¿Se está reflejando la pantalla de tu teléfono y te están espiando?

¿Crees que tu teléfono es tu fiel compañero? Con la duplicación de pantalla no autorizada, los hackers pueden convertirlo en un agente doble y revelar tus secretos sin ningún esfuerzo.



A finales de 2023, los teléfonos móviles superarán oficialmente en número a los seres humanos en todo el mundo, con 5600 millones de usuarios móviles únicos y 8600 millones de conexiones SIM, según GSMA. Este gran número de dispositivos implica un objetivo privilegiado para los ciberdelincuentes, que lanzan 44 ciberataques cada segundo de cada día.

A pesar de esta elevada frecuencia, muchos de estos ataques pasan desapercibidos, y algunas formas, como el mirroring ilegal (que en español sería la duplicación no autorizada de dispositivos) de teléfonos, no están ampliamente reconocidas y, sin embargo, siguen siendo muy peligrosas.

"Los hackers realizan la duplicación ilegal de teléfonos para acceder a información personal, obtener beneficios económicos o rastrear tu ubicación, robar tu identidad o incluso chantajearte. Pueden llevar a cabo esta intrusión sin tu consentimiento a través de malware o spyware obtenido de enlaces maliciosos, ataques man-in-the-middle o acceso físico", afirma Marijus Briedis, CTO de NordVPN.

Tu teléfono se ha duplicado: señales de advertencia y peligros potenciales

La duplicación del teléfono no es intrínsecamente maliciosa: es una función que te permite proyectar la pantalla de tu teléfono en otro dispositivo, como un televisor o el monitor de un ordenador, y se utiliza habitualmente tanto en casa como en entornos profesionales.

Sin embargo, puede convertirse en una herramienta potencial para que los ciberdelincuentes te espíen y recopilen información personal como fotos, contraseñas, conversaciones privadas e incluso tu ubicación en tiempo real.

"Al ver fotos o vídeos en tu teléfono, alguien que refleje tu dispositivo también puede acceder a ellos y hacer capturas de pantalla, potencialmente con fines maliciosos como el chantaje o para determinar tu geolocalización. En un teléfono duplicado, los hackers pueden rastrear tus movimientos utilizando aplicaciones como Google Maps, obteniendo información sobre tu ubicación y planes futuros, especialmente si se han discutido a través de aplicaciones de mensajería o mensajes de texto", advierte Briedis.

Entre los indicadores de un duplicamiento ilegal se encuentran los ruidos extraños durante las llamadas, la descarga rápida de la batería, la actividad aleatoria de la pantalla o un pico en el consumo de datos. Otras señales alarmantes, como inicios de sesión inusuales en tus cuentas de Google, Facebook o iCloud, falsas alertas de virus y reinicios inesperados, también son graves señales de alarma.

Cómo los hackers duplican tu teléfono

Los hackers utilizan varios métodos para ejecutar el mirroring telefónico. A menudo engañan a los usuarios para que instalen lo que parece ser un software legítimo, que resulta ser spyware o malware que captura la actividad de la pantalla.

Los ciberdelincuentes emplean tácticas de phishing, enviando correos electrónicos engañosos con enlaces maliciosos que, una vez pulsados, instalan malware que les permite vigilar el dispositivo de la víctima. Los ataques Man-in-the-middle también son frecuentes, sobre todo en redes Wifi públicas no seguras, donde los hackers interceptan las comunicaciones entre dispositivos para espiar los intercambios de datos.

Los atacantes aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas operativos para obtener acceso no autorizado a los dispositivos e incluso pueden obtener acceso físico para instalar malware directamente, lo que permite una vigilancia continua de las actividades de los dispositivos. Comprender estos métodos es esencial para protegerse contra el duplicamiento de teléfonos y mantener la privacidad y la seguridad personales.

Cómo evitar la duplicación no deseada del teléfono

Marijus Briedis, CTO de NordVPN, aconseja a los usuarios que tomen estas medidas para evitar la duplicación de teléfonos no autorizada:

Refuerza tu capa de defensa. Aumenta tu seguridad creando contraseñas únicas y complejas, activando la autenticación de dos factores (2FA) en las cuentas online esenciales, y adquiere un antivirus de confianza. De este modo, te asegurarás de evitar pérdidas económicas significativas, incluso si eres víctima de la duplicación ilegal de llamadas.

Actualiza tus dispositivos. Actualiza regularmente el sistema operativo y las aplicaciones de tu teléfono. Las actualizaciones de software más recientes suelen contener los últimos parches de seguridad contra las vulnerabilidades más recientes.

Usa una red privada virtual (VPN). Elige un proveedor de VPN fiable para cifrar tus datos y enmascarar tu dirección IP. Esto es especialmente importante en redes Wifi públicas, donde el riesgo de interceptación es mayor.

Aprende a reconocer emails de phishing. Recuerda: saber es poder. Aprender a identificar los correos electrónicos de phishing puede evitar que visites sitios web maliciosos o que descargues programas maliciosos -el principal motivo de la duplicación de pantalla-, que a menudo sirven de puerta de entrada para la duplicación de pantalla no autorizada.