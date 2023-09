Paraguay: persiguen y castigan a la fiscal Casse Giménez

La fiscal CASSE GIMÉNEZ en lo penal enfrentó al jurado exigiendo justicia y el cumplimiento de la Ley; ella sigue siendo víctima de una inmisericorde persecución política por parte de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), presidido por el diputado ORLANDO ARÉVALO.



El JEM, que persigue y castiga arbitrariamente a la fiscala, está integrado por cierta misógina o personas que odian a las mujeres, según denuncias de magistradas que pidieron no publicar sus nombres. A continuación, se comparte un resumen que ofrece los detalles de la injusta e ilegal persecución política llevada adelante contra la fiscala CASSE GIMÉNEZ.

RESUMEN DE LA PERSECUSIÓN POLÍTICA A CASSE EVELYN GIMÉNEZ. ¿Recuerdan el siguiente audio?: "Casse amanecé mañana en el banco Casse, ani ejepyapy yo te voy a solucionar ese…” (SIC.), sonaba fuertemente por la emisora 970 ABC Cardinal en el marco de la serie de audios filtrados que habían tomado estado público y que desnudaban la podredumbre del sistema judicial y el pernicioso manejo de aprietes y extorsiones a Magistrados Judiciales y Fiscales por parte de los Miembros del JEM. En este caso particular la Fiscala Casse Giménez se animó a contar la verdad detrás del referido audio.

El audio correspondía al exsenador y miembro del JEM Jorge Oviedo Matto y denotaba que se trataba de un tráfico de influencias, y este hasta hoy no dio al pueblo paraguayo una explicación lógica de lo que decía en ese audio siendo coherente lo manifestado por la fiscal mencionada en relación al mismo. Que se trataba de un tráfico de influencias. Oviedo Matto fue llevado a Juicio Oral al igual que Raúl Fernández Lipman, Carmelo Caballero, y el finado Oscar González Daher. Oviedo Matto había sido imputado por Asociación Criminal (Art. 239 del C.P.); Cohecho Pasivo Agravado (Art. 301 del C.P.) y el Tráfico de Influencias (Art. 7º de la Ley 2523/ 04 “LEY Nº 2523 / 2004 “PREVIENE, TIPIFICA Y SANCIONA EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS”. Sin embargo, inexplicablemente sin darle salidas procesales a todos los citados hechos el Ministerio Público solo acusó por “Tráfico de Influencias”, no ofreció el audio referido y basó su acusación única y exclusivamente en dos testigos. La Fiscal Casse Evelyn Giménez y el Defensor Público Fermín Bogado. Ello denota que desde el inicio el Ministerio Público fue cómplice de Jorge Oviedo Matto, y su actuar fue negligente pues ya estaba todo preparado para salvar al cuestionado ex - senador. El Sr. Oviedo ya tendría en su haber varios casos de corrupción, como el caso de la compra de tierras fraudulentas que realizó la Indert a la firma San Agustín, cuyo principal accionista es el padre de Jorge Oviedo Matto quien registró un aumento meteórico de su patrimonio desde aquel suceso que quedó impune y notablemente el caso de la Indert en segunda instancia estuvo a cargo del Fiscal Rodrigo Estigarribia quien también estuvo como fiscal en la causa de los audios filtrados.

Luego de que a raíz de la difusión del audio en cuestión Oviedo Matto había presentado su renuncia a su cargo de Senador en diciembre de 2017, fue nuevamente reelecto como Senador por el Partido Unace, en abril del 2018, y se vió obligado a volver a presentar renuncia por haber estado involucrado en la supuesta carga de votos donde un tal Miguel Iturburo (funcionario del TSJE) en un audio filtrado comentaba que habría negociado una carga de 25.000 votos a cambio de vehículos y otros desembolsos, que le habrían sido entregado por Oviedo Matto a cambio de su “gestión”. Miguel Iturburo fue destituido de su cargo en el TSJE y debió soportar un proceso pero no así Jorge Oviedo Matto, quien una vez más fue blanqueado y apañado. El Juicio Oral en el caso de los audios se realizó en el mes de diciembre de 2017 y los testigos Casse Giménez y Fermín Bogado solo tenían conocimiento de lo que habría pasado en una reunión mantenida entre estos y el entonces senador Jorge Oviedo Matto en la oficina particular de este último. Quien habría solicitado suma de dinero a cambio de impulsar un proceso en el JEM en contra de la entonces fiscal Karina Giménez. El Juicio fue trasmitido y hasta hoy puede verse en la plataforma de Youtube como un proceso alevoso, parcialista e inexplicable de parte de un Tribunal compuesto por tres magistrados de corriente liberal.

Casse Giménez fue interrogada ante un Tribunal que confundió el rol de testigo con el de acusado, que permitió que una defensa inescrupulosa la interrogue de manera capciosa, sugestiva e impertinente durante más de seis horas, ante el silencio cómplice de quienes la habían ofrecido como testigo, los representantes del Ministerio Público. De esa forma, basado en argumentos falaces, el Tribunal de Sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, conocido en los pasillos de tribunales como el “maletinero de Bajac”, ex Ministro de la CSJ, hoy condenado a 3 años de cárcel por cohecho pasivo agravado; Héctor Capurro, con procesos por violencia familiar, incumplimiento del deber alimentario, sumariado por dormirse en los juicios, y Maria Fernanda García de Zúñiga, nuera del ex senador liberal Tito Saguier, quien hasta hoy la ha logrado salvar de varios procesos ante el JEM a la muy cuestionada jueza conocida por su carácter despótico y por haber blanqueado al actual Senador Nacional Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres. Este tribunal absolvió a Jorge Oviedo Matto, quien en juicio presentó una supuesta pericia para sostener que el audio era un “montaje” cuando que dicho audio no se ofreció como prueba en su contra. Una cuarta Sala de Apelaciones inexplicablemente confirma ese fallo con la disidencia de uno de sus miembros, el único juez respetable en ámbito Judicial José Agustín Fernández, magistrado de larga trayectoria, frente a las desgastadas figuras que apoyaron esta impunidad, Arnulfo Arias y Gustavo Auadre. El Ministerio Público que desde el inicio preparó el blanqueamiento de Jorge Oviedo Matto por supuesto que no recurrió ese fallo, pues la Corte lo hubiese anulado con seguridad, dejando en indefensión a Casse Giménez, sobre quien recae la responsabilidad de la alta negligencia del Ministerio Público, y por culpa de ello ahora debe afrontar un proceso penal sumamente injusto.

El fallo recaído en el Juicio Oral del caso audios, aún no está firme y no pudo volver a realizarse un nuevo juicio oral debido a una acción de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia admitió contra el mismo. Lo que suspende todos los plazos procesales para todos los acusados independientemente del resultado que hayan obtenido en el marco del referido litigio. Pues cuando hay varios acusados en un mismo caso, se da el efecto extensivo y suspensivo sobre todos y cada uno de ellos. El Sr. Oviedo Matto no contento con haber obtenido impunidad por los tres hechos punibles por los cuales fuera inicialmente imputado, inició una vendetta contra los testigos que tuvieron la “osadía” de dejarlo al descubierto frente a la ciudadanía. Ya que en todos los casos anteriores este se las habría arreglado para salir impune, ileso y blanqueado. Pudiendo disfrutar libremente de la fortuna amasada que no puede explicarse con el solo ejercicio de las actividades y cargos públicos que detentaba. Aún así, en fecha 13 de diciembre de 2020 el Abg. Álvaro Arias, en representación de Oviedo Matto, acusó ante el JEM y solicitó la suspensión y destitución de Casse Giménez y Fermín Bogado de sus cargos de fiscal y Defensor Público respectivamente.

La Ley del JEM 6814/21, dispone con claridad el plazo de dos años para presentar acusación ante ese órgano, en contra de Magistrados, y Oviedo Matto lo hizo fuera de ese plazo, y aparte de ello amplió esa acusación en el mes de julio de 2023 sin que el fallo que supuestamente sindica a ambos testigos como falsos esté firme aún. Es importante destacar que en innumerables medios periodísticos el ex senador había referido que sus colegas senadores le habían “pasado la factura” por ser aliado acérrimo del cartismo. No hay que olvidar que el mismo había apoyado aquella enmienda de sangre que fuera forzada por el Cartismo y que por la resistencia del pueblo tuvieron que recular. En clara coincidencia con tal situación, a quince días de asumir el gobierno cartista, Oviedo Matto logra con votos de la bancada de Honor Colorado EL ENJUICIAMIENTO CON SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SUELDO en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Agente Fiscal Casse Giménez. Y no solo ello sino también logra la apertura de una causa penal por supuesto Testimonio Falso ante el Ministerio Público, y se lo ha visto operando en forma permanente en la Barrial 3 donde obra la causa penal, para lograr que Casse Giménez y Fermín Bogado sean imputados. Todo por haber sido testigos contra Oviedo Matto.

Es importante mencionar, que el Abg. Oscar Paciello, actual candidato para las elecciones al Consejo de la Magistratura, cuyo inminente Juicio Político está en puertas, actuó en todo momento como el representante de Oviedo Matto desde el JEM forzando el enjuiciamiento de la Agente Fiscal Casse Giménez a pesar de que la acusación estaba prescripta y la sentencia de origen ni si quiera está firme, negándole a la Fiscala la oportunidad de ser oída antes de resolver el enjuiciamiento con suspensión y sin goce de sueldo. Es importante mencionar que Paciello, en ocasión de la sesión donde se resolvió enjuiciar a Casse Giménez, hizo mención y ridiculizó los dichos de la misma con la intención de convencer a sus colegas de que correspondía hacer lugar a la suspensión, incluso preopinando y demostrando una grosera parcialidad. Sino todo lo contrario, actuó como si el mismo fuera un fiscal acusador y no como un juez imparcial que es su verdadero deber de jerarquía constitucional. Cabe aclarar que la persecución es mayormente ejercida sobre Casse Giménez, pues Fermín Bogado fue “salvado” por el JEM por ser un líder gremial y encontrarse apoyando al sector cartista en la actual puja al Consejo de la Magistratura, a pesar de que CSJ excluyó a fiscales y defensores de dichas elecciones y por ende los mismos no pueden verse involucrados en dichas contiendas gremiales, Fermín Bogado haría pública campaña a favor del sector cartista. Resulta ilógico el salvataje sin argumentos al defensor público pues es este quien habría denunciado a una fiscal en el 2017 por mal desempeño ante el JEM, lo cual según la imputación de la fiscalía contra Oviedo Matto fue el origen de todo el proceso en su contra.

Persecución Política por haber tenido la osadía de decir la verdad. Casse Giménez obtuvo el 100 % de calificación ante el Consejo de la Magistratura, es decir como Agente Fiscal es impecable. Oviedo Matto fue reprobado por la ciudadanía por ello no logró ingresar al Senado en la última contienda electoral. ¿Y por el capricho enérgico de un cadáver político se debe dejar fuera y perseguir penalmente a una Agente Fiscal cuya trayectoria es impecable? SOLO EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.