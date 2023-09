Córdoba Ecuestre triunfa en UK

Córdoba Ecuestre, continua con su intensa agenda internacional trasladándose, en esta ocasión, a la Localidad Inglesa de Exeter.



El Festival of the Iberian Horse, uno de los más importantes eventos ecuestres de UK, en su décimo aniversario, ha querido contar con la participación de nuestro colectivo, compartiendo el peso de su espectáculo con una de las principales estrellas mundiales, Frederic Pignon & Magali Delgado.

Hasta la ciudad británica se han desplazado 8 ejemplares y un equipo humano que han podido presentar 5 números, del variado repertorio para hacer las delicias y despertar el entusiasmo de un público entregado al buen hacer de la escuadra cordobesa.

Mas de 10.000 espectadores han disfrutado de las 4 representaciones celebradas en la que ha sido la primera participación de Córdoba Ecuestre en este País.

The Festival of the Iberian Horse, se ha desarrollado del 31 de Agosto al 3 de Septiembre en Westpoint, Arena, Exeter, en una edición repleta de actividades deportivas y morfológicas durante el día, seguidos de noches encantadoras y emocionantes, donde la Working Equitation y el Espectáculo son los grandes protagonistas.

Los impresionantes caballos de Pura Raza Española y Lusitanos, son el eje vertebrador y conceptual de tan singular evento. En la cita, se ha contado con participantes de España y, Portugal, Francia, Eslovenia y el Reino Unido.

10 Años de creación donde se ha ensalzado la cultura y el patrimonio de la Península Ibérica, a través del deporte, el arte y el entretenimiento. Córdoba ecuestre, continua en su amplia y comprometida labor promocional de la ciudad de Córdoba, las Caballerizas Reales y el Pura Raza Español.