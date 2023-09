Mensaje para quien quiera pensar. Soy creyente... Vía “agnóstico”

Señores miembros de la Jerarquía Eclesiástica, superada la “Pandemia”, hace ilusión ver cómo los deportes van recuperando la asistencia masiva de todo tipo de personas interesadas. Hace ilusión poder volver a la convivencia humana en todo tipo de actividades.

Sólo hay un lugar en el que parece que la pandemia no ha decaído. Un lugar… en el que, por desgracia, siempre ha sobrado sitio. Un lugar, refugio del creyente… Un lugar de reencuentro… Un lugar de fe… Mi “Iglesia”, cerrada, vacía del cariño que acompaña, contempla en silencio el paso callejero, cada día más indiferente.

Fe “online”… Oración “online”… Convivencia “online”… Jesús “online”…

Dios está en todos los sitios, pero a mi generación, nos enseñaron “su casa” y nos invitaron a visitarla cuando nos apeteciese. Hoy, parece ser, el miedo… el temor… el por si acaso… se han adueñado del Sagrado recinto…

Todo esto es difícil de entender… Sobre todo, el silencio que rodea esta situación… Parece que DIOS está muy ocupado… Quizás, puede ser, que sea el “servicio” de la CASA lo que falle.

Nos refugiaremos en el silencio trapense y hablaremos con San Rafael Arnaiz, “Hermano Rafael”… Le contaremos que su Jesús, por motivos desconocidos, está solo y que lo único que hace es saludarnos desde lejos… A lo mejor tiene clausura, como tú, Hermano Rafael”. No lo sé… No entiendo nada… Ayer compré un pequeño libro sobre el “hombre agnóstico”