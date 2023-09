Aiper lanza su primer robot skimmer inalámbrico que limpia la superficie de la piscina, el Surfer S1

Disponible a partir del primer trimestre de 2024, el Surfer S1 limpia la superficie de la piscina de residuos no deseados, ahorrando tiempo y energía a los propietarios I Aiper también presentó en IFA 2023 su premiada línea de robots limpiapiscinas subacuáticos sin cable, la Serie Seagull Ampliando su cartera global de innovadores robots limpiapiscinas, Aiper presentó en IFA Berlín 2023 su primer robot skimmer limpiapiscinas inalámbrico, el Surfer S1, antes de su lanzamiento oficial en el primer trimestre de 2024.

El Surfer S1 es un robot inteligente que elimina eficazmente los residuos no deseados que flotan en la piscina, alimentado por un panel solar. Como un surfista cogiendo una ola, el Surfer S1 se mueve sin esfuerzo por la superficie del agua, controlado desde la palma de la mano con una aplicación móvil gratuita para Android e iOS.

Aiper también presentó en IFA su premiada serie Seagull de robots limpiapiscinas subacuáticos sin cable, ya disponibles y diseñados para limpiar el suelo y las paredes de la piscina. Con los robots para piscinas de Aiper, los propietarios pueden pasar menos tiempo limpiando su piscina y más tiempo nadando y disfrutando de ella.

"Tener una piscina debería ser divertido, pero la realidad es que su mantenimiento puede ser una tarea laboriosa, costosa y que requiere mucho tiempo. Queremos que la piscina sea el centro de la transformación del jardín en un oasis personal y un lugar de relajación. Por eso hemos invertido mucho en I+D: para fabricar productos de limpieza de piscinas que fusionen la tecnología con un diseño innovador y crear soluciones de limpieza de piscinas fáciles de usar que le devuelvan tiempo a su vida", afirma Richard Wang, director general y fundador de Aiper Global. "Aiper se encargará del trabajo sucio para que usted pueda pasar más tiempo bañándose con amigos y familiares en una piscina cristalina".

El Aiper Surfer S1, hace que no sea necesario pescar manualmente las hojas y los residuos que flotan en la superficie de la piscina. El Surfer S1 funciona en piscinas de todas las formas y tamaños y se desliza por su superficie, eliminando automáticamente los residuos no deseados como hojas, insectos, pelos, pétalos de flores y mucho más.

El skimmer robótico se propulsa con ruedas de paletas motorizadas que se alimentan de energía solar y proporcionan hasta 10 horas de limpieza eficaz de la superficie. El robot dispone de columnas antideslizantes que evitan que se atasque, así como de dos sensores de ondas ultrasónicas que no sólo detectan los golpes contra las paredes de la piscina, sino que evitan que se produzcan.

La aplicación móvil gratuita ofrece funciones adicionales para supervisar el rendimiento del robot, programar limpiezas, niveles de batería, alertas y mucho más. Es posible elegir entre dos modos de limpieza personalizada: la limpieza automática, durante la cual el robot limpiará de forma independiente, o la limpieza remota, para pilotar manualmente el dispositivo a través de la aplicación y centrarse en residuos específicos. Entre ciclos, es posible utilizar el modo de limpieza remota para guiar al robot de vuelta al borde de la piscina, momento en el que es posible vaciar los residuos recogidos y guardar el dispositivo antes de su próximo uso.

Aiper también presentó en IFA 2023 su línea de limpiadores subacuáticos Seagull, ya disponible, y que incluye el galardonado Seagull Pro, así como el Seagull Plus y el Seagull SE. Para piscinas grandes, el Seagull Pro es el limpiafondos y limpiaparedes más avanzado de Aiper, con tecnología de navegación WavePath™ y el primer sistema de motor cuádruple del mundo. Optimizado para limpiar específicamente los suelos de las piscinas, el Seagull Plus es perfecto para piscinas de tamaño medio y el Seagull SE está diseñado para piscinas más pequeñas.

Los robots Aiper también reducen la carga de trabajo del sistema de filtrado de la piscina, haciéndolo más eficiente desde el punto de vista energético. Ya sea cómodamente posado en el suelo de la piscina o trepando por sus paredes, la serie Seagull elimina la suciedad y la mugre en un abrir y cerrar de ojos.

El Surfer S1, que se lanzará en el primer trimestre de 2024, costará 599€ y se ofrecerá en colores blanco y negro. Para más información sobre el producto y los recursos descargables, consultar el press kit.

La serie Seagull, cuyo precio oscila entre 299,99 y 899,99€, ya está a la venta. Los robots Aiper están disponibles en Aiper.com, Amazon, Leroy Merlin y Mano Mano.

Para obtener más información sobre la gama completa de productos de limpieza robóticos de Aiper, visitar eu.aiper.com o seguir a Aiper en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter.

Acerca de Aiper

Aiper es el principal creador global de innovadores limpiadores de piscinas robóticos inalámbricos, con la misión de llevar las vacaciones a casa al inspirar a los propietarios de piscinas a convertir sus patios en un oasis personal con la ayuda de soluciones de limpieza más inteligentes. Después de investigar a fondo los puntos problemáticos de los limpiadores de piscinas tradicionales, la compañía se embarcó en un camino para fusionar la tecnología con un diseño innovador y crear los limpiadores de piscinas robóticos más fáciles de usar del mundo, que no solo son libres de cables y sin complicaciones, sino que también pueden manejar automáticamente todo el trabajo sucio para que los propietarios de piscinas dejen de limpiar manualmente. A diferencia de otros productos en el mercado, cada robot de Aiper está garantizado para minimizar el tiempo y el dinero gastado en la labor de limpieza y brindar más tiempo para disfrutar de momentos de calidad con amigos y familiares junto a la piscina. A través de esto, Aiper se ha ganado su lugar como el mejor limpiador de piscinas robótico inalámbrico del mundo desde su lanzamiento. En 2023, el Aiper Seagull Pro fue nombrado homenajeado del premio CES 2023 Innovations Award.