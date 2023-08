Uno de los modelos más singulares y distintivos de la colección de vehículos históricos de AUDI AG

El NSU “Uruguay”, nombre con el que era conocido coloquialmente este modelo en Neckarsulm, sede de Audi en Alemania, es uno de los miembros más exclusivos y singulares de la familia NSU. Entre 1969 y 1971, el importador de NSU en Montevideo fabricó unas 500 unidades de este station wagon de formas angulosas en sus variantes P6 y P10. Audi Tradition presenta el NSU Uruguay en este cuarto episodio de la serie dedicada a la historia de NSU.



Es un modelo cuadrado, como dibujado con escuadra y cartabón. El NSU Uruguay no encajaba en absoluto en el lenguaje de diseño de los automóviles de NSU de finales de la década de 1960. Así es como sucedió.

En 1968, el importador de NSU en Uruguay, Quintanar, empezó a producir y comercializar prácticamente por su cuenta un station wagon utilizando subconjuntos técnicos del NSU Prinz 4 con motor de dos cilindros. A finales de ese año, la empresa había vendido 140 unidades. Pero el importador quería más, sobre todo un motor más potente, preferiblemente de cuatro cilindros. En mayo de 1969 se celebró una reunión en la planta de Neckarsulm para aclarar si esto era factible. Para ello se envió por avión a Neckarsulm una carrocería de muestra del NSU Uruguay, que los ingenieros de la marca utilizaron para fabricar un prototipo.



Al final, el motor de cuatro cilindros del NSU Prinz 1000 no cabía en el compartimento del motor si no se hacían grandes modificaciones, pero sí en la parte trasera del coche. Los representantes de Quintanar no parecían preocupados por la considerable pérdida en el volumen de carga que supondría la transformación, ni tampoco por la larga lista de problemas planteados por el departamento de Desarrollo Técnico de Neckarsulm. Más allá de algunas “quejas fáciles de solucionar”, las autoridades de inspección de Darmstadt, Alemania, valoraron positivamente el station wagon de NSU, y le dieron luz verde.

De este modo, entre 1969 y 1971 salieron de la cadena de montaje en Sudamérica unos 500 ejemplares de los modelos P6 y P10. En 1971, NSU se retiró del mercado uruguayo, lo que también selló el destino del “Uruguay”. En la actualidad, el prototipo del NSU P10, el primero y único de su clase que circuló por las carreteras alemanas, es uno de los modelos más singulares y distintivos de la colección de vehículos históricos de AUDI AG.



NSU “Uruguay” P10 (prototipo de 1969) de la colección de vehículos históricos de AUDI AG

Motor: cuatro cilindros en línea de cuatro tiempos refrigerado por aire Potencia: 43 CV a 5.000 rpm

Cilindrada: 996 centímetros cúbicos

Velocidad máxima: 120 km/h

Consumo de combustible: 6,5-7,5 litros/100 km

Periodo de producción: 1969-1971

Producción total: Alrededor de 500 unidades (NSU P6 y NSU P10)

