cambiado por completo. La situación ha llegado a ser tal que no existe ninguna alianza entre las potencias globales y regionales y los actores independientes que tienen la capacidad de establecer roles en las interacciones, y las alianzas temporales con deshonestidad y trucos entre jugadores influyentes son una costumbre. Es común y es que el problema de Afganistán ha quedado suspendido. Estados Unidos, Gran Bretaña, Pakistán y Occidente están de un lado de la cuestión y apoyan a los talibanes, y Rusia, China e Irán están del otro lado de la cuestión, entre apoyar a los talibanes e intentar reemplazarlos. Se nota la confusión e incertidumbre sobre el destino de Afganistán como variable dependiente de la variable independiente de los sistemas regional y global, basada en la falta de estas alianzas entre diferentes actores. Estados Unidos, Inglaterra, Occidente y Pakistán nunca estarán incluidos en el mismo contenedor. Por otra parte, la situación aparente entre Rusia, Irán y China no es un estado de unidad; Una estrategia que es decisiva. Según lo que se puede observar en relación a la situación y destino de Afganistán, la coalición temporal se basa en intereses económicos y de seguridad de manera individual y excluyente. Las sospechas, las percepciones de seguridad y el uso instrumental de la situación y de las situaciones que han surgido muestran que no existe un plan a largo plazo para Afganistán y la región.



Pakistán y China acuerdan un entendimiento estratégico sobre el mantenimiento de los talibanes y han creado un triángulo de profunda interacción intelectual sobre la opción talibán. Pakistán ha desempeñado un papel eficaz en la proximidad de China a los talibanes y ha llevado a ambos al límite de la seguridad y la confianza económica. Mientras que el mismo Pakistán está incluido en el plan estratégico de Estados Unidos e Inglaterra. Los tres bandos de este juego tienen una opinión compartida sobre fortalecer y mantener a los talibanes en el poder. En esta explicación falta algún tipo de contradicción y conflicto de puntos de vista entre China y otros dos bandos, como Inglaterra y Estados Unidos. Este estado de confusión y ambigüedad es provocado por la complejidad del juego.

En un acuerdo bilateral de seguridad, Irán y Rusia están pensando en las posibles opciones de crear un eje de resistencia en el norte y el oeste de Afganistán, pero esta idea todavía se considera una de las dos opciones para el papel futuro de estos países en las interacciones de Afganistán. China ha formado una alianza con Rusia e Irán en importantes cuestiones globales. Mientras que en el caso de Afganistán se toma un camino diferente y separado.



Estados Unidos e Inglaterra han contado con el papel directivo de Pakistán para avanzar en el nuevo gran juego en Asia Central. Estas cuentas de apertura sobre la opción de Pakistán han sido suspendidas por el momento debido a la tensión y el deterioro de la situación política y de seguridad en Pakistán y se encuentran en un estado de espera.

Pakistán juega con todas las facciones; Tanto China como Inglaterra y Estados Unidos. Irán está en consulta con Pakistán para asegurar y mantener sus intereses de seguridad intensificando los ataques baluchis. El rompecabezas de seguridad que rodea a Afganistán, aunque aparentemente en el grupo de coaliciones temporales, pero lo dicho, el rompecabezas de seguridad entre actores regionales y extra regionales ha dado más espacio a los talibanes. Por supuesto, muchos actores destacados en el ámbito de Afganistán han comenzado a trabajar en la dimensión exterior y a crear redes; Están tratando de crear una plataforma para la cooperación y la competencia. Estas redes están formadas por elementos militares y políticos básicos, tecnócratas y el canal de información más poderoso a nivel externo. La política de canalización y aprovechamiento de las capacidades locales ha dado buenos resultados. Los talibanes, que ostentan el poder político, son en sí mismos un ejemplo perfecto de un canal creado por las agencias de inteligencia. Es por esta razón que los movimientos políticos y los movimientos en el ámbito de Afganistán, después de la caída de la república, se encuentran en un cuello de botella funcional y debido a la falta de interés de los actores regionales y extra regionales, nadie cuenta con ellos. A pesar de que Rusia y China coinciden en cambiar la naturaleza del sistema internacional del orden puramente estadounidense al deseado multipolar, han abierto cuentas separadas sobre la cuestión de Afganistán. Mientras tanto, Irán tiene un aspecto práctico acorde con sus capacidades en el campo de batalla y política. Al mismo tiempo, Pakistán e Irán están tratando de desbaratar cualquier acuerdo previo con los talibanes, supuestamente firmado entre China, Rusia, Estados Unidos y los occidentales, utilizando la tarjeta de los inmigrantes afganos. Puede que no sea difícil imaginar que la cuestión de los inmigrantes en sí misma sea el aspecto de seguridad de la cuestión política de Afganistán. Con grandes cuentas e innumerables gastos e ingresos, China mantiene sus ojos atentos a las minas, los mercados y los campos de Afganistán. Este país está intentando utilizar Afganistán, que funciona como centro de tránsito, a través de la tarjeta económica y financiera. Los rusos están preocupados por la situación de seguridad, el número de grupos terroristas en el norte y noreste de Afganistán, el aumento del tráfico de drogas y el establecimiento de estrechos vínculos entre los talibanes y China, Pakistán e Irán al mismo tiempo. El papel de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido no es el mismo. A pesar de que los tres países comparten la misma línea de pensamiento sobre Afganistán, difieren en muchos casos. Muchos países europeos y americanos tienen estrechas relaciones con los talibanes y se benefician de intercambios de información no convencionales. Los iraníes intentan utilizar las capacidades latentes del campo afgano, que se consideran importantes para el papel de este país, con diversas excusas, el agua, las tensiones fronterizas y la creación de grupos terroristas financiados por los talibanes. Por ejemplo, Fatemiyoon, partidos chiítas, grupos de resistencia y grupos y facciones políticas que anteriormente fueron apoyados por este país.

Pakistán está profundamente preocupado por el papel cada vez mayor del TTP como actor de seguridad independiente y que esta opción podría estar disponible para la región. En este sentido, está tratando de reunir las diversas opciones de los oponentes talibanes y principalmente elementos no pastunes en un nuevo circuito, de modo que mañana, si los talibanes dan la espalda a los intereses de seguridad de Islamabad, utilicen esta opción y protejan sus intereses. Las relaciones de los líderes fugitivos y yihadistas de Afganistán, que se oponen a los talibanes y fuera de Afganistán, se han mejorado con Pakistán. Algunos líderes talibanes tienen comunicación directa con Pakistán y actúan de acuerdo con sus agendas políticas y de seguridad. Pero muchos otros, de ser puramente paquistaníes, han salido y han aprendido a servir a intereses regionales y extra regionales. Esta cuestión es muy preocupante para Islamabad y se basa en el hecho de que Pakistán está tratando de encontrar posibles alternativas para los talibanes.

El espacio total de juego disponible en el terreno de Afganistán muestra que las coaliciones temporales entre actores regionales y extra regionales tienen sólo una forma de seguridad y precaución. En la dimensión de seguridad, el rompecabezas de la seguridad crea un papel importante en las estructuras y percepciones de cada actor respecto de los demás. En la dimensión política no hay ningún plan de futuro; Salvo los programas de seguridad que van en detrimento del orden y la seguridad de la región y cada actor lo avanza según sus propios intereses. Todo el mundo intenta incluir en el orden del día la posible opción de interacción selectiva utilizando la carta de los talibanes. En la dimensión extra regional, como se piensa, la cuestión de Afganistán está relacionada con las cuestiones de otras partes del mundo y tiene un carácter pendiente. Este país es a la vez un campo de juego político, un campo de conflictos informativos y bélicos, y tiene la característica de esperar a que se sumen los siguientes puntos. Resulta que las coaliciones temporales en este país son coaliciones de seguridad y es el sentimiento de pesimismo lo que creó estas coaliciones, no el pensamiento político que conducirá a una alianza entre los gobiernos y los actores. De modo que las alianzas temporales de seguridad se han convertido en una alternativa a las alianzas políticas constructivas que pueden ser una garantía para el futuro de la región. No hay esperanzas de mejorar la situación en Afganistán bajo el control de los talibanes, y este grupo continúa su gobierno autocrático y derrama más sangre cada día. El fanatismo y la intolerancia en la existencia de este grupo petrificado están cada día más arraigados, y la región, porque sus intereses están en el desempeño del grupo, le muestra una cara positiva. Extra región que es la fundadora de este grupo y hará todo lo posible para mantenerlo en el poder político.