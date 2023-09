​Jávea por el fin de los "Bous a la Mar"

El pasado domingo tuvo lugar una exitosa protesta por la zona del puerto de Jávea en rechazo a los anacrónicos "Bous a la Mar", una tradición obsoleta de nulo respeto por los animales que debe terminar ya mismo por cuestiones de sentido común, empatía y avance social.



Se trata de un festejo taurino que trae polémica desde hace años en las localidades donde se practica, y es que el objetivo de los asistentes es que el toro caiga al mar mediante el acoso o prácticas como estirar del rabo.

Siendo que el toro es un animal que no sabe nadar, posteriormente tienen que ayudarle a salir y esto a veces no es posible, por lo que algunos han muerto ahogados, como ocurrió el pasado julio en la localidad de Dénia, haciéndose eco la noticia en multitud de medios de comunicación incluso internacionales haciendo una vez más que nos conozcan como un país de bárbaros.

Los participantes intentan que los bovinos caigan al agua en repetidas ocasiones, acción que puede provocar la entrada de agua por las fosas nasales, produciéndole al animal neumonía y ahogamiento a causa de paros cardiacos o bien por desnucarse al colisionar con obstáculos antes de caer al agua El alcalde de Dénia, ahora se está planteando que hacer con estos festejos y desde los movimientos en defensa de los animales, se tiene claro que lo que hay que hacer es terminar con estos espectáculos que no traen más que problemas, maltrato animal, violencia y miseria humana. Los veterinarios, con sentido común y principios, son claros respecto a este festejo y cualquier uso de los animales.

Gandhi decía que «el nivel moral de un pueblo se puede medir por el trato que dispensa a los animales». En pleno siglo XXI, la moralidad de España, o más concretamente, la de la Comunidad Valenciana, es bastante cuestionable, por lo menos desde el punto de vista de las personas que tenemos respeto por los animales.

MISERIAS TAURINAS

Durante la manifestación de Jávea, se recogieron cientos de firmas por la abolición y durante toda la marcha, hubo un montón de aplausos y apoyo a las reivindicaciones, salvo un grupo de 5 personas que faltaban el respeto y provocaban estando a unos metros la policía siendo consciente y haciendo la vista gorda.

Las personas manifestantes siguieron su camino sin entrar al trapo y desde la organización, se recordó la importancia de no entrar en provocaciones. De hecho, es una lástima que los medios de comunicación que vinieron no publicaran este hecho.

Esos son los súper "argumentos" taurinos...

Recordemos que por culpa de estos festejos inútiles, han fallecido numerosas personas, sin contar los cientos de personas heridas, incluyendo a menores de edad. Toda esta violencia la pueden ver también los niños desde las gradas, haciendo una normalización de la violencia que incumple leyes de la Generalitat Valenciana y las recomendaciones del comité de derechos del niño de la ONU como máximos expertos en temas pedagógicos.

Ante la alta siniestralidad de estos festejos y en la mayoría de ocasiones por personas alcoholizadas, la mayoría de aseguradoras pasan de cubrir tantos accidentes y, por lo tanto, se hace un uso abusivo de la sanidad pública mientras mucha gente tiene que esperar años para un tratamiento por una enfermedad importante.

BOUS A LA MAR EN JÁVEA

Alana Serrano, portavoz de Dénia Animal Save, explica que, al igual que hicieron en anteriores ocasiones, solicitarán una reunión con el nuevo equipo de gobierno para pedir la eliminación de los Bous a la Mar y proponerles festejos alternativos en los que no se maltrate a un animal, como pueden ser encierros con gente disfrazada de toros hinchables, "que ya se han implementado en otros pueblos para ir avanzando a unas fiestas sin crueldad animal".



De hecho, es muy poca gente la que apoya estos festejos, como ha quedado documentado un montón de veces y dicen las encuestas oficiales, incluso del ministerio de cultura, respecto a los espectáculos con toros.

El perfil de la gente, son, en su mayoría hombres o en su caso, adolescentes que van simplemente porque hay fiesta, pero no comparten la parte del abuso animal, por lo que en ningún sentido tiene mantener un festejo cruel, que despilfarra el dinero público, vulnera los derechos de la infancia, abusa de la sanidad pública y mata gente constantemente.

INFILTRACIÓN EN LOS FESTEJOS

Animanaturalis es uno de los colectivos que participó en la manifestación y el año pasado, realizaron una infiltración en Dénia para acreditar toda la crueldad de estos festejos.

Como se ve en los vídeos, una vez los animales caen al agua, desde unas lanchas se les remolca hasta el puerto, mediante sogas atadas en la cabeza. Las agarran por los cuernos mientras las reses forcejean y tratan de mantenerse a flote entre un largo etcétera.

“Probablemente, este tipo de fiestas tuvo su sentido en el medioevo, donde los mozos tenían la obligación de mostrar su valía con actos absurdos de hombría como este”. La pregunta que debemos hacernos es si una cosa así tiene sentido hoy en día... se puede decir mucho, pero lo único que es evidente es el dolor y sufrimiento de animales inocentes”, señalan.

PACMA PARTICIPÓ DURANTE LA MANIFESTACIÓN DE JÁVEA

"Un día después de participar junto a València Animal Save en su acto por el fin del especismo, desde PACMA en nuestra lucha de años contra los festejos taurinos en todas sus formas, en esta ocasión, hemos acudido a apoyar a Dénia Animal Save por el fin del Bous a la mar. No podemos permitir que semejante atrocidad siga llamándose festejo y se celebre con total impunidad", declara Elena García, coordinadora del partido Animalista en Valencia.

"La lucha contra la tauromaquia la llevamos hasta por lema en PACMA. De hecho, el partido nació llamándose "Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal".

Con el paso del tiempo el lema ha cambiado porque el maltrato animal se produce impunemente contra gran cantidad de especies y la supervivencia del planeta es imprescindible para tod@s y una prioridad. Es por ello que el pasado día 19 también acudimos junto a la plataforma antitaurina de Alfafar al Ayuntamiento contra los toros embolados, bou en corda y la cagada del manso", zanja la portavoz de PACMA, partido que hace unos años también documentó estos festejos.

En dicha concentración de Alfafar, Laura Sánchez de Dénia Animal Save afirmaba mediante el megáfono: "Esto acabará cayendo por su propio peso porque la gente joven cada vez es más consciente del maltrato animal y acaban rechazando estos espectáculos de tortura".

RECOGIDA DE FIRMAS

En Jávea (Xàbia, como es conocida en la provincia de Alicante) una vecina inició una recogida de firmas en la plataforma Change.org para pedir al Ayuntamiento y a la comisión de fiestas que supriman los Bous a la mar, a propósito de su próxima celebración que está teniendo lugar estos días y ya veremos lo que pasa esta vez.

“Bous a la mar y Bous al carrer: tortura disfrazada de cultura y tradición” reza la petición y asegura que en estos festejos “no se miran los intereses de los animales”.

En su petición, que ya cuenta con unas 70.000 firmas en contra de estos festejos, afirma que el Consistorio se gasta miles de euros de los impuestos en maltratar animales, cuando la gran mayoría de la población no asiste porque las rechazan y desean otro tipo de festejos sin crueldad hacia los animales.

Se propone invertir el dinero en eventos culturales y de entretenimiento, entre los que recoge conciertos de música, talleres de bellas artes, exposiciones, cine club, torneos de softcombat, carreras de autos locos caseros, gymkhanas… y sugiere para una transición “encierros de bolas gigantes o de gente disfrazada de toros hinchables”, tal y como se ha hecho en otras localidades. La creadora de la petición, junto a Dénia Animal Save, se reunieron hace unos meses para entregar las firmas al Alcalde de Xàbia, Jose Chulvi, además de llevarlas al registro del ayuntamiento con la intención de en breve presentarlas a las Cortes Valencianas.

Además, están dispuestos a reunirse con las concejalías de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Jávea para “proponer y desarrollar festejos alternativos que incluyan a todos los ciudadanos de Jávea y turistas, para por fin cambiar a unas fiestas que realmente nos gusten a la gran mayoría y sean aptas para todos. Eventos interesantes que incluso puedan esponsorizar y subvencionar marcas, atrayendo un turismo sano a la localidad”.

ANTIESPECISMO

Dénia Animal Save al igual que lucha por los toros, lucha por las vacas, los peces, los cerdos y toda especie mediante la igualdad entre las mismas.





El especismo es una forma de discriminación hacia quienes no pertenecen a determinada especie. En la mayoría la sociedad se considera completamente normal discriminar a los animales de otras especies, al igual que las personas racistas discriminan a las personas de color.

El veganismo es una filosofía ética apta para cualquier etapa de la vida, la cual rechaza todo tipo de explotación animal en cualquiera de sus formas.

Conozco a gente que lleva más de 40 años siendo vegana y no solamente está bien, sino que su salud es muchísimo mejor, pero esto se hace por respeto a los millones de animales que sufren en esos oscuros lugares de crecimiento acelerado, hacinamiento, suciedad, miseria y como no, la muerte en ese espantoso lugar en el que chorrea sangre por todo el interior.

Se hace por los animales, pero también es la solución real a otras lacras como la crisis climática o el hambre en el mundo y encima, no es nada privativo dejar de alimentarse, vestirse, entretenerse o experimentar con los animales. Solamente es buscar información y si escribes a las redes sociales que menciona al final del artículo te pueden dar información si verdaderamente tienes interés en cambiar fácilmente a tus hábitos que tanto daño causan en inocentes (en muchas ocasiones por no pararnos a pensar sumado a que desde la infancia se oculta toda esta miseria mediante la fantasía y el engaño).

No puedes salvar a los toros a corto plazo, pero sí a otro tipo de animales con cada euro que no des a las industrias encargadas de explotarlos.

Alternativas existen más que nunca, sitios con opciones y restaurantes veganos también disfrutando de todo, evitando un daño infernal a los animales y las personas.

TÚ TAMBIÉN PUEDES AYUDAR A LOS ANIMALES

Tú que lees este artículo, si has empatizado con la injusticia que atraviesan estos pobres animales, tienes diferentes formas de pasar a la acción.

Como he dicho durante el artículo, Dénia se está planteando que hacer con els bous a la mar diciendo que los tiempos avanzan, por lo que escríbeles un correo a alcaldia@ayto-denia.es y transparencia@ayto-denia.es agradeciéndoles que se planteen estos festejos y dando educadamente argumentos para abolirlos.

En cuanto a Jávea, escribe a info@ajxabia.com argumentando con educación los motivos para acabar con el maltrato animal y proponer en el mismo unas fiestas alternativas. No te olvides tampoco de firmar en: https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-j%C3%A1vea-no-queremos-festejos-taurinos?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=0479e0e0-c823-012f-ff4b-4040aa777426.

El día 10 a las 11:15 participa en la protesta de Animanaturalis frente al Ayuntamiento de Valencia contra todo tipo de festejos crueles y por último, el 16 de septiembre es el momento de llenar Madrid acudiendo a la protesta "Misión Abolición" convocada por PACMA a las 18:00 desde la explanada de las ventas.

Espero que mi artículo te sirva para plantearte que estar en contra de estos festejos, también implica mínimamente que como sociedad nos unamos para intentar avanzar y que se suspendan para siempre quedando en un mal recuerdo negro.

Por otro lado, busca información de lo fácil y coherente que es el veganismo, ya que estarás beneficiando a los animales y contribuyendo a atajar el hambre en el mundo por criar a millones de animales más que humanos o crisis climática.

Espero que firmes y mandes los correos que he comentado hace un momento.

"La verdadera prueba moral de la humanidad, su prueba fundamental, consiste en sus actitudes hacia aquellos que están a su merced: los animales" (Milan Kundera).