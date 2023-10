Cinco webs de juegos gratuitos que debes conocer

Gracias a Internet y a la proliferación de los smartphone y de los dispositivos con acceso a la red, podemos disfrutar de todo el contenido multimedia que circula a través de las diferentes páginas web. Entre ellas, encontramos plataformas digitales dedicadas, exclusivamente, a recopilar juegos gratuitos bastante entretenidos que abarcan todo tipo de géneros. Pero, ¿cuáles son exactamente estas páginas? ¿Qué sitios web son los más recomendados para disfrutar de los mejores juegos gratuitos de la red?

Las 5 páginas de juegos gratuitos que debes conocer

En los siguientes apartados, vamos a hablarte acerca de las 5 mejores páginas de juegos gratis que puedes encontrar en Internet:

Friv2online.com

En primer lugar encontramos a Friv2online.com, sitio web desarrollado por la empresa Friv2Online Games Studio en la que podrás disfrutar del amplísimo catálogo de Friv juegos disponibles sin pagar un solo céntimo por ellos. Dichos juegos se encuentran divididos en diferentes categorías, lo que permitirá a los usuarios encontrar fácilmente la mejor manera de relajarse en la red. Basta con hacer uso del espacio de búsqueda ubicado en la esquina superior derecha de la página web de Friv para encontrar el título en el que estabas interesado/a.

Entre las diferentes categorías de juegos disponibles, podrás elegir entre: juegos educativos, de lógica, simulación deportes, carreras... etcétera. Destacar que la inmensa mayoría de estos juegos han sido desarrollados en HTML5, tecnología que no sobrecargará tu ordenador y que hará que el juego en sí cargue rápidamente.

1001juegos.com Considerada una de las webs más populares en lo que se refiere a juegos online gratuitos, 1001juegos.com ofrece una amplísima variedad de títulos para todos los gustos que abarcan desde lo más Top y reciente hasta los clásicos de acción más conocidos en el mundo del gaming. La interfaz de usuario que emplea esta plataforma digital es bastante sencilla, bastando únicamente con buscar el juego que más te interese y seleccionarlo para correrlo directamente en tu navegador, todo en cuestión de segundos. Una de las plataformas más recomendadas para hacer algo con esos ratos muertos en los que te apetecería disfrutar de algún tipo de entretenimiento.

Todosjuegosgratis.es El siguiente portal de juegos gratuitos del que vamos a hablarte se trata de Todosjuegosgratis.es. Esta página web pone a disposición de sus usuarios algunos de los juegos online gratuitos más divertidos que puedes encontrar en todo Internet, entre los cuales encontrarás auténticos clásicos tales como Pacman, Super Mario Bros o el Solitario. Una vez accedas a todosjuegosgratis.es, podrás disfrutar de las diferentes novedades que se hayan incorporado a la plataforma, además de consultar los juegos que más han frecuentado los usuarios y las categorías en las que se divide el contenido.

La plataforma funciona de una manera muy similar a como lo hace la gran mayoría de páginas de estas características: basta con hacer click sobre el juego que te apetezca jugar, esperar a que cargue, ¡y listo! Elige entre las distintas categorías disponibles, las cuales podrás encontrar ordenadas por novedades o juegos más jugados.

Juegosdiarios.com El sitio web de Juegosdiarios.com ofrece a todos sus usuarios una cantidad ingente de juegos online gratuitos de lo más variados. Si deseas conocer cuáles son los más buscados dentro de este sitio web, puedes consultar la nube de tags que se encuentra en la parte inferior izquierda para seleccionar las etiquetas que más te interesen. Una vez lo hagas, los distintos juegos online aparecerán organizados en pantalla distribuidos en todo tipo de categorías, garantizando así que puedas encontrar siempre el tipo de diversión que buscabas.

Classic Games Arcade El sitio web Classic Games Arcade es la alternativa que andabas buscando si querías una alternativa a lo que suelen ofrecer las páginas de juegos gratuitos. Revive otros tiempos y disfruta de una experiencia cargada de nostalgia gracias a Classic Games Arcade, una auténtica biblioteca repleta de videojuegos retro con algunas de las joyas clásicas que definieron generaciones. No dejes pasar esta gran oportunidad para disfrutar de obras maestras del mundo de los videojuegos tales como Street Fighter 2, Contra o cualquiera de las entregas de Mega Man.

Minijuegos.com Por último, encontramos toda una leyenda de los juegos gratuitos en español: minijuegos.com. Esta plataforma web te permitirá jugar a miles de minijuegos diferentes sin necesidad de registrarte ni de identificarte, empleando únicamente cookies para mostrar tus juegos favoritos. Si así lo prefieres, siempre puedes registrarte para crear listas de favoritos, participar en sorteos y conseguir logros, entre otros.

Si bien es cierto que algunos de estos minijuegos exigen al usuario activar Adobe Flash Player, o cualquier otra librería que no viene incluida en los navegadores más modernos, bastará con instalarlos y utilizarlos tras darle permiso al juego para que cargue. Destacar también el canal de vídeos de minijuegos.com, desde la que podrás ver partidas en streaming de algunos de sus títulos más populares.