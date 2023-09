II edición de ‘Madrid in Game HackJams’: el desafío de desarrollar un videojuego en 48 horas

‘HackJams’ regresa al Campus del videojuego con una nueva edición del maratón de 48 horas de desarrollo de videojuegos de Madrid in Game. Una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid en la que diez equipos conviven y compiten creando juegos basados en una misma temática durante dos días. La propuesta nace con el objetivo de impulsar la creatividad, el trabajo colaborativo y la innovación, reuniendo a desarrolladores y artistas del sector para diseñar el futuro de la industria y la gamificacióna la vez que se impulsa el talento gamer.

El evento se celebra del 15 al 17 de septiembre. Los desarrolladores dispondrán de dos jornadas para crear sus videojuegos centrados en una temática que se desvelará al inicio del evento. La nueva ‘HackJam’ incorporará distintas novedades respecto a la primera edición: el viernes 15 de septiembre el Experience Center abrirá a las 15:30 para acoger ponencias profesionales de acceso libre de ponentes provenientes de la industria del gaming y representantes de otros sectores como Coro Saldañao Andrea Coloma, CEO de Sight Management Studio y Senior FashionDesigner de MANGO, respectivamente.

La inscripción está disponible en la web de registro del ‘HackJam’ (https://tinyurl.com/CharlasHackJam).

Por su parte, el Esports Center expondrá los juegos creados en la I edición para que puedan ser disfrutados por el público.

Con este maratón, Madrid in Game tiene como objetivo potenciar el talento del sector y establecer un punto de encuentro con diferentes profesionales y desarrolladores dentro del ecosistema gaming.

Durante dos días, los ‘jammers’ podrán dar rienda suelta a sus ideas, adquirirán capacidad profesional y contarán con mentorías y networking para establecer sinergias mientras conviven en el Campus del videojuego de Casa de Campo.El 17 de septiembre un jurado testará los juegos y dará su veredicto, premiando la mejor creación y las categorías de diseño, arte y jugabilidad.

En el primer ‘HackJam’, celebrado el pasado mes de julio bajo el lema “Madrid Alternativo: Realidades Paralelas”, se exploraron diferentes conceptos protagonizados por la capital dentro del mundo del videojuego. Contó con la inscripción de más de un centenar de participantes llegados de todo el país y los reunió durante dos díaspara desarrollar sus propuestas.

Los juegos creados en el evento de julio – que están disponibles en la plataforma de Itch.io ( https://tinyurl.com/JuegosHackJam)– presentaron escenarios en los que la ciudad se convertía en una urbe flotante, una sociedad subterránea o una distopía futurista.

El concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, destacó que “lo que nos demostró la primera edición de ‘HackJams’ es que estamos ante una iniciativa de largo recorrido”. Resaltó que “la creatividad, la cooperación, el esfuerzo y las habilidades multidisciplinares que van aparejadas a estas jornadas. Desde Madrid in Game seguimos demostrando el potencial económico y artístico de la industria del videojuego, con la ciudad de Madrid como un enclave pujante para todos los actores del sector, incluyendo desarrolladores, inversores y aficionados”.