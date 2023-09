​¡Descarbonización ya! Se llenan las calles por el futuro del planeta

Miles de manifestantes salieron el pasado viernes a las calles de una veintena de ciudades españolas y en numerosas capitales de todo el mundo para exigir el fin de los combustibles fósiles de forma rápida al grito de ¡Descarbonización ya! y también, por la defensa general del planeta que engloba muchísimos aspectos por desgracia.



Con motivo de la celebración de la Cumbre Climática organizada por la ONU el próximo 20 de septiembre en Nueva York, decenas de organizaciones y representantes de distinto ámbito han salido este viernes a las calles en más de 400 ciudades para exigir medidas urgentes para acabar contra los combustibles fósiles, limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 °C y que las instituciones comiencen a tomar medidas serias contra la crisis climática que estamos atravesando.

La manifestación en España ha sido convocada por Alianza por el Clima y Fridays for Future-Juventud por el Clima, con el apoyo de más de 40 organizaciones y plataformas. Yo estuve en la manifestación celebrada en Valencia a la que acudieron representantes de Compromís como Joan Ribó, Águeda Micó o Grezzi.

Desde Juventud por el clima, han reclamado que la descarbonización sea "rápida porque así lo pide la ciencia" y porque las leyes climáticas actuales no lo cumplen. Además, reclaman que sea justa para "no dejar a nadie atrás, especialmente a los más vulnerables" y exigen que sea "definitiva" para no dejar la construcción de un "nuevo sistema en manos de las mismas grandes compañías e intereses que nos han traído hasta aquí a sabiendas de lo que hacían".

"La crisis climática es una realidad corroborada por la ciencia y que hemos notado con un verano de los más cálidos de la historia. Si de verdad queremos solucionarlo, hay que tomárselo muy en serio haciendo todo lo posible, evitando todo lo que se pueda el plástico y por mi parte, también cambié toda mi alimentación a alternativas vegetales tras ver documentales que demostraban como la ganadería y la pesca son una de las industrias más contaminantes de todas", explica Silvia Gómez tras desplazarse desde Museros.

¿FUTURO PARA LA INFANCIA Y JUVENTUD?

Mariana, de Italia y residente en Valencia, acudía a la manifestación junto a las niñas y niños. "Para que nuestros hijos tengan un futuro planeta en el que vivir, es urgente tomar medidas contra la crisis climática. La educación en las escuelas es muy necesaria y también, comprar productos de proximidad", explica, señalando que está eliminando todo lo posible los productos de origen animal por la contaminación que conllevan.

En este aspecto, Emi Navarro, del colectivo antiespecista Youth climate Save Valencia, expresa: "¿Qué podemos hacer ante un sistema ecocida basado en el desperdicio de recursos que no atiende al futuro de los jóvenes ni la situación del planeta?. Es evidente que nuestros dirigentes no están a la altura, pero en nuestra vida cotidiana podemos lograr grandes cambios, y la forma más efectiva es adoptando una alimentación 100% vegetal en nuestro día a día. Así lo corrobora la evidencia científica más rigurosa y actualizada".

La ONU afirma que un cambio global hacia una alimentación 100% vegetal es vital para salvar al mundo del hambre, la escasez de combustible y el cambio climático. Recordemos que tragedias como el Amazonas que tanta indignación a causado, es por culpa de la ganadería.

Por su parte, Elvira, también de Valencia, ponía el foco en las elevadas temperaturas que estamos soportando cada año más, señalando su preocupación por temas como los diferentes fenómenos atmosféricos o las emisiones de gases invernaderos. También indica la necesidad de reutilizar todo lo que se pueda.

PREGUNTAMOS A UNA BIÓLOGA APORTÁNDONOS SU PUNTO DE VISTA

Rosa Más es colaboradora de colectivos como Feumve que lucha por los derechos de la infancia vegana y por un menú vegano en todos los colegios sin que ninguna discriminación deba sufrir una persona que no quiere consumir animales y de hecho, si se les mostrara toda la miserable verdad de crueldad y contaminación, ningún niño querría contribuir a ella. Aquí os dejo textualmente sus declaraciones respecto a la crisis climática tras participar en la manifestación del viernes:

Desde hace años, la ciencia nos alerta en cuanto al aumento de las temperaturas globales debido al cambio climático provocado por las actividades humanas y a la destrucción de grandes áreas forestales, así como sobre los nefastos efectos de estos fenómenos sobre la biodiversidad.



El clima determina la distribución y configuración de los ecosistemas, siendo los factores más importantes la temperatura y las precipitaciones. Estas circunstancias son las que definen la vegetación en un espacio determinado que, a su vez, dispone las especies animales que lo colonizarán; por tanto, cualquier alteración influirá en los seres vivos que ocupan un determinado hábitat.

El cambio climático tiene su origen en el uso de los combustibles fósiles: carbón y petróleo, cuya combustión emite grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, generando efecto invernadero y causando un aumento global de la temperatura en el Planeta. Este aumento de la temperatura causa graves sequías y reduce la disponibilidad de agua y de alimento, afectando a millones de animales en todo el mundo, incluso provocando alteraciones en sus rutas migratorias.

En cuanto a la destrucción de espacios forestales, bien sea por tala o mediante incendios provocados, una de las finalidades es la de utilizar el suelo para cultivar determinadas plantas como la caña de azúcar, aceite de palma o la soja, que se procesarán como biodiésel o servirán para engordar a los animales de consumo por parte de las empresas ganaderas y cárnicas; así se da la paradoja de que mientras millones de personas pasan hambre, millones de animales son cebados a costa de los ecosistemas; deforestación que también tiene lugar en nuestras latitudes con idéntico fin: crear y mantener pastos para las explotaciones extensivas en las que viven los animales "felices" cuyo destino es, igualmente, un matadero.

Por otra parte, la misma ciencia que nos informa sobre el cambio climático ha demostrado, sin ningún género de dudas, las complejas capacidades neurológicas y sociales de los demás animales. Aprendemos, de este modo, que compartimos sentimientos básicos de comportamiento cooperativo o de cuidado de la prole, que ellos también tienen interés por vivir y por disfrutar de sus vidas.

Esta información ha tenido como consecuencia una revisión sobre la relación que mantenemos con otras especies. De este modo y poco a poco, se está extendiendo una nueva insurrección ética, que acompaña a la lucha contra el racismo y el machismo: la lucha contra la discriminación por especie. En la práctica, esta lucha se traduce en el principio ético del veganismo, es decir, el rechazo del uso de los demás animales en cualquier aspecto de nuestras vidas.

Considerar que los demás animales no deben ser utilizados por el ser humano no es algo novedoso. Personajes como Pitágoras, Leonardo da Vinci o León Tolstoi ya abogaban por su derecho a vivir libre y dignamente. Pero será hacia el final del siglo XX y particularmente, durante el siglo XXI, cuando podemos hablar de una verdadera revolución, de una fractura en el consenso social sobre la legitimidad de explotar a los demás animales.

Sin duda, y a tenor de todo lo expuesto, no solo podemos prescindir de usar a los demás animales, sino que lo correcto es considerarlos como “alguien” y no como “algo”.

Esto supone un cambio radical en nuestro modelo social, particularmente en la educación de los más pequeños (la ética no puede ser arbitraria). Cualquier persona recriminaría a un niño si estuviese causando daño a un perro o a un gatito porque lo correcto es enseñarles bondad y empatía hacia las demás personas y también hacia los demás animales; sin embargo, hay una clara contradicción cuando, a la vez, les mostramos que no hay problema en matar a una ternera para comer o en mantener a un oso cautivo en un zoo.

En realidad, con este mensaje causamos un grave conflicto en sus mentes en formación, porque estamos enseñando algo muy peligroso y es que puede haber excepciones a hacer lo correcto, que debemos ser buenas personas, pero no hay ningún problema en dejar de serlo si se trata de obtener un beneficio personal, así se anula la capacidad de desarrollar la solidaridad hacia los demás.

La lucha pro Derechos Animales es también la lucha por el planeta, pues reivindica una sociedad solidaria, cooperativa, en la que no exista ningún tipo de discriminación, ni tengan cabida actividades humanas que causan perjuicios en los demás animales, humanos o no.

DESCARBONIZACIÓN

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas fue concluyente: “El cambio climático ya afecta de múltiples maneras a todas las regiones de la Tierra. Todo aumento del calentamiento exacerbará los cambios que estamos experimentando”. Algunos de sus efectos, como el aumento de la temperatura y nivel del mar o el recrudecimiento de eventos naturales extremos, ya se están dejando notar.

"Para estabilizar el clima será necesario reducir de forma relevante, rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero para, finalmente, lograr cero emisiones netas de dióxido de carbono (CO2), el principal causante del cambio climático", tercia Oliverio Álvarez, socio responsable del Área de Regulación en Energía de la consultora Deloitte. "Este proceso de reducción paulatina de las emisiones, denominado descarbonización, afectará a múltiples aspectos de nuestra forma de vida", añade.

"Existen tres grandes tipos de medidas para evitar que la atmósfera continúe carbonizándose", explica José Angel Peña, subdirector de infraestructuras, servicios, personal y relaciones institucionales del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad Zaragoza (España). Son las relacionadas con la precombustión, es decir, las que evitan las emisiones antes de que se generen; las que tienen que ver con la poscombustión, donde entrarían las tecnologías CAUC, que permiten atrapar el dióxido de carbono según sale de la chimenea y darle un uso económico; y las tendentes a retirar el CO2 que ya se encuentra en la atmósfera.

JUSTO ACABA DE SALIR UN ESTUDIO QUE CONFIRMA QUE ELIMINAR, POR EJEMPLO, LA CARNE Y TODOS LOS PRODUCTOS LÁCTEOS SUSTITUYÉNDOLOS POR PRODUCTOS VEGETALES, EVITARÍA LA DEFORESTACIÓN

Heura Food el mismo viernes en su Instagram se hacía eco de varias noticias entre las que entraban este nuevo estudio y adjuntando fotos de lo denominado "carne" vegetal y la larguísima lista de bebidas vegetales que tenemos (también tienes los lácteos, queso o cualquier receta de toda la vida en versión vegetal).



Cada vez hay más alternativas vegetales de las que, incluso muchas veces, cuesta notar la diferencia con el producto original, pero sí que hay diferencia en lo importante, el respeto a los animales y el medio ambiente (mucho mejor buscar recetas que hacer en casa y evitas el plástico o lo procesado). Unos investigadores de Austria y los Estados Unidos han utilizado un modelo económico mundial de uso de la tierra para estudiar el impacto de este cambio en la dieta en todo el sistema alimentario a escala global, tal como se publica en la Agencia SINC.

Los resultados indican que la destrucción de los bosques se podrían detener casi por completo. La superficie agrícola mundial también disminuiría un 12% así como el consumo de agua en un 10% solamente reduciendo a la mitad, pero por parte de la persona que escribe este artículo de opinión, no se considera que en un tema del que dependen un montón de animales, la crisis climática y el hambre en el mundo, se pueda estar a medias tintas y en consecuencia, hoy en día cambiar a alternativas vegetales es lo más fácil del mundo y nada privativo (esto lo digo porque la gente suele tener tendencia a pensar en sí mismo y en ese caso, las alternativas son cada vez más). Además, los productos de origen animal son responsables de la mayoría de los impactos negativos sobre el uso de la tierra.

Según el estudio, la reforestación de las tierras liberadas de la producción ganadera cuando los productos cárnicos y lácteos se sustituyen por alternativas vegetales doblaría los beneficios climáticos.

No podemos olvidar también a los animales marinos, ya que además de que mueren mediante una asfixia lenta y angustiosa, casi la mitad de plásticos encontrados en los océanos provienen de las redes de pesca, entre otros muchos efectos negativos que esta cruel actividad tiene para el planeta y por supuesto, para las víctimas marinas cuyo único delito ha sido nacer.

Muchos de los problemas que atraviesa el medio ambiente, es precisamente por utilizar y abusar de los animales a nuestro antojo y como este tema se suele ocultar en los medios de comunicación y otros lugares, hoy tengo la obligación moral de hacértelo llegar con datos científicos e investigaciones reales.

CONCLUSIONES: NO HAY PLANETA B Y DEBEMOS ASUMIR RESPONSABILIDADES

Como ha dicho uno de los testimonios entrevistados en este artículo, si queremos un planeta en el que puedan vivir los más pequeños, hace falta implicación en contra de la crisis climática y por ello, considero que también debemos asumir un cambio completo en la alimentación que como ya he explicado, influye en el infierno de millones de animales, una de las más fuertes causas de la crisis climática y del hambre en el mundo del que todo el mundo suele decir que está en contra.

Algunos de los documentales que debe ver toda persona defensora del medio ambiente, son Cowspiracy, Milked o Seaspiracy. La infancia también me ha preocupado muchísimo desde siempre, ya que si le transmitimos el mensaje de que los animales están a nuestro servicio y de que los recursos del planeta se pueden destrozar a nuestro antojo, pues ya sabemos que el futuro que nos espera es muy negro. La infancia es un colectivo primordial en nuestra vida porque según se les eduque, serán el día de mañana.



De problemas de salud que vienen por el consumo animal, mejor ni hablamos, pero la alimentación completamente vegetal está avalada por todos los expertos en cualquier etapa de la vida y ante cualquier duda, escribir por privado a la página de Instagram "Youth climate Save Valencia", ya que como este acto estaba enfocado más bien al planeta y justamente este colectivo lucha por el planeta y enfocándolo a que los animales no están a nuestro servicio, es un colectivo que os puede ayudar bastante a hacer un cambio que no solamente es necesario, es completamente urgente y nada privativo.

Por ello, es importantísimo luchar para atajar esta crisis climática que cada vez va a peor y concluyo con una reflexión: "Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha" (Victor Hugo).