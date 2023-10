Aislamiento social, bajo rendimiento y agresividad: principales indicadores de las adicciones comportamentales de los jóvenes

La Plataforma para el Juego Sostenible y Hirukide impulsan la prevención de adicciones en el ámbito familiar a través del Proyecto FES, en el marco del X Congreso Vasco de Familias Numerosas, que ha contado con la ponencia de Pedro García Aguado, embajador del proyecto Las adicciones comportamentales no se asocian con el consumo de sustancias psicoactivas (drogas legales e ilegales). Son aquellas que tienen que ver con las compras compulsivas, con los trastornos de alimentación, con el uso abusivo de las tecnologías de la información y la comunicación (internet, redes sociales, videojuegos), la ludopatía, la adicción al sexo, vigorexia, etc. En la población adolescente y joven se están dando más casos de adicción a internet, redes sociales, videojuegos y las que tienen que ver con la conducta alimentaria.

Así lo ha explicado Pedro García Aguado, embajador del Proyecto FES, en el marco del del X Congreso Vasco de Familias Numerosas organizado por Hirukide, la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi con la colaboración de la Plataforma para el Juego Sostenible.

Aguado ha alertado que los síntomas de la adicción al móvil o redes sociales son exactamente los mismos que los de las drogas: necesidad de realizar la actividad para calmar el malestar que provoca no estar realizándola; manipulación, mentiras; dejar de hacer otras cosas para seguir realizando la actividad; síndrome de abstinencia tanto físico como psicológico cuando se le priva a la persona de realizar la actividad; cambios de estado de ánimo continuos, sumado a comportamientos esquivos y aislamiento social.

En este sentido, el presentador de Hermano Mayor ha ofrecido a los padres y madres un listado de comportamientos a los que estar atentos para identificar si los jóvenes sufren algún tipo de adicción entre los que destacan:

- Bajo rendimiento en la escuela.

- Cambios de estado de ánimo sin motivo aparente.

- Aislamiento social, dejar de salir para estar en casa jugando o conectado a Internet.

- Malos hábitos de sueño.

- Dificultad para gestionar la frustración.

- Agresividad física y verbal cuando se le cuestiona que pasa mucho tiempo conectado o conectada.

- No separarse del aparato tecnológico en cuestión.

- Dejar de salir con sus amigos o amigas por estar conectado.

"La OMS en su lista de factores de protección habla de que una estructura familiar ordenada puede actuar como factor de protección, aunque siendo sincero y basándome en mi experiencia de más de veinte años, puedo decir que incluso con una estructura y un ambiente familiar ordenado hay personas que desarrollan adicción. Esto es debido a que hay un factor genético que predispone que unas personas, en las mismas condiciones familiares estables, sí desarrollen adicción, y otras no", ha añadido Aguado quien, después de la ponencia, ha realizado un taller para jóvenes.

Formación, educación y sensibilización

La participación de García Aguado en el Congreso se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre Hirukide y la Plataforma para el Juego Sostenible, gracias al cual se hacen partícipes de los contenidos del Proyecto FES a las entidades de la red de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi.

El Proyecto FES, impulsado por las asociaciones vascas colaboradoras con la Plataforma para el Juego Sostenible, es una campaña de prevención de adicciones comportamentales en adolescentes que pretende formar, educar y sensibilizar a adolescentes, a sus familias, y a la comunidad educativa, en la importancia de la intervención primaria a través de la prevención, de tal manera que gracias a ella se intente evitar el desarrollo de adicciones comportamentales por parte de los jóvenes, al tiempo que se fomentan hábitos de vida saludables.

El arranque de la campaña en Euskadi es un paso más en la implantación en el resto del Estado, puesto que ya está siendo ejecutada en Andalucía, Ceuta, Melilla, Cantabria y Madrid, a través de la red de colegios públicos, privados y concertados.