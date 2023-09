​PACMA documenta el sufrimiento del animal en los festejos anacrónicos de Puzol

El Partido Animalista PACMA condena el embolado de un toro "en estado de shock" en las fiestas populares de Puzol (Valencia). En un vídeo, compartido en sus redes sociales, denuncian que el animal que fue embolado el pasado 7 de septiembre fue sometido a un nivel de estrés "excepcional" que le impidió reaccionar. Aseguran que salió del cubículo visiblemente alterado, enredándose y tropezándose en repetidas ocasiones con la cuerda, pero eso no impidió que el evento se celebrase.



En las imágenes, donde se aprecia una vez más la presencia de niños pequeños y adolescentes participando, se observa cómo es constantemente jaleado y tironeado debido a la ausencia de reacción. En un momento, el animal se niega a avanzar y se arrima a un árbol, donde agacha la cabeza, encaja la cornamenta y se queda paralizado hasta que le obligan, a base de tirones de rabo, a moverse.

PUZOL DANDO LA NOTA CADA AÑO

Entre muchísimas más cosas, en 2017 estos festejos mataron en Puzol a un hombre que, si no existiera la tortura animal, seguiría respirando. El año pasado casi matan también en Puzol a un niño de 12 años que, pese a la ilegalidad que supone su participación, fue corneado por una vaca nada menos que a las 3 de la madrugada. Entre taurinos se echan la culpa unos a otros y el Ayuntamiento fue considerado responsable en una sanción que finalmente, tras diferentes recursos, fue anulada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Valencia considerando responsables a su familia sin que tengamos constancia de ninguna medida al respecto pese a poner en peligro su propia vida.

De todas formas, es evidente la falta de supervisión ya que es imposible que los taurinos no se den cuenta de que dentro de la plaza hay un niño pequeño y más, siendo las horas que eran, pero qué más da si gozan de total impunidad hagan lo que hagan...

Sin embargo, la tía del niño salió en la televisión valenciana asegurando que los taurinos sabían perfectamente que el niño iba solo y asegura que psicológicamente el niño se quedó tocado e incluso con pesadillas de que le persigue una vaca. Aquí se tiran la pelota unos a otros, pero lo bien cierto es que las ilegalidades salen gratis.

Una ilegalidad que podía haber costado la vida a un niño más allá de los nulos valores que su familia ha decidido darles, enseñándoles que gozar de la angustia de un animal es algo normal y divertido.

LAS LEYES DE INFANCIA ESTÁN DE ADORNO

El propio reglamento de festejos taurinos impide a los menores de 16 años la participación en los eventos y el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, es clarísimo: «Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor».



Todo esto respaldado de forma insistente por el comité de derechos del niño de la ONU, que tras un informe de PACMA aportando la brutal desprotección infantil en la tauromaquia, ha solicitado a España saber qué medidas están tomando por la protección infantil de estos espectáculos que, según los máximos expertos en temas de infancia, no deberían presenciar como llevan afirmando desde 2018. Como digo anteriormente, este año los niños volvían a estar expuestos a la violencia en Puzol, diga lo que diga la ley y lo mismo en toda la Comunidad Valenciana.

Días antes de este terrible vídeo documentado por PACMA, los festejos inútiles de Puzol casi le cuestan la vida a un aficionado taurino. Según publicó la televisión autonómica, el hombre sufre traumatismo en la cabeza y heridas por en la barriga y las nalgas. Ha sido intervenido quirúrgicamente y se encuentra estable dentro de la gravedad a lo que tengo que decir que yo jamás me voy a alegrar del mal ajeno y de hecho, es otra consecuencia más de normalizar estos espectáculos de tortura.

Accidentes hay en todos los festejos taurinos que se celebran en la Comunidad Valenciana y solamente salen los más llamativos como el de Alfafar en el que un chaval era lanzado por los aires y casi se mata, pero el Ayuntamiento de Alfafar (PP), restó importancia diciendo encima, que era menor (sin pronunciarse sobre la ilegalidad que supone). Precisamente, el 19 de agosto nos concentramos ante ese Ayuntamiento por el fin de los festejos taurinos y todo lo que conlleva para los animales y las personas.

Muchas aseguradoras no quieren vincularse al maltrato animal y, por lo tanto, se acordó que era mejor saturar la sanidad pública atendiendo todos los accidentes por imprudencia constantemente, ya que otras, también se han desvinculado por la alta siniestralidad y falta de rentabilidad. A todo ello se suma el regadero de subvenciones millonarias que mantienen el maltrato animal como diversión para una minoría muy pequeña de la sociedad, como confirman todas las encuestas.

ACUDE A MISIÓN ABOLICIÓN



El Partido Animalista PACMA reitera su compromiso con la lucha por la prohibición de los festejos taurinos y hace un llamado a la sociedad para unirse a su manifestación "Misión Abolición", que se llevará a cabo este sábado, 16 de septiembre, en la explanada de Las Ventas, Madrid, a las 18:00 horas. Esta manifestación tiene como objetivo promover el fin de la tauromaquia y de todas las prácticas que causan sufrimiento a los animales, especialmente en los toros embolados contra los que puedes firmar al final de este artículo.

Los informes veterinarios son contundentes respecto a este clarísimo maltrato animal disfrazado de tradición y que se mantiene por la codicia y cobardía política, por mucho que suponga una tremenda angustia para los animales, saturación de la sanidad pública por accidentes constantes, muertes, desprotección e incluso peligro para la infancia, molestias a vecinos y despilfarro brutal de dinero público.

Escríbeme a defensaanimal2023@gmail.com si puedes acreditar que eres una persona defensora de los animales, puesto que a nivel interno, necesitamos urgente gente para un acto que vamos a hacer en un pueblo de Valencia.

Vídeo de PACMA: https://www.instagram.com/reel/CxFdYDEobp1/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== . Recogida de firmas para acabar con los toros embolados: https://firma.pacma.es/stop-toros-embolados/?fbclid=IwAR1YXxz4wqQRueCnodDKWvSpxCf7fH4I0sB6tbCKqaJT6-SrxTuTPeZngmU .

Hasta Risto Mejide decía en su programa recientemente: "Si queremos ser un país civilizado, deberíamos acabar con esta tradición". Espero que el sábado acudas a la protesta mencionada en Madrid y me escribas al correo para participar a corto plazo en un acto de este mes en un pueblo de Valencia.

Estos festejos solamente traen miseria y crueldad sumada a que se hace a la infancia una víctima más de todo esto que tantísima gente rechaza y que encima, se mantiene con millones de euros de dinero público añadido a un uso abusivo de la sanidad pública por la cobardía política cuando tuvimos el verano negro de accidentes el año pasado y lejos de aprovechar para hacer avanzar a la sociedad, nos hacen desperdiciar más dinero todavía.

Por último, infórmate de lo que significa la palabra ESPECISMO con detalle, ya que descubrirás muchas cosas que debes saber y es lo que realmente hace que consideremos a los animales algo y no alguien. Concluyo con una frase que me gustaría que no solamente llevara a la reflexión, también a una mínima implicación: «El que tiene el privilegio de saber tiene el deber de actuar».