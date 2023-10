Solo uno de cada ocho valencianos considera el colesterol LDL elevado como responsable directo de la enfermedad cardiovascular, pese a que este factor de riesgo esté detrás del 60% de los infartos agudos de miocardio y del 40% de los ictus en España.



Así, cuando deben enumerar por orden de importancia los factores de riesgo cardiovascular, los valencianos sitúan la obesidad, la hipertensión arterial y el tabaquismo por delante del colesterol LDL elevado.

Así se desprende de la ‘Encuesta de Percepción del Riesgo Cardiovascular’ realizada por la biotecnológica Amgen, en colaboración con la asociación de pacientes Cardioalianza, y en la que se han encuestado a 2.000 personas de nuestro país.

“Quizás sea esta percepción la que lleve a cuatro de cada diez valencianos a no realizarse nunca una analítica para conocer sus niveles de colesterol”, reflexiona sobre los resultados de la encuesta el Director Médico de Amgen, Miquel Balcells.

Por su parte, el cardiólogo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el Dr. Luis Miguel Rincón Díaz, opina que, “aunque el colesterol, en particular el colesterol LDL, es un factor de riesgo cardiovascular de una trascendencia clave en el desarrollo y progresión de estas enfermedades, tiene un carácter sigiloso, ya que unos niveles elevados de colesterol no van a generar síntomas, como la hipertensión, ni ser fácilmente visibles como el tabaquismo”.

Baja percepción del riesgo cardiovascular en la Comunidad Valenciana

Otro de los resultados que se extraen de la encuesta es que a tan solo un 15% de valencianos le preocuparía padecer una enfermedad cardiovascular como un infarto o un ictus, pese a que el conjunto de estas dolencias es la primera causa de muerte en la comunidad y a nivel nacional. Así, los valencianos temen más padecer alzhéimer (en un 29,9%) o un cáncer (29,4%), que un infarto o un ictus (en un 15,50%).

Cuando son preguntados por sus hábitos de vida, aunque ocho de cada diez valencianos indican seguir buenos hábitos de vida, hasta un 56,2 % cree que podría mejorar en ciertos aspectos.

“Está claro que existe una asignatura pendiente, que es la de un mayor conocimiento de los factores de riesgo cardiovascular”, afirma Balcells. “Desde Amgen tenemos la firme convicción de que con un mayor conocimiento del papel del colesterol en el desarrollo de estas enfermedades y, con su debido control, conseguiríamos reducir a la mitad el número de eventos cardiovasculares para el año 2030”.

Precisamente, para mejorar el este conocimiento, el Dr. Rincón plantea que, “es imprescindible realizar una labor educativa por parte de todos los actores involucrados y establecer políticas sanitarias concretas, tal y como se ha hecho con el tabaco, que lleven a una mayor percepción y control de determinados hábitos. Así, prosigue el especialista, “se deberían implementar estrategias de detección y abordaje precoz, ya, por ejemplo, en la actualidad solo una minoría de los pacientes que han sufrido un infarto tienen el colesterol controlado”.

La enfermedad cardiovascular sigue considerándose una enfermedad de hombres

Según cifras nacionales publicadas por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), cada ocho minutos muere una mujer por enfermedad cardiovascular en España. Así, ellas fallecen más por enfermedades cardiovasculares, mientras que los hombres lo hacen más por cáncer.

Pese a ello, la percepción sigue siendo que esta enfermedad es más letal entre los hombres. Ante la pregunta de quién creen los valencianos que fallece más por enfermedad cardiovascular, un 53,7% de los encuestados responde que los hombres, frente a solo un 9,5% que opina que las mujeres y un 23,43% que considera que los fallecimientos se producen por igual entre ambos sexos.