"Es complicado lograr un interés a corto plazo cuando a la sociedad en general no se le ha dado la oportunidad de conocerse a sí misma a través de la historia y del arte​"

Ser gestor cultural suele ser uno de esos oficios tan dignos e importantes para el desarrollo de las sociedades, pero que, por lo general, se encuentra tan menospreciado y más en países como el nuestro: en donde la cultura y lo que concierne a esta noble labor pasa tan desapercibido que pareciera algo no tan inherente a nosotros, como si la cultura fuere un problema y no luz en medio del camino para traer algo de esperanza en esta terrible posmodernidad que cada día nos aleja mucho más del engranaje cultural y nos deja muy expuestos como país y como sociedad.



Ante todo lo antes mencionado es un acto de hidalguía hacer mención sobre quienes hacen un trabajo inclaudicable y tenaz para que la cultura y sus variantes se mantenga con vida en nuestros territorios y en la memoria de quienes siguen creyendo que solo a través del bagaje cultural es posible aportar un grano de arena para un mejor mundo y una humanidad más comprometida con el desarrollo de los diferentes patrimonios que nos deja la cultura.

La entrevista de hoy, nos lleva a conocer a la directora de la Casa de la Cultura de Santiago, Cicumba.

La licenciada y gestora cultural Adela Mendez, quien recientemente recibió un importante reconocimiento por la enorme calidad de su trabajo cultural, además debemos agregar: que su labor es un orgullo para nuestra nación. La licenciada Adela es una mujer altamente comprometida con la cultivación del acervo cultural, la difusión de las artes y la proyección de espacios para que los jóvenes desarrollen sus talentos artísticos aún en espacios que parecieran utópicos, pues cabe destacar que la Casa de la Cultura de Santiago, Cicumba no tiene paredes, entonces es un reto mucho más grande para la directora de esta casa cultural que encuentra en la adversidad: mucho más valor para no decaer y dejar a su pueblo en el abandono cultural que las autoridades gubernamentales históricamente han permitido.

Pasen entonces, a conocer un poco más sobre la vida, labor y obra de nuestra entrevistada el día de hoy.

¿Por qué decidió Adela dedicarse a la difusión del arte y la cultura?

Para ayudar a mi pueblo Santiago Cicumba a encontrar una identidad histórica y cultural. Dado que este pueblo existía mucho antes de la colonia española pero la mayoría de las personas ignoran estos datos y la riqueza patrimonial que aún se conserva específicamente en el sitio arqueológico Cerro Palenque.

¿Qué o quién la motiva a seguir en este andar artístico cultural?

Fue en el 2009, cuando me incorporé a unos talleres impartidos por el personal del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, IHAH y conocí al Dr. Darío Euraque, entonces Gerente de esa institución. Fue él quien me motivo a continuar con este quehacer cultural. Además, he conocido personas maravillosas de las cuales he aprendido mucho gracias a sus valiosos consejos y su constante apoyo.

¿Desde hace cuánto dirige la Casa de la Cultura de Santiago Pimienta?

Desde su fundación el 2 de octubre del año 2020 hasta la fecha.

¿Qué actividades podemos encontrar en este maravilloso lugar?

El pueblo de Santiago Cicumba resulta muy acogedor. Con gente muy laboriosa y generosa. Este lugar guarda mucha historia la cual se destaca desde el Sitio Arqueológico Cerro Palenque. Aquí se pueden realizar caminatas por el sitio arqueológico y por la vega del río en medio de los diferentes cultivos hasta llegar a la “boca de los ríos” un lugar donde se unen los ríos Ulua, Humuya y Blanco. Perfectamente se puede hacer agroturismo, avistamiento de aves, senderismo y terminar la visita degustando de deliciosos platillos preparados por las amables personas de este lugar.

¿Cómo percibe usted el interés de la sociedad por el arte y la cultura?

Es complicado lograr un interés a corto plazo cuando a la sociedad en general no se le ha dado la oportunidad de conocerse a sí misma a través de la historia y del arte. Es por eso por lo que como organización nos estamos enfocando en incorporar a los centros educativos a todas las actividades que se programan y también hacemos un énfasis en que el personal docente reciban todo tipo de conocimientos relacionados con la historia y la cultura, de la mano de grandes expertos en esas áreas. De esa manera, pretendemos lograr una mayor participación en las actividades culturales y que esto se convierta en una costumbre que nos ayude a progresar como sociedad.

¿En Santiago Pimienta hay artistas?

Sí, hay cantantes, músicos y también personas que realizan dibujos y pinturas.

¿En la casa de la cultura de Santiago Pimienta se imparte algún taller o actividad que desarrolle las expresiones artísticas de las juventudes?

Realizamos actividades que promueven la creatividad por medio del dibujo y la pintura, también tenemos una biblioteca itinerante para que los jóvenes accedan a la lectura. Apoyamos el talento de un grupo de niños y jóvenes por medio de la danza folclórica, que dirige una docente muy comprometida que es gestora cultural, entre otras actividades.

Recientemente usted recibió un prestigioso galardón por su trayectoria cultural. Coménteme ¿cómo fue este momento para usted?

Sí, fue un momento muy emotivo recibir un reconocimiento por parte del Instituto Superación San Francisco de la vecina ciudad de Villanueva, Cortés. Me sentí muy honrada de poder compartir junto a otros galardonados del sector y saber que todos estamos creando aunque sea una pequeña diferencia dentro de nuestras comunidades y que soñamos con un mundo diferente donde se le de un espacio importante a la difusión cultural.

Es de vital importancia acercar a la juventud al arte y la cultura. ¿Qué mecanismos cree usted que podemos utilizar para que este proceso sea más inclusivo?

Considero que muy importante. Actualmente los medios no le ofrecen alternativas de crecimiento personal ni espiritual a nuestra juventud sino todo lo contrario, se promueven los antivalores a una escala muy preocupante, conduciéndolos a una degradación social. Por eso es importante involucrar a la juventud sin distinciones de ningún tipo, en jornadas culturales mediante actividades lúdicas y creativas para despertar ese interés por la creación artística en todas sus dimensiones.

Sabemos muy bien que el andar cultural y/o literario es difícil. ¿En algún momento ha querido dejar esta labor?

Muchas veces, me he sentido frustrada. Sabemos que este quehacer cultural en nuestro país es cuesta arriba. Sin embargo, no podría abandonar esta labor que voluntariamente ejerzo cuando tengo presente cuan importante es abrir este camino para las nuevas generaciones cuenten con un espacio el desarrollo cultural.

La Casa de la Cultura de Santiago Pimienta ¿recibe apoyo de las autoridades gubernamentales o es un trabajo mixto?

Actualmente trabajamos gracias a que la mayoría del apoyo la recibimos de personas de esta comunidad que financian muchas de las actividades que se programan también las autoridades municipales aportan, aunque en menor medida. Podría considerarse como un trabajo mixto.

Sabemos que ser gestor cultural es un trabajo agotador. ¿Cómo logra usted generar espacio para sus actividades personales y la familia?

Es complicado, tengo tres hijos: David de 25, Amber de 16 y Samuel de 12. Trato de involucrarlos en este quehacer cultural. Además, debo lidiar con mi jornada laboral que desempeño como Contadora en un Instituto público de educación media. Así que procuro mantener un equilibrio entre estos quehaceres y mi familia para no incurrir en un abandono de parte mía.

¿Qué le podría recomendar a los jóvenes que están intentando una carrera en la gestión cultural y/o artística?

Les recomendaría continuar y no darse por vencidos. Nuestro país y la sociedad en general necesita personas comprometidas con la gestión cultural que sean los promotores de una nueva sociedad basada en valores, respeto, tolerancia y conocimientos.

Algunas palabras que quisiera dedicar a alguien por este andar en la gestión del arte y la cultura.

Sólo, a una persona muy especial, que ha creído en mí. Agradezco profundamente su reconocimiento y apoyo en este quehacer cultural. Su constante enseñanza, me ha llevado a ver la vida de otra forma. Es una persona excepcional y que me siento privilegiada de contar con su asesoría y amistad.