​Las inundaciones dificultan el acceso a alimentos y agua de las poblaciones afectadas en Libia

El este de Libia se ha visto violentamente golpeado por la tormenta Daniel, que ha provocado graves condiciones meteorológicas, incluidos fuertes vientos y lluvias torrenciales repentinas en varias zonas del noreste de Libia. El balance humano es elevado: según las últimas cifras oficiales, hay más de 6000 muertos, 7000 heridos, 10000 desaparecidos y 40 000 desplazados.



En este momento es difícil evaluar con precisión las necesidades humanitarias. Las conexiones telefónicas y por carretera han quedado parcialmente interrumpidas, lo que dificulta el acceso a las zonas afectadas. Nuestros equipos y organizaciones humanitarias locales informan de necesidades de alimentos, agua potable, artículos no alimentarios y kits de higiene.

“Ante esta catástrofe, que aumentará las necesidades humanitarias de una población afectada por crisis múltiples, donde los servicios públicos no funcionan plenamente y no tienen capacidad para hacer frente a las necesidades, movilizamos inmediatamente a nuestros equipos sobre el terreno para seguir de cerca la situación y apoyar en la distribución de cestas de alimentos, artículos no alimentarios y kits de higiene para mil personas afectadas", explica el director general de Acción contra el Hambre, Olivier Longué.

Acción contra el Hambre en Libia

Antes de las inundaciones, la situación en Libia ya era frágil y compleja: más de 1,5 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria. Acción contra el Hambre lleva trabajando en Libia desde 2019 con proyectos dirigidos a mejorar la resiliencia de las personas afectadas por el conflicto y optimizar el acceso a los servicios básicos de las comunidades más vulnerables.

Nuestra organización interviene en las zonas rurales de Trípoli y Sabha rehabilitando centros de atención primaria y proporcionando formación y capacitación al personal sanitario en materia de salud, garantizando el acceso gratuito de todos a la atención sanitaria básica.

En los municipios de Sabha y Ubari se está ejecutando otro proyecto de seguridad alimentaria y medios de subsistencia. El programa ayudará a los agricultores vulnerables, y en particular a las mujeres que participan activamente en actividades agrícolas, a mejorar su resiliencia mediante el desarrollo de capacidades y el apoyo directo en especie para adoptar prácticas agrícolas agroecológicas más funcionales en el contexto.