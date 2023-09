Dos obras para comprender dos sociedades

La primera de Hitler, “Mi Lucha”, para comprender la enfermedad de la sociedad alemana de entonces. La segunda de Jordi Évole, un video entrevista. Josu Ternera el entrevistado. El video mencionado que se ha proyectado recientemente en el Festival de San Sebastián, puede servir, para comprender los problemas de la sociedad vasca.



Mucha gente ha criticado la mencionada proyección o emisión, alegando que dándole voz al etarra, se blanqueaba el terrorismo. El periodista Soto Ivars no está de acuerdo. Él piensa que analizando estas obras se puede llegar a comprender la patología de la que deriva la violencia.

Dicho esto, me centraré en lo que expresan los dos protagonistas de la entrevista mencionada. Él periodista dice: “Josu Ternera me ha decepcionado, lo esperaba más conciliador”. El Exetarra: “El video me ha decepcionado, creo que le falta el contexto”.

¡Conciliar!. Los “duros” necesitan imponerse. No les va hacer sitio, escuchar, y ceder. No les va. (..). ¡Contextualizar!. Cuesta entender un texto fuera de su contexto. Un ejemplo: “Y se la clavo con rabia”. ¡Eso es cierto, cuesta entenderlo!. Cuesta entender a quienes fríamente preparan un asesinato. ¡Cuesta!