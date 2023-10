"Lo más grande que el ser humano puede poseer son los dones artísticos"

Todo talento que contribuye a nuestro desarrollo personal, se convierte en el faro que nos conduce a un futuro prominente, expandido su gracia, dedicación y encanto por lo que amamos hacer, y esto es lo que ha sucedido en muchos corazones de personas que cultivando la ilusión han abrazado la esperanza que desde los primeros pasos les acompaña hasta la gloria que hoy poseen a través de su legado.



En esta oportunidad tengo el honor de presentarles por medio de esta entrevista al maestro, diseñador gráfico, caricaturista y escritor salvadoreño Atilio Munguía, quien es autor del logotipo de la compilación CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA (HC Editores, Costa Rica, 2023), obra que reúne a escritores, poetas y artistas de 110 países provenientes de 77 idiomas, su compilador es el escritor nicaragüense Carlos Javier Jarquín radicado en Costa Rica. Atilio tiene una trayectoria verdaderamente admirable y de mucho prestigio, por su maravilloso talento en la caricatura, como ardua dedicación en el arte a lo largo de toda su vida.

Esperando sea un motivo más de tu inspiración estimado lector.

¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes que vivió en su infancia? El compartir los juegos propios con mis amiguitos, mis primeras etapas de estudiante deseoso de aprender sobre todo cuando descubrí los primeros destellos de mi vocación artística apoyada por mis profesores y poder colaborar dentro del aula de clases ilustrando: mapas, ilustraciones sobre biología y anatomía humana. Al final del año escolar fui acreedor de estímulos y obsequios.

¿Cuál era su mayor inquietud en esa etapa del desarrollo? Tomé la iniciativa de estudiar académicamente las ramas del arte, iniciando durante cuatro años Diseño Gráfico en la Escuela de Artes Gráficas Imery (1957 - 1961).

¿Cómo nos describe su adorada adolescencia, entorno familiar y social? Mi temprana edad y adolescencia transcurrieron con etapas felices, pero que nunca faltaron las dificultades de sobrevivencia pero al final fui encontrando con dificultad las formas de soluciones.

¿Qué sentimientos evocó en su corazón la primera pintura que realizó? Al inicio el artista de vocación mantiene el sueño de llegar a ser como los grandes, pero necesita la orientación y la escuela de los expertos. Al inicio se sabe que se tiene una vocación pero necesita ser guiada académicamente. Por mi parte me inscribí en la Academia de Artes Visuales del maestro Miguel Ángel Orellana, aunque ya pintaba de manera autodidacta y hasta vendía mis primeras obras.

Durante los cuatro años de estudio, cada año se hacía una evaluación estimulando a los alumnos con premiar y calificarlos con primeros y segundos lugares de los cuales cada año era estimulado con los primeros lugares, por el esfuerzo y dominio de la técnica del óleo del cual me sentía muy privilegiado, durante el período de estudio, pintaba diversos temas: desnudos, bodegones, paisajes y otros temas en diversas técnicas, Personas interesadas compraban mis primeras obras preferentemente les gustaban los bodegones. El que compraran algunas obras me mostraban una buena señal del futuro del artista.

¿Cómo considera que vivió los años que adornaron su juventud? Todo joven experimenta un cambio, de la niñez, a la adolescencia y comienza el enamoramiento con épocas de bailes, fiestas. Hasta que conocí a Drucy la que hoy es mi esposa, quien ha sido el baluarte más importante de mi carrera artística.

¿Podría describir lo significativo que ha sido el arte a lo largo de su vida? Lo más grande que el ser humano puede poseer son los dones artísticos con ellos puede alcanzar todos sus ideales, ideales que mi persona ha puesto en práctica hasta este momento de mi historia de los cuales me siento privilegiado el poder poseerlos.

¿Cómo fue el proceso de creación en artes plásticas y caricaturas? Soy poseedor como artista, de diversas cualidades artísticas. Hasta el momento trabajo en algunas áreas del arte como son: Diseño Gráfico, ejerciendo dicha disciplina durante más de 20 años en diversas agencias de publicidad. Como Artista Plástico he realizado más de 60 exposiciones realizadas dentro y fuera del país, desde 1988 hasta esta fecha 2023. De las más importantes puedo mencionar la realizada en Washington, O.E.A. , Houston Texas, París Francia, Honduras, México, Guatemala y otras. Como Caricaturista inicié en el 2003 hasta la fecha. Ganador de reconocimiento de primer libro de Caricaturas (2006) de parte del Centro Nacional de Registro C.N.R.

Como una actividad formal, he producido hasta hoy un número de 10 libros, de diversas temáticas como: Personalidades en trazos, Presidentes de Estados Unidos, Poetas de El Salvador, Grandes Inventores del mundo, Génesis de la Literatura Universal, Ordenando Pensamientos, Sin miedo al trazo y otros inéditos.

¿A quiénes considera fuente de inspiración para el desarrollo de su talento? Considero primero al deseo de cristalizar todos mis sueños artísticos creativos, a los maestros que me impulsaron siempre a no parar con mis aspiraciones y a Dios que me regaló el tesoro más grande los dones artísticos.

¿Cuántos libros ha publicado, y cuál es la temática central que aborda en cada uno de ellos? He publicado 10, desde mi primer libro ganador que fue el que me inspiró para los siguientes; las temáticas inician con una colección de caricaturas al que denominé: Personalidades en Trazos del cual surgieron edité dos versiones más. Al siguiente cambié la temática y me enfoqué en la literatura de El Salvador denomido: Pinceladas Rostros de la Literatura de El Salvador. Y así vienen otros Génesis de la literatura Universal le siguen, Ordenando Pensamientos (Reflexiones), sin Miedo al Trazo (Inovela) lo reciente. Además otros inétios no publicados.

¿Cómo especifica su filosofía en cada etapa de su existir? Mi concepción filosófica en las letras, busca abordar la falta de consciencia, en términos generales, la problemática de la salud mental y la falta de discernimiento con la que se cae en muchas fallas de salud mental. Al mismo tiempo dejar un poco de luz para aquellos que todavía algún grado de consciencia personal. Si hay un problema de entender la vida, buscar profesionalmente las respuestas de los retos existenciales.

¿Cuáles emociones han surgido desde el fundo de su Alma, en cada una de las presentaciones que ha realizado en diversos países? Lo veo como una posibilidad de ser expuesto a través de la obra, el público determina si realmente cumplimos con los estándares de nuestra profesión. También nos estimula a continuar nuestros esfuerzos con honestidad y profesionalismo. Esto se demuestra cuando la obra es admirada pero también es adquirida por las personas que admiran el arte en general.

¿Qué significó para usted haber ser invitado a formar parte como autor del logotipo de Canto Planetario? Un privilegio ser parte del proyecto, agradecer a mi amigo escritor y poeta Carlos Javier Jarquín gestor y compilador del segundo proyecto más ambicioso, después del anterior proyecto de la Antología del Bicentenario de Cenroamérica (Ayame Editorial, México 2021). Creo que el logotipo de CANTO PLANETARIO visualiza el objetivo del proyecto y la intención de proteger nuestra casa, nuestra madre Tierra que nos alimenta y por ello cuidarla y protegerla.

¿Cómo fue el proceso para realizar el logo que tiene esta obra monumental? Me llama su creador y promotor mi amigo Carlos Javier, me plantea el reto, me explica la importancia de plasmar dentro de aquel logotipo, la imagen de nuestro planeta sea protegido por el hombre a través de la imagen y la palabra emanada de una gran cantidad de escritores y artistas del mundo. Un placer grande de ser colaborador de magno y trascendente proyecto literario multilingüe, multicultural y multi artístico.

¿Qué mensaje nos comparte sobre el arte, vida y amor? Que la vida no deja de ser un reto, pero es el mejor milagro, el más grande de nuestra existencia. Cuidando nuestro planeta, cuidamos al hombre y nuestra vida.

Saludos planetarios.

Infinitamente gracias Sr. Atilio Munguía, por su tiempo y espacio para compartir parte de su trayectoria y vida.

La entrevistadora es escritora, poeta y columnista nicaragüense.