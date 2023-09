Maisoun Shukair, en el Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo

La guerra siempre ha sido unas de las partes más terribles de la historia. Desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad. Las sociedades se han visto arrojadas al horror de los hombres y la ciudadanía, el pueblo en aras, siempre han sido víctimas del suicidio fratricida del ser humanos contra el propio ser humano. Los poetas y los escritores han dado voz al dolor, aunque en los inicio de la literatura clásica, como la Ilíada o la Odisea de Homero; la Áyax, de Sófocles; o la Eneida, de Virgilio; pasando por la Araucana, de Alonso de Ercilla; El libro de los reyes, del iraní Ferdousí, Cantar, del japonés Heike; o el Cantar de Roldán o del Mío Cid, de tradición europea, se engrandecía un género donde el terror centraba el discurso, en tono de epopeya o épica, apelando al valor y el heroísmo del combate. Sin embargo, a partir del siglo pasado, quienes afrontaron el deber y la responsabilidad de expresar el drama humano ocasionado por las guerras, lo hicieron desde otra mirada y abordaron los conflictos que causaron millones de muertes y destruyeron parte del mundo, desde una perspectiva mucho más humanista y humanitaria.



En este sentido, la poeta siria Maisoun Shukair, que participará en la Jornada Inaugural del XII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo – Almería 2023, es una de los claros ejemplos de poeta comprometida que se enfrentarse con la realidad de su pasado, presente y futuro más inmediato, el conflicto sirio, desde una óptica donde narra su experiencia con la poesía, el refugio y el destierro.

Maisoun Shukair está influenciada por las nuevas experiencias de la poesía árabe y, en especialmente, por la poesía de Federico García Lorca y Antonio Machado

Maisoun Shukair ya desde sus primeros pasos en su infancia apenas recuerda que su vida no haya estado ligada a la poesía. Desde su primer asombro ante las cosas más sencilla de la tierra, hasta su súbita consciencia del mundo que le rodeaba: el color lila de las flores que le arrebataron el corazón desde que empezó a dar sus primeros pasos, el nacimiento de su primer hermano, los racimillos que daba forma con lo que se despojaba sobre el suelo del árbol de quina de su casa, la risa de sus padre, la alhacena de su madre, la mirada de su primer amor, sus dedos, sus manos, la voz de su primer hijo. Todo era susceptible de ser captado por todo aquello que en silencio mueve el mundo: “...cuando/te escribo se enciende la leña de la nostalgia/en mis dedos/estiro mi mano/y quemo mi corazón./Como si estuvieras muerto/y como si yo estuviera/viva todavía”, afirma Maisoun Shukair.

Sus primeros poemas estuvieron influenciados por por las nuevas experiencias de la poesía árabe y, en especialmente, por la poesía de Federico García Lorca y Antonio Machado. Así lo refleja Maisoun Shukair en uno de sus poemas: “...Nunca te he conocido/Antonio Machado./ Pero hoy/entro/en tu cadáver”.

Con la guerra y la muerte de su hermano mayor la poesía de Maisoun Shukair también acabó con los colores de su infancia, con el aroma de la pureza y divinidad del ser



Sin embargo, toda su poesía tuvo un vuelco inesperado en el año 2011, cuando se desató la guerra civil en Siria. Un conflicto armado que se inició tras unas protestas antigubernamentales. Al principio, el anhelo a la liberación de su pueblo de la dictadura se hizo presente. La necesidad de rebelarse contra todo lo que sometía a la población, tanto en lo político, como en lo social y en lo religioso. Y, sin embargo, el régimen dictatorial recibió la revolución a base de balas, convirtiendo Siria, el país que había sido madre de civilizaciones, en un desierto de hambre, muertes y sed: “...llegamos/pero/nos caímos de las maletas/en/el camino”, Shukair dixit.

La guerra lo doblegó todo. Su primer hermano, con cuyo nacimiento había nacido la poesía de Maisoun Shukair, murió en manos de la represión de Bashar al-Assad. En definitiva, con la guerra y la muerte de su hermano mayor la poesía de Maisoun Shukair también acabó con los colores de su infancia, con el aroma de la pureza y divinidad del ser, su sonido, su orden, su virtud. Y sus versos se transformaron en lava ardiente, como los de Antonio Machado, “...al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril”. Y, de una forma u otra, hizo que la guerra, el éxodo y el destierro, “poema tras poema, puñalada a puñalada moriría aquí en España, en este país bueno, y escribiría para que nadie me viera llorar”, Maisoun Shukair dixit. “...todas las mañanas/amasa, todas las mañanas,/la molienda de casas, hecha por los aviones,/y reparte su pan/a todo este mundo/para que/nadie/quede saciado”, escribe Shukair.

La poesía de Maisoun Shukair alcanza la condición superior del alma, a través del dolor y la experiencia que le han arrebatado desde sus más íntimas estancias. Abriéndose paso en su discurso poético la nostalgia, la desolación y la expatriación, en otros lenguajes, con otras miradas y para otros mundos aún por desvelar, como cita en uno de sus poemas: “...Amigo mío/el proyectil/sobrepasó las cebollas que planté en el jardín/y perforó la pared de la habitación pequeña/y la cabeza de la muñeca que llevaba mi bebé/y me dejó/todas las cebollas./Como tú/predigo mi muerte/en el poema/antes de/morir fuera de él sin/una mortaja”, escribió Shukair.

XII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo, actividad paralela de PhotoESPAÑA 2023

El XII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo vuelve a MECA Mediterráneo Centro Artístico, como actividad paralela de PhotoESPAÑA, con la Jornada de Apertura, el próximo 28 de septiembre, a las 20.oo hrs, y que contará con la participación de la poeta siria Maisoun Shukair, Licenciada en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneo y Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Madrid, Poeta, escritora y periodista del Periódico Marroquí “Thwat”, es Responsable de la Sección Cultural del Periódico “Sada Alsham”, presentará su último libro de poemas ‘No vayas a la muerte solo”.

Simultáneamente se celebrará la Exposición de Arte Contemporáneo NO LIMITS (I), dentro del marco expositivo PhotoESPAÑA 2023, que bajo la dirección general de Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz Bustamante, MECA Meditarráneo Centro Artístico presenta por quinto año consecutivo, el primero de los tres grandes proyectos expositivos, de la sección oficial de PhotoEspaña 2023, bajo la acotación conceptual de los límites y que estará expuesta desde el 15 de septiembre al 5 de octubre del presente año, contando con la participación de los artistas plásticos Francisco Uceda, Dori Fernández y Karlos Kaplan.