​El Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota concluye con gran éxito

El Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota ha concluido con gran éxito y con la sensación general de haber vivido una edición que no se olvidará. La extraordinaria parrilla de salida en todos los campeonatos en liza y la enorme expectación suscitada ha convertido a esta octava edición en uno de los más grandes y multitudinarios espectáculos organizados por Escudería Targa Iberia, promotora y creadora del evento desde su primera edición en 2016.



Las Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, en su variante Endurance Cup, han concluido un año más en Barcelona en la carrera con más inscritos de su historia, 54 equipos, proclamando en ella a todos sus campeones, que en su máxima categoría han sido los italianos Raffaelle Marciello, el ruso Timur Boguslavskiy y el francés Jules Gounon. Este trío ha pilotado durante todo el año un Mercedes-AMG GT3 del equipo Akkodis ASP Team, formación que también ha resultado campeona en el apartado de equipos. Marciello y Boguslavskiy han repetido título en la clasificación europea conjunta en la que se suman los resultados de las modalidades Endurance Cup y Sprint Cup.



En el Festival se ha vivido un año más la extraordinaria acogida que los aficionados dispensan al antiguo astro de MotoGP, Valentino Rossi, que ha contado con su habitual masa de seguidores que no han parado de animarle todo el fin de semana. Rossi, formando equipo con Augusto Farfus y Maxime Martin, ha pilotado un BMW M4 GT3 del Team WRT.

En el Festival de la Velocidad de Barcelona también se han disputado las dos últimas carreras de la temporada de las GT4 European Series powered by Rafa Racing Club, que, en su máxima categoría, la Silver Cup, ha proclamado campeones al italiano Gabriele Piana y al alemán Michael Schrey, a bordo de un BMW M4 GT4 del equipo Hofor Racing by Bonk Motorsport.

Finalmente, las dos últimas competiciones de la McLaren Trophy Europa no han variado su pronóstico, al lograr el título los españoles Gonzalo de Andrés y Tomás Pintos, con el McLaren Artura de McLaren Barcelona-SMC Motorsport. El título en equipos ha sido para Greystone GT, la formación del equipo segundo clasificado, Mark Hopton-Euan Hankey. De Andrés-Pintos han terminado en el podio en todas las carreras celebradas esta temporada, entre ellas las dos del Circuit, en las que han finalizado 3º y 1º, respectivamente, un excelente colofón a una no menos magnífica temporada.

Capítulo especial para las GT1 Sports Club by Curbstone, vehículos agrupados en torno al concepto creado por SRO y nacido en la edición 2021 del Festival de la Velocidad de Barcelona. El paddock exclusivo estaba constantemente lleno de aficionados. El domingo, en dos tandas, se han podido ver y escuchar en la pista estos híper cars más exclusivos: diversas unidades Pagani Huayra R y Pagani Zonda Cinque, Apollo Intensa Emozione, De Tomaso P72 y Picasso 660 LMS.

Finalmente, la competición virtual con simulador, reunida en torno a las SRO Esports SIM Pro Series, ha continuado con su sorprendente aceptación, con carreras competidas y pilotos que disputan el campeonato real entre sus participantes.

Actividades paralelas, el otro gran aliciente

Durante todo el fin de semana las actividades destinadas al público han sido constantes. Posiblemente el espectáculo más impresionante fue el que protagonizaron al final de la jornada del sábado los vehículos de la FLC Ultimate Drag Race, un show inédito en el Festival que consistió en una exhibición de aceleración fulgurante en la recta del Circuit. Los vehículos, reunidos por Fuerza Libre Competición, estuvieron expuestos el fin de semana en el In-2.

Todas las actividades paralelas brindaban una oferta magnífica para el espectador, en su mayor parte ubicadas detrás de la tribuna principal. Ha sido muy bien valorada la zona EMMA Car Audio (European Mobile Media Association), campeonato profesional de Car Audio, Multimedia y Tuning de carácter nacional y clasificatorio para la final europea, con un sorprendente espectáculo visual y de sonido.

En esta ubicación, el Village contaba con todo tipo de tiendas con productos variados; escenario con DJ’S; restauración de todo tipo; concentración de más de 30 unidades del Club Nissan Skyline; atracciones al volante, coches de choque y pista de drift karts; actividades para niños; etc.

Todo el público ha podido disfrutar también de dos momentos exclusivos, el paseo por el pit walk del sábado, a escasos metros de los coches de las Fanatec GT World Challenge, y la firma de autógrafos de todos los pilotos de GT el domingo, entre ellos, como no podía ser de otro modo, Valentino Rossi.

Jesús Pozo: “esta temporada hemos superado todos los récords”

Creador del Festival de la Velocidad de Barcelona y máximo responsable de Escudería Targa Iberia, Jesús Pozo resume sus impresiones sobre el evento recién terminado: “tener con nosotros a las Fanatec GT World Challenge de SRO es toda una garantía de calidad en todos los aspectos. Cada año mejoramos, pero esta temporada hemos superado todos los récords: de participantes, de emoción en las carreras, de actividades y de público, en torno a un 10% más de afluencia que en nuestra mejor edición. No podemos pedir más”.

SRO Motorsport Group, creador y organizador de las Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, ha confirmado que en 2024 el campeonato volverá al Circuit de Barcelona-Catalunya, en concreto los días 11, 12 y 13 de octubre. La próxima temporada se celebrará la última cita de la modalidad Sprint Cup y constará de dos carreras de 1 hora. También se disputarán competiciones de la McLaren Trophy Europe, Lamborghini Super Trofeo y Fanatec GT2 European Series, además de exhibiciones de los GT1 Sports Club by Curbstone.

Tras este gran Festival de la Velocidad recién finalizado, Escudería Targa Iberia sigue inmersa en su intensa temporada 2023, que tendrá su siguiente etapa en el Jerez Historic Festival, los días 21 y 22 de octubre en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto.