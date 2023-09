Jara y Sedal: embustes y caza

Decía Thomas Fuller que la desesperación infunde valor al cobarde y es cierto, porque los de Jara y Sedal (conocidos también como Jarra y Pedal) están tan desesperados que se sienten envalentonados como para tirar del embuste cada vez con menos disimulo. Veamos la última bufonada de estos histriones que dicen dedicarse al periodismo cinegético pero se quedan en pseudologos al servicio del matar por diversión.



En esta ocasión afirman que la Fiscalía considera al ecologismo y animalismo radicales como terroristas, y claro, ya se sabe que para esta caterva de escopeteros todos los animalistas somos radicales, así que a partir de ahora también somos terroristas. Bueno, ya lo decían antes. Lo de compararnos con quienes matan en un día a uno o a a varios, con aquellos que esperan escondidos a su(s) víctima(s) para pegarle(s) un tiro (qué curioso: justo lo que ellos hacen) viene de bastantes años atrás, pero ahora se piensan avalados por la Fiscalía General del Estado.

Así que reflexionemos sobre un par de cuestiones:

Esta clasificación por parte del Ministerio Fiscal fue matizada por ellos mismos que admiten que "en ningún caso los consideran terroristas". Lo siguiente está extraído de forma literal de la información publicada por Newtral aludiendo a las declaraciones realizadas por la Fiscalía a la Agencia EFE sobre este asunto:

«La Fiscalía ha incluido a los movimientos Extinction Rebellion y Futuro Vegetal en el apartado de 'terrorismo nacional' en su memoria anual de 2022, con la etiqueta de ecologistas 'radicales', como adelantó EFE Verde. Una clasificación que el ministerio público matizó después también a EFE. 'En ningún caso se considera terroristas a estos colectivos, 'quizá' no es el mejor apartado en el que situar esta posible 'amenaza', apuntan fuentes de la Fiscalía a la agencia de noticias».

Así que ese es el embuste n⁰ 1.

Ahora el siguiente:

En su titular, la revista de adictos al cepo, cartuchazo, acuchillamiento y, con frecuencia abandono/desnutrición/ahogamiento/ahorcamiento/muerte por heridas infectadas/tiro a sus perros, incluye al animalismo en dicha categoría de terrorismo cuando ninguna de estas dos organizaciones, que son a las que se refiere la Fiscalía, pertenecen al movimiento animalista. He aquí qué son y pretenden Futuro Vegetal y Extinction Rebellion:

Futuro vegetal se autodefine como un grupo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas. (Aclaro que esa acción directa jamás incluye matar, herir o causar daños a personas o animales. ¿Podrían decir lo mismo los cazadores?).

Extinction Rebellion es un movimiento social mundial cuyo objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las políticas medioambientales globales mediante la resistencia no violenta (los cazadores SÍ utiluzan la violencia) para minimizar la extinción masiva y el calentamiento global.

Pero Jara y Sedal así como otras conocidas páginas dedicadas a la defensa del maltrato animal en cualquiera de sus formas y a intentar echar mierda sobre los que luchamos contra él, aprovechan que la Fiscalía pasa por el ecologismo al incluirla en su memoria anual para lanzar ellos dentro, como quien no quiere la cosa, al animalismo.

Ese es el embuste n⁰ 2.

Están desesperados y muy rabiosos, y está claro que el continuo descenso de licencias de caza, el ascenso imparable de actos delictivos cometidos por ese colectivo y el rechazo creciente que sus actos despierta en la sociedad les entorpece y saca de quicio. Tan desatados están en su exasperación y cólera que ya no ponen filtro a lo que publican, por eso en su muro la mentira y el ridículo que hacen al utilizarla se han enquistado junto con las imágenes de cadáveres de animales y cazadores sonrientes posando junto a ellos.

La verdad es que los escopeteros, a nivel particular o en sus asociaciones y medios de comunicación, nos facilitan en gran medida demostrar lo mezquino de su condición.