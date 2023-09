Formato de Moscú: ¿exhibición diplomática o enfoque de seguridad?

El 29 de septiembre, la próxima ronda de conversaciones sobre el futuro político de Afganistán se llevará a cabo bajo el nombre de reunión en formato de Moscú en Kazán, Rusia. En esta reunión participarán representantes de Rusia, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, China, India y Pakistán. Parece que Rusia está cansada de la situación ambigua y cerrada de Afganistán, y este país, con crecientes preocupaciones sobre la expansión de la influencia de los extremistas y grupos globales en el norte de Afganistán y la cuestión de formar un gobierno aceptable en la región, Lo que está intentando es una iniciativa regional que garantice su seguridad y sus intereses políticos.

El intento de Moscú de liderar las interacciones regionales se forma en el marco de la doctrina económica y de seguridad, junto con los componentes políticos. Moscú defenderá sus intereses de seguridad contra cualquier amenaza. Asia central y media se considera la vida salvaje estratégica de este país, mientras que los crecientes desafíos de Afganistán han marcado la seguridad de esta región, y esto es inaceptable para Moscú. Mientras Rusia está ocupada luchando contra Occidente en el frente europeo y la situación actual muestra un estancamiento militar e histórico, está tratando de limitar la posibilidad de cualquier amenaza a la seguridad en el frente sur. Los rusos, al intensificar la creciente preocupación por la comprensión del fortalecimiento del terrorismo en el norte de Afganistán, inicialmente lograron convertir la principal naturaleza, fuente y velocidad de la propagación del terrorismo en una teoría general a nivel regional, y en el Por otro lado, están tratando de evitarlo. Hacer un uso óptimo de la oportunidad de seguridad y completar el proceso de desamericanización de la región. En este sentido, además de la invitación del Ministro de Asuntos Exteriores de los talibanes, Moscú había organizado recientemente reuniones con el líder del Frente de Resistencia Nacional, Ahmad Masood, con el fin de establecer un equilibrio en las relaciones e interacciones políticas y de seguridad en el futuro. del Afganistán y sus intereses políticos, económicos y de seguridad. Por esta razón, el activismo diplomático de Rusia, a través de Moscú, es un intento de tomar el pulso político y diplomático, que se piensa separadamente de la inclusión de países extrarregionales, y la lógica dominante es " la única región para la región".

Por supuesto, estos esfuerzos de Moscú se definen en el marco de percepciones realistas de los intereses vitales y la seguridad nacional de Moscú; pero este país ha logrado crear un gran consenso en la región sobre su papel protagónico entre los países de la región, en cierta medida, lo cual se considera un éxito. Por otro lado, Moscú es muy consciente de que nunca podrá moverse en el mismo barco que Irán y China como en el caso de Ucrania, pero en el caso de Afganistán sí puede, de varias maneras; centrarse en la seguridad común de Moscú y los intereses político-económicos de los países de la región. casarse Con un profundo conocimiento de la historia de Afganistán y el pulso del gobernante político en la región y la propagación de las preocupaciones de seguridad desde la comprensión del creciente círculo de grupos terroristas que se han arraigado en el norte de Afganistán, los rusos están tratando de quitarle la mano a Estados Unidos de cualquier liderazgo en el futuro.

La región, especialmente en el caso de Afganistán, se está acortando lentamente. Aunque la comprensión convencional de organizar este tipo de reuniones basándose en experiencias pasadas muestra que no se puede confiar en las declaraciones y resoluciones que surgen de ellas; Pero, como mínimo, la actividad diplomática de Rusia muestra la importancia de la cuestión de Afganistán y las exigencias planteadas al respecto, como la formación de un gobierno integral, la restauración del proceso político existente en el que el gobierno absoluto de los talibanes es un gran parte de su problema. Porque en las reuniones anteriores se hizo hincapié en la formación de un gobierno inclusivo y el retorno de un entorno político adecuado para Afganistán, que se ha convertido en un elemento activo de las interacciones y dinámicas políticas y de seguridad a nivel regional y global, pero hasta ahora, no se han tomado medidas prácticas y prometedoras en esta dirección.

Según los rusos, este trabajo se debe a la intervención de Occidente en la cuestión de Afganistán bajo el dominio de los talibanes. Zamir Kabulov, representante especial del presidente ruso para Afganistán, dijo en su discurso de apertura: "Nos reunimos hace casi un año en el marco de esta estructura. Emitimos una declaración conjunta, y uno de sus puntos fue solicitado a las autoridades afganas en Kabul para tomar medidas prácticas para formar un gobierno etnopolítico inclusivo. Desafortunadamente, esto no sucedió. Por eso decidimos invitar a esta reunión sólo a otros países de la región para crear un enfoque común en el marco del formato". Estas palabras muestran el serio esfuerzo de Moscú por liderar y dirigir las interacciones regionales y muestran que los rusos no quieren la interferencia occidental en los asuntos regionales y quieren tomar la iniciativa de cualquier tipo de desarrollo con ellos.

Probablemente, el formato de Moscú apunta a tres objetivos:

Completar la dirección de Moscú hacia los talibanes y declarar una cuestión clara de cambiar la situación actual, que avanza hacia la regresión. En este caso, Moscú advertirá a los talibanes que reconsideren el gobierno absoluto de los talibanes en vista de la situación actual en Afganistán y el impasse. De lo contrario, les estarán esperando opciones alternativas;

Otro tema muy importante es la preocupación de los países de Asia Central y Rusia por las actividades de los grupos terroristas en Afganistán y el aumento del tráfico de drogas. Estas cuestiones seguramente se discutirán en la reunión del formato de Moscú. Después de que los talibanes llegaron al poder, el volumen de cultivo y contrabando de drogas desde Afganistán ha amenazado la seguridad de toda la región y se ha convertido en una buena fuente de dinero para los movimientos terroristas. Esta discusión se conoce como uno de los tres componentes amenazantes respecto de la definición de la seguridad nacional de Moscú;

Crear un formato diplomático regular a nivel regional que pueda resolver cuestiones de seguridad, políticas y económicas con el principio de voto unánime, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin la interferencia de Estados Unidos y sus aliados. Esto podría satisfacer el deseo de los rusos de liderar tales procesos. Pero, ¿están o no de acuerdo los indios y los chinos con esta opinión? Es otra cuestión.

Pero ¿serán fructíferas estas reuniones?

Como se mencionó anteriormente, los talibanes y sus partidarios no ven con buenos ojos ningún componente de seguridad que beneficie a los rusos, por lo que el resultado de tales reuniones será sólo una declaración y una opinión. Porque los talibanes y el establecimiento de este grupo para otros grupos terroristas en Afganistán es indicativo de un complejo rompecabezas de seguridad con amplios espectros de guerra y violencia. Desde hace años, la formación de un gobierno "inclusivo" continuo se considera la petición principal en la declaración final emitida en la reunión de Moscú de los últimos dos años, pero los talibanes no desean esto. , y esto demuestra que es un hecho que Afganistán avanza con fuerza hacia la seguridad más que hacia la formación de un gobierno aceptado por todos. Por lo tanto, como esfuerzo político junto con esfuerzos de seguridad y un esfuerzo por influir y ser un socio en Afganistán, los rusos están tratando de no quedarse atrás y ser similares a Estados Unidos y sus aliados en cuestiones importantes como Afganistán, que es una fuente importante. de inestabilidad en la región. Se disfraza, tiene movimientos simbólicos. Resulta que la cuestión de Afganistán requiere un enfoque militar más que una iniciativa política. Además de las opciones militares, los rusos también han realizado iniciativas como la comunicación con los grupos de oposición talibanes que actúan en el marco de los movimientos de resistencia.