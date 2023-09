Servicios personalizados para un envejecimiento digno

Todos envejecemos y, con la edad, el cuidado es una prioridad. Por eso, el Cuidado de mayores en casa se ha convertido en una opción altamente valorada para brindar apoyo, atención y calidad de vida a las personas dependientes.

Sin embargo, es posible que no conozcas qué ofrecen estos servicios. En este artículo te presentamos los puntos clave que te servirán para valorar su utilidad y cómo podrás mejorar la calidad de vida de tus familiares.

Atención a medida

Los servicios de cuidado de mayores se han adaptado para satisfacer las necesidades únicas de cada persona. Se ofrecen servicios flexibles a domicilio que permiten a los adultos mayores recibir atención personalizada según sus necesidades.

Estos servicios se han convertido en una extensión del cuidado familiar, brindando tranquilidad a las familias y calidad de vida a los mayores.

Profesionales especializados en cuidado de mayores por horas

Con el fin de obtener un bienestar integral, los servicios de cuidado permiten contar con profesionales especializados en cuidado de ancianos.

Estos profesionales no solo brindan asistencia física, sino que también se centran en la compañía y el apoyo emocional. Permiten a los mayores mantener sus rutinas diarias y actividades favoritas, se promueve la independencia y se evita el aislamiento.

Conservando la comodidad del hogar

La idea de abandonar el hogar para mudarse a una residencia de ancianos puede ser desafiante y desgarradora. Para abordar esta preocupación, el servicio de cuidadora interna 24 horas se ha convertido en una solución valiosa. De esta manera, los mayores pueden conservar sus rutinas, rodeados de familiares y amigos, y con la asistencia constante de un profesional.

Fisioterapia y terapia ocupacional a domicilio

En la vejez, es común que exista una degeneración física, pero esta se puede paliar o revertir. Esto permite sobrellevar mejor o evitar las patologías propias de la edad, obteniendo más movilidad, fuerza y resistencia.

Los servicios de fisioterapia y terapia ocupacional a domicilio se enfocan en mantener y mejorar estas cualidades para conservar la independencia. Los profesionales de la salud trabajan en colaboración con los mayores para crear programas personalizados que promuevan la salud física y emocional.

Turismo accesible y teleasistencia 24 horas

El envejecimiento no debe significar la renuncia a la exploración y la aventura. El turismo accesible ofrece la posibilidad de disfrutar de lugares emblemáticos, eventos y ciudades cercanas sin preocupaciones.

Además, el servicio de teleasistencia 24 horas brinda un botón de alarma que activa una respuesta inmediata en caso de emergencia, para que un profesional acuda en su ayuda y se notifique a los familiares.

Comida a domicilio adaptada a todas las dietas

Si la nutrición adecuada es esencial en la vida, en la tercera edad lo es aún más. Los servicios de comida a domicilio se adaptan a todas las dietas, incluidas las hipocalóricas o bajas en sal. Esto asegura que los mayores reciban la nutrición adecuada mientras disfrutan de comidas deliciosas y personalizadas.

El cuidado de mayores en casa se ha transformado en una opción de cuidado altamente efectiva y apreciada. Al abarcar una amplia gama de servicios, desde atención flexible hasta fisioterapia y turismo accesible, estas opciones permiten a los mayores mantener su independencia, seguridad y calidad de vida en su hogar.



Con profesionales comprometidos y servicios diseñados para satisfacer las necesidades únicas de cada individuo, el futuro del cuidado de los mayores se perfila con dignidad y respeto.