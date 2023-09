Un furtivo sí es un cazador

Un conductor que, con su permiso en vigor, circula a 130 Km/h. por una vía limitada a 50, atropella a alguien y se da a la fuga es conductor cuando lo hace, ¿a que sí?





Un enfermero titulado que mata a pacientes que tiene a su cargo en una residencia es enfermero al cometer esos crímenes, ¿verdad?

Pues los (muchos) cazadores, con su licencia al día, que vulneran la ley cazando donde o cuando no está autorizado, utilizando métodos prohibidos o dejando tras de sí cadáveres de especies protegidas SON CAZADORES al delinquir, por más que desde ese colectivo lo nieguen.

Y no mienten de forma consciente y tan descarada porque les importen las consecuencias para terceros de esos actos ilegales, ni tan siquiera las víctimas que generan, de hecho a menudo instan a perpetrarlos en sus foros donde también reconocen que es algo habitual. Esta gente trata de engañar porque saben que su pasatiempo es un ejercicio de violencia sin más justificación que divertirse con ello y presumir de matar más cantidad o "trofeos" que el otro.

Esta vez ha sido por la emisión de un episodio de Seprona en Acción, pero es muy habitual desde sus medios esta forma de victimización y blanqueo de su sangrienta afición alegando que "Un cazador no es un furtivo y un furtivo no es un cazador". Hay que tener muy poca vergüenza y mucho interés en el embuste para afirmar algo así, y ambos requisitos se dan cita en los cazadores.

Veréis, escopeteros: de entre las numerosas condiciones que pueden definir por sí mismas un acto de caza furtiva sólo una de ellas se refiere a hacerlo sin licencia, el resto hablan de circunstancias que, por separado o juntas, concurren en delitos cinegéticos cometidos con tanta frecuencia por cazadores con permiso.

¿A quién queréis engañar?