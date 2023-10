Cómo maximizar la rentabilidad de tu alojamiento turístico

Cuando la casa de los abuelos del pueblo queda deshabitada, se ha recibido una herencia en forma de piso en el centro de la ciudad o se decide invertir en el mercado inmobiliario para sacar rendimientos económicos, se abre una gran posibilidad a conseguir dinero extra con todas las garantías.

Ante estos escenarios, el hecho de tener que hacer frente a la gestión de alojamientos turísticos puede suponer un engorro si no se tienen las herramientas adecuadas. Sin embargo, existen soluciones a ese escollo, pues hay empresas que ayudan a los dueños de este tipo de alojamientos a sacar el máximo rendimiento económico, cumpliendo la normativa y haciéndolos rentables.

Muchos se plantean ante estas circunstancias proceder a un alquiler convencional, sin embargo, proceder a alquileres con fines turísticos puede aumentar hasta un 60% la rentabilidad del inmueble objeto de negocio. Las tarifas se renuevan a diario, de ese modo, se obtienen rendimientos mayores.

El hecho de contar con los servicios de firmas como Homenfun irá enfocado a garantizar que la ocupación de la vivienda destinada a turismo vaya ascendiendo hasta el 100% de ocupación y, por ende, a los máximos estándares de rendimiento económico.

Aspectos legales en la gestión de alojamientos turísticos

Por supuesto, el destino turístico de una vivienda implica una serie de cuestiones jurídicas y de aspectos legales que hay que tener en consideración. Efectivamente, un negocio siempre tiene que tener las licencias correspondientes y ese es el caso de los apartamentos y pisos turísticos, también ocurre con las casas rurales. Es necesario informarse tanto en los Ayuntamientos como en las comunidades autónomas donde se encuentre la vivienda para satisfacer esas licencias y tener al día las tasas y tramitaciones correspondientes.

Por otro lado, la fiscalidad de los beneficios obtenidos tienen que ser debidamente informadas en los modelos oficiales que existen. En esta labor, contar con gestor de alojamientos turísticos puede ser un buen aliado, ya que todos esos beneficios y las transacciones realizadas quedarán debidamente documentadas.

También hay que tener muy en cuenta que existen unos parámetros de higiene, salubridad y, por supuesto, de seguridad. En este caso, habrá de contar con todos esos elementos al día, razón de más para que contratar los servicios integrales de una empresa de gestión de alojamientos turísticos sea una manera de afianzar todas esas exigencias que marca la ley.

La tecnología como aliada en la gestión de alojamientos turísticos

Gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación el hecho de contratar a empresas como Homenfun ayuda a que mejore las posibilidades de contratación de tu alojamiento turístico, ya que tienen plataformas para generar los anuncios online más atractivos, además de reportar los informes mensuales que se podrán mirar en el propio dashboard, donde se llevará un control de los beneficios obtenidos.

También los servicios telemáticos que dispone el gestor de alojamientos turísticos permite llevar el control de las reservas. Son trámites que ya no tendrá que realizar el propietario, por ende, dispondrá de más beneficios, pero usando menos de su tiempo para la gestión de ese negocio.

Más servicios adicionales

Aparte de la gestión puramente económica y de huéspedes, un gestor de estas características hace un servicio integral, también físico en el propio alojamiento. En el paquete completo cuenta con servicio de limpieza, check in y check out. Por tanto, el mantenimiento tampoco correría a cargo de los dueños. Los ingresos pueden ser flexibles, es decir, será el cliente el que elija si recibir una cuota fija o variable.

En definitiva, contratar a un gestor de alojamientos turísticos como Homenfun supone un revulsivo para el bolsillo de los propietarios de viviendas que se pueden convertir en turísticas, se sacará mucha más rentabilidad que con un alquiler convencional y, evidentemente, con todas las garantías de gestión y legales que se requieren para ese tipo de negocios.