“Las buenas compañías": las once de Basauri en lucha

El próximo viernes 8 de septiembre se estrena en Filmin "Las buenas compañías", de Sílvia Munt. La directora y actriz catalana ha decidido pasar a la ficción una historia real que ocurrió en los años 70 en Euskadi, donde un grupo de mujeres decidieron organizarse para ayudar a otras a cruzar la frontera hasta Biarritz, buscando abortar con dignidad. La historia se basa en el suceso de las 11 de Basauri, caso que impulsó la Ley del Aborto en España. El largometraje, que se estrenó en cines el pasado mes de mayo con distribución de Filmax, cuenta ya con varios premios y nominaciones, entre ellos el Premio del Público en el Festival de Derechos Humanos de San Sebastián y el premio Jurado Joven al mejor largometraje de la sección oficial del Festival de Málaga.



La directora explica que la historia surgió de un corto documental de unas alumnas del co-guionista de la película, Jorge Gil Munárriz, quien le presentó la idea y juntos decidieron adaptarla: “Fue Jorge Gil Munárriz el que me enseñó su proyecto de guion, que partía del conocimiento de estas señoras que habían ido a abortar a Biarritz y él había abordado en un pequeño corto con sus alumnas. [...] esta historia me interesaba mucho. Sobre todo, porque podía meter mi experiencia vital. Yo tenía 17 años en esa época. Así, pasó a ser una película muy subjetiva, donde entenderíamos a través de los ojos de Bea un verano en el que pasaron muchas cosas en este país… y en el que me pasaron muchas cosas también a mí”. Así, Munt vuelca su experiencia personal en Bea, la protagonista, una joven de 16 años que está empezando a comprender el mundo que le rodea y a decidir qué parte tomar en él.



La actriz que encarna a este personaje, Alicia Falcó, habla sobre Bea: “Creo que tenemos una manera de ver el mundo similar, pero ella lo expresa de forma muy fría. Bea es una piedra, llena de rabia, impotencia, capaz de mostrarlo todo con solo una mirada. Y ese era el mayor miedo que tenía a la hora de darle vida”. Falcó lleva actuando desde los 10 años y, con solo 20 años ha despertado muchas miradas gracias a este papel protagonista. A pesar de no identificarse completamente con su personaje, sí que comparten esa necesidad de hablar ante las injusticias. En el Festival de Málaga explicó cómo veía ella la situación actual de las mujeres con respecto a hace 46 años: “Claro que ha habido cambios. Es otra época, es otra movida. Pero como mujer de 19 años siento que tengo las mismas preocupaciones y los mismos miedos. Y eso no mola porque significa que no hemos avanzado tanto”.



Silvia Munt habla también sobre el cambio que ve ella en la sociedad actual, partiendo del punto de vista de estas mujeres en los 70 y habiendo vivido ella la misma trayectoria que las protagonistas: “Nos estamos liberando, despacito, pero irremediablemente. Aunque vaya a costar mucho”.