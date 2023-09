​La compañía madrileña Arte de Urgencia estrena un espectáculo inspirado en el texto La voz humana de Jean Cocteau

Humana es una propuesta que mezcla diferentes territorios escénicos, como el del texto dramático, la autoficción, la danza y la performance, todos ellos en un constante diálogo. El punto de partida es el encuentro casual, durante el encierro pandémico, de un texto de teatro, el monólogo La voz humana de Jean Cocteau, uno de los grandes nombres del teatro y el cine europeo del siglo XX. A partir del hallazgo de este texto escrito en 1930, se inicia un proceso de investigación en torno al amor, que desemboca en la escritura escénica de Humana, y que incluye textos basados en experiencias de vida de la intérprete, la actriz y bailarina mexicana afincada en España Sol Bribiesca.



El texto de la propuesta, que bebe de la autoficción, está firmado por la dramaturga y actriz mexicana-colombiana-española Amaranta Osorio, y de la puesta escena se encarga David Trueba, fundador de la compañía Arte de Urgencia, y director de la Escuela Internacional del Gesto. Además, este montaje se estrena justo en el mes en que se cumplen sesenta años del fallecimiento de Jean Cocteau, autor del texto que dio origen a este proyecto.

Se podrá ver en el Umbral de Primavera dentro del Festival Surge Madrid de la Comunidad de Madrid los días 6 y 7 de octubre, y se quedará en cartel ese mes en la misma sala. Además, el montaje está incluido en el programa de la Hispanidad 2023 de la Comunidad de Madrid, ya que tanto Sol Bribiesca como Amaranta Osorio tienen sus raíces en Latinoamérica.

El proyecto profundiza sobre el tema del amor y desamor. ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Cómo es la comunicación actual con nuestras relaciones? ¿Por qué se acaba el amor? ¿Qué nos puede enseñar el dolor? ¿Cuál es el camino de sanación de nuestras heridas? La puesta en escena pretende ser un espejo para el espectador, porque, ¿quién no ha vivido y sentido la herida del desamor? ¿Quién no ha pensado en quitarse la vida por amor? ¿Hay alguien que pueda afirmar que en este mundo tecnológico podemos crear relaciones humanas de amor y empatía?

Comunicación digital y suicidio por amor

Otro tema importante en la propuesta es la comunicación digital, que al mismo tiempo que nos interconecta, nos aísla. Al mismo tiempo que nos acerca, no genera ninguna cercanía personal. Ante esta comunicación expansiva y despersonalizada, el equipo de Humana entiende la necesidad de un tiempo de separación de esa hiperconectividad que nos hace esclavos de la tecnología, y no dueños de un aparato tecnológico. El uso de las tecnologías distancia lo humano, la verdad y la empatía. Pero, por otro lado, también necesitamos mantener relaciones directas y sin tecnología.

Un tema también presente en La voz humana de Jean Cocteau es el del suicidio por amor, que supone el acto más extremo de los sentimientos pasionales, atormentados, y algunos de los que sufren el desamor abrazan la idea de la muerte como única salida. El montaje se pregunta sobre los cientos de personas que por este motivo no pueden aguantar más el peso de la vida, se sienten atrapados en un destino fatal y sólo contemplan una manera de ponerle fin.

Humana reflexiona sobre la dependencia afectiva y las tendencias suicidas, pero también es un canto esperanzador a la posibilidad de volver a amar.