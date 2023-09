Las características principales del tratamiento de radiofrecuencia corporal, de la mano del Centro Médico El Pilar

Algunos de los problemas estéticos corporales de los cuales muchas personas no pueden escapar son la flacidez y la celulitis.

Afortunadamente, gracias a los avances en el campo de la medicina estética, existen tratamientos que han demostrado ser eficientes para mejorar el aspecto de la piel, sin necesidad de acudir a cirugía, este es el caso de la radiofrecuencia corporal.

Consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas que penetran en las capas más profundas de la piel, con el objetivo de mejorar la circulación sanguínea y potenciar la producción natural de colágeno, devolviéndole al cuerpo su tersura y firmeza.

El procedimiento debe ser llevado a cabo por expertos en el área para obtener resultados visibles y duraderos. En este sentido, el Centro Médico El Pilar, cuenta con un equipo médico de esteticistas colegiados y capacitados para la aplicación de tratamientos estéticos de vanguardia.

¿En qué consiste el tratamiento de radiofrecuencia corporal? La técnica de la radiofrecuencia corporal se basa en aplicar calor a la piel mediante un dispositivo que contiene un cabezal, el cual transmite ondas electromagnéticas de alta frecuencia en las zonas de la piel que se quieren regenerar. Esta fuente de calor estimula la producción de colágeno y elastina, favorece el drenaje linfático y mejora la circulación natural del organismo. Todos estos aspectos logran regenerar a profundidad las capas de la piel, recuperando su elasticidad y la producción de adipocitos, que ayudan a eliminar y atenuar la celulitis y la flacidez corporal.

El tratamiento estético puede aplicarse en diversas partes del cuerpo, especialmente, en aquellas áreas donde hay más grasa localizada como el abdomen, las piernas, los glúteos y la cintura. Además, es un procedimiento indoloro, que no necesita anestesia a diferencia de la cirugía estética.

Puede estar contraindicado para mujeres embarazadas o en periodo lactante, así como personas con enfermedades cardiovasculares o sobrepeso. Lo más adecuado es consultar su aplicación con un equipo de profesionales como los de Centro Médico El Pilar.

Especialistas en radiofrecuencia corporal en Madrid Centro Médico El Pilar se ha consolidado como una clínica referente en el área de la medicina estética porque dispone de galenos acreditados y con amplia experiencia en la aplicación de diversos tratamientos estéticos. Entre ellos, se especializan en tratamientos de radiofrecuencia fraccionada, una tecnología potente que consigue resultados mucho más efectivos que el procedimiento tradicional, ya que logra llegar a las capas de la piel con mayor profundidad.

Los especialistas ofrecen una primera consulta gratuita en la cual valoran el estado de la piel de cada paciente y sus necesidades y, con base en ello, establecen si es apto o no para el procedimiento, así como el número de sesiones del tratamiento que, por lo general, van de entre 4 a 8.

En cuanto a la visibilidad de los resultados, desde la clínica aseguran que aproximadamente un mes después de la aplicación de la radiofrecuencia corporal, el paciente comienza a ver cambios notables en su cuerpo. Sin embargo, todo va a depender del tipo de piel de cada persona y de su genética.

Centro Médico El Pilar tiene sede física en Madrid, desde donde atienden bajo cita previa. De esta manera, evitan colas y largos tiempos de espera, brindándoles a sus pacientes un servicio personalizado y profesional.