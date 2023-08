Servicios profesionales para limpiar pisos: justos y necesarios

Mantener siempre higienizado el lugar donde se vive es primordial para toda persona, por lo que se deben ejecutar todas las acciones correspondientes. Pero, cuando no se tiene tiempo, por el trabajo o por cualquier otra actividad que se realice, esta labor se puede complicar y se hace necesaria la ayuda de terceros que se encarguen de ella. Por suerte, hay empresas especializadas que hacen todo por ti y dejan los espacios impecables; descubre cómo funcionan.



Mantener un piso limpio, apto para habitar, es un trabajo que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo tiempo, el cual a veces no es precisamente lo que más se tenga. Los propietarios de pisos, generalmente, trabajan, estudian y desarrollan distintas labores que impiden realizar las normales labores hogareñas, incluyendo la limpieza del lugar donde se vive.

Son tareas que se descuidan cada vez más por el agitado estilo de vida que impone la sociedad moderna, lo cual afecta significativamente al mantenimiento de la residencia que se habita, desde todos los puntos de vista.

Por suerte, en los últimos tiempos ha tomado fuerza una tendencia relacionada con la contratación de empresas especializadas en servicios de limpieza de pisos, que garantizan resultados inmejorables a muy bajos costes y solucionan cualquier requerimiento de manera rápida y profesional.

Ventajas de utilizar servicios profesionales de limpieza

Una de las soluciones a la que muchos propietarios recurren cuando necesitan limpiar sus pisos es contratar a personas que lo hacen por ellos, a “chicas de limpieza”, como usualmente se les conoce, sin requerimientos fundamentales para poder establecer una relación de trabajo.

Por ejemplo, hay personas que ofrecen servicios de mantenimiento de manera informal que no cuentan con sus respectivos seguros, lo cual es un gran riesgo para quienes las contratan, toda vez que de ocurrir algún accidente no tienen nada que los cubra y el contratante deberá asumir todas las consecuencias.

En cambio, al contratar a empresas profesionales, debidamente registradas, se tiene la garantía de que el personal que hará los trabajos de limpieza está plenamente asegurado y cualquier incidente será debidamente atendido, sin molestar de ninguna manera al dueño del inmueble.

Las empresas de servicios profesionales te evitan afrontar problemas legales y de seguridad, por cuanto ellas están pendientes de cumplir con todo lo que exige el estamento legal y las normas de seguridad, tanto por sus trabajadores, como por tu tranquilidad.

Además, los operarios de estas empresas son técnicos cualificados, de gran experiencia, entrenados en las labores de limpieza, que saben cómo realizar sus labores de manera perfecta, para tranquilidad de sus contratantes.

Por otra parte, utilizan materiales, equipos y técnicas avanzadas, con los que garantizan resultados inmejorables, con el menor uso de recursos y con la máxima calidad, en niveles que difícilmente puedan alcanzar trabajadores inexpertos en el área.

Otra gran ventaja es que se ahorra tiempo y estrés, por cuanto al dejar en manos de profesionales la limpieza del piso se puede disponer del tiempo, que en tal tarea se debe invertir, en hacer cosas más productivas. Asimismo, la tranquilidad que da saber que expertos se encargan de hacer la limpieza sin que tú tengas que hacer nada, no tiene precio.

Servicios que ofrecen las agencias de limpieza de pisos

Estas empresas de mantenimiento brindan una atención bastante integral, que incluye servicios como:

Limpiezas integrales: abarcan la higienización de todas las áreas que integran el piso, es decir se limpian los dormitorios, baños, sala de estar, cocina, armarios y todo rincón que haya en el inmueble. Es una limpieza profunda, que se aplica cada cierto tiempo, generalmente de forma trimestral, para garantizar la integridad de los ambientes.

Limpiezas generales: es un tratamiento más superficial, que se aplica con más regularidad, por ejemplo, una vez a la semana, con la que se busca mantener todo limpio después de que previamente se hayan efectuado limpiezas integrales.

Antes de alquilar (certificado Itel): consiste en un mantenimiento integral que se realiza antes de poner una propiedad a la venta o cuando se va a rentar.

A fondo por mudanzas: si alquilas o compras un piso, lo recomendable es que hagas este tipo de limpieza integral, con la que garantizarás que tendrás unos espacios totalmente higienizados y listos para ocupar.

Por síndrome de Diógenes: la acumulación excesiva de objetos de forma desordenada en el hogar es un comportamiento que algunos propietarios de pisos pueden vivir y que se debe atender de manera adecuada. Las empresas profesionales en el área de mantenimiento y limpieza cuentan con el personal y equipos indicados para afrontar profesionalmente este tipo de situaciones.

Pisos vacíos: los pisos desocupados también requieren recibir mantenimiento eventualmente para asegurarse que se mantengan siempre en buenas condiciones.

Fin de obras: cuando se concluye un trabajo de construcción o reforma siempre se deben ejecutar profundos trabajos de limpieza para dejar todo impecable. Es un trabajo arduo que solo pueden ejecutarlo correctamente los profesionales en el área.

¿Cómo encontrar a la empresa adecuada?



Hay muy buenas agencias de limpieza y mantenimiento que puedes conseguir en internet, con solo dar unos pocos clics, pero siempre es importante que revises bien antes de contratar para asegurarte que encontraste la indicada.

Hay unos indicios que te pueden ayudar a seleccionar a la compañía adecuada para realizar los trabajos de limpieza que necesitas para tu piso, entre los que vale la pena destacar los siguientes:

Especialización en el sector: aunque puede haber distintas empresas de limpieza es recomendable verificar que la que vayas a utilizar esté especializada en el mantenimiento de pisos para que atiendan tus requerimientos con la exactitud que requieres.

Trayectoria comprobada: que una compañía se haya mantenido por mucho tiempo en el mercado es buen indicativo de que sus servicios son altamente valorados por sus clientes y por eso ha podido seguir avanzando durante el tiempo sin problemas.

Asistencia personalizada: si una empresa cuenta con canales de comunicación efectivos y directos para asesorarte en cuanto a lo que necesitas, también es un buen indicio que estás ante una firma responsable y seria.

En fin, tu piso merece la mejor atención que le puedas brindar para que se conserve siempre presentable, limpio y hermoso, por lo que solo debes contratar servicios profesionales que te garanticen los correspondientes resultados.