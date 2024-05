La moda toma Madrid

Esta vez es Madrid la elegida para acoger a grandes diseñadores internacionales y del mundo dispuestos a participar en el mayor concurso de moda del planeta. Grandes nombres han irrumpido en el Concurso Internacional de Modavisión®, elevando el nivel una vez más.



No sólo por la calidad de los diseñadores del mundo que han optado a esta celebración sino por una calidad excepcional de su jurado, grandes y destacadas personalidades dispuestas a darlo todo no sólo por la Moda sino por la solidaridad.

Un concurso que es un verdadero enclave de tendencias, en donde se respira Moda, Estilo, Creatividad y Calidad desde su esperado arranque de este año 2024. Cientos de seguidores esperan este evento con especial expectación y no son pocos los curiosos que están preguntando por el mismo.

En este momento, Olga IF, única en mundo poseedora de doble GUINNESS WORLD RECORDS MODAVISION® en moda, la fundadora de MODAVISION®, está afinando los detalles del Concurso de Moda, donde los participantes competirán por el prestigioso título de ser el MEJOR DISEÑADOR DEL MUNDO 2024.

Como otros años cuentan con un espectacular trabajo de peluquería y maquillaje por grandes profesionales. Entre los nombres de los diseñadores internacionales que participan en este destacado evento figuran nombres como:

1. Steven Vázquez (España) es el diseñador radicado en Mallorca de la alta costura y la joyería. Teatral, fino y sofisticado. Activista destacado del movimiento LGBTQ+ y comprometido con el medio ambiente y solidario (https://stevenvazquez.com/).

2. Anna Sviridova (Ucrania) modista y artista con 20 años de experiencia. Se trasladó a Noruega; superando los retos de los tiempos de guerra su objetivo es crear arte encapsulando su individualidad y su fuerza en los tejidos y diseños antiguos.

3. Francine Keiser (Luxemburgo) Una diseñadora que combina la elegancia y la comodidad desde el color y la sobriedad en tejidos como la lana y la seda italiana de alta calidad (https://www.francinik.com/ ).

4.Juliette Dubois Couture (FRANCE) Diseñadora de Alta Costura y Perfumes que en 2019 destacó en la Semana de la Moda de Nueva York y en la Semana de la Moda de París.Una diseñadora imprescindible y habitual en los desfiles de París, Luxemburgo , Mónaco , Orleans, Niza, Bahía de Monte-Carlo, Cannes, Shenzhen, China y Estados Unidos. ( https://julietteduboiscouture.com/ ).

5.Ilona Szabo (Hungría) Antigua modelo y actualmente diseñadora con un estilo propio que realza a la la mujer desde estilos atrevidos, modernos, sexys y ardientes que se adapten a su personalidad y que trabaja desde la diversidad y para la diversidad (https://www.ilonaszabo.com/ ).

6. Rumi Romero de la marca Rikarda (Argentina) una diseñadora cuyo nombre es sinónimo de elegancia y estilo. Hoy es una destacada figura dentro del mundo del diseño y de la moda y que trabaja desde la pasión y con un talento innato que la hace única. Trabaja y se adapta a la evolución de esta sociedad y el sector del diseño y la moda ( www.rikarda.com.ar ).

7-. Salima El Boussouni (Marruecos) En Caftan Skalli, la magia del hilo y la aguja se transmite desde hace más de tres generaciones.Salima El Boussouni toma el relevo de su madre, Aicha Skalli, y de su abuela, Zoubida Lamrini, que dirigían una escuela de costura. Apasionada del caftán desde muy joven y con sus propias creaciones desde los 14 años. Participó en varios desfiles de moda en Marruecos y en el extranjero y fue seleccionada para exponer su colección en el prestigioso escaparate de las Galerías Lafayette.

8-Hallelujah Kimono (Japón) Diseños de kimonos, artesanía y belleza, seña de identidad de una cultura y una sociedad y que radica su empresa en los Países Bajos y dirigida por personal japonés con muchos años de experiencia.Diseños desde la elegancia, el lujo y la belleza de una cultura (https://netherlandskimono.com/).

9-Alimac (Bélgica) Una empresa creada por la destacada diseñadora Camila Banegas Espada, licenciada en Diseño de Moda con un estilo apasionado y atípico , elegante y diferente (https://alimacdesign.be/ ).

10-. Fallprov (Senegal) Arte y moda desde la artesanía de la imaginación y los sueños convertidos en prendas de hombre y mujer. Pasado, presente y futuro de la moda y diseño.

En efecto, MODAVISION® es una iniciativa de gran reflexión, pues todos somos ganadores, ya sea en la formación de diseñadores, espectadores, músicos, presentadores, colegios, colaboradores, patrocinadores. La esencia de MODAVISION® es: sueño, lucha, creatividad, logro, entusiasmo, progreso, unidad, aprendizaje, humildad, respeto, tolerancia e igualdad.

En definitiva, el trabajo que impulsa a toda una sociedad y la hace más justa. En su última edición muchas personas no pudieron asistir por no poder rebasar el aforo, este año,en previsión, se ha ampliado y se pueden adquirir en: https://www.modavision.tv/event/modavision-2024/.

Todo el mundo puede participar en la votación de los diferentes diseños y diseñadores y para ello sólo hay que entrar en el siguiente enlace: https://www.modavision.tv/event/modavision-2024/.