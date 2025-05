​PEUGEOT 408, un automóvil que sorprende por su diseño, su tecnología de vanguardia y su visión única de la eficiencia y la electrificación

Para conquistar la parte alta del segmento C, PEUGEOT ha elegido una estrategia inusual: recurrir a una silueta con una fuerte tradición deportiva, como los de la fastback, incorporando elementos y rasgos estéticos propios del universo SUV, como una gran distancia al suelo y unas impresionantes ruedas de 720 mm.

La casi intraducible expresión francesa “Allure”, la mezcla de dinamismo, elegancia y placer de conducir que identifican al León, tiene su perfecta expresión en el PEUGEOT 408. Este fastback sorprendente incorpora, además, la emoción de unas tecnologías de vanguardia pensadas para ofrecer confort, seguridad y sensaciones al volante de un modo instintivo.

Estéticamente, el Nuevo PEUGEOT 408 destaca por sus líneas suaves y aerodinámicas, que le introducen de lleno en el mundo de los coupés y los automóviles con carácter deportivo. El aire dinámico del frontal, con la calandra pintada en el color de la carrocería, y la presencia del emblema PEUGEOT en las aletas delanteras reafirman su estilo y son una perfecta carta de presentación de sus altas prestaciones.

Al mismo tiempo, el PEUGEOT 408 cuenta con rasgos de diseño inspirados en el mundo de los SUV y que transmiten robustez y audacia para enfrentarse a todo tipo de terrenos. Las ruedas, de grandes dimensiones, refuerzan estas sensaciones y se convierten en un elemento inconfundible de este automóvil gracias a sus llantas de 20” con un estilo geométrico disruptivo.



De noche, su firma luminosa le proporciona un aspecto único ofreciendo la máxima luminosidad por medio de sus faros Full LED Matrix y sus colmillos LED en el frontal y sus luces traseras LED 3D que dibujan las garras del León.

El interior del PEUGEOT 408 conjuga confort y dinamismo. Con 4,69 m de largo y una batalla de 2,79 m, ofrece una gran habitabilidad, como demuestran sus 188 mm de espacio para las rodillas en la segunda fila. Cuenta con un amplio maletero de 536 litros, que pueden llegar a los 1.611 litros con los respaldos de los asientos traseros plegados. Según acabados, los asientos envolventes pueden estar realizados en tres materiales, entre ellos el exclusivo Alcantara®, y disponer de calefacción y función masaje. El aluminio, sinónimo de deportividad, está muy presente en el habitáculo, con detalles en el salpicadero y los paneles de las puertas o asumiendo todo el protagonismo en elementos como las taloneras y los pedales.

Según acabados, los asientos envolventes estan certificados con la etiqueta AGR (Aktion für Gesunder Rücken) por una asociación alemana independiente de expertos en ergonomía y salud de la espalda. La etiqueta reconoce tanto la ergonomía como el rango de ajuste de estos asientos.

La tecnología es un elemento omnipresente en el PEUGEOT 408. Cuenta con la última generación del puesto de conducción PEUGEOT i-Cockpit® con las funciones de ayuda a la conducción más avanzadas, respaldadas por 6 cámaras y 9 radares. Entre su arsenal tecnológico destacan el Regulador de Velocidad Adaptativo con Función Stop & Go, el control de ángulo muerto de largo alcance (75 m) y la Alerta de Tráfico Trasero, que permite maniobrar y dar marcha atrás con el mayor nivel de seguridad.



Desarrollado para amantes del automóvil que buscan sostenibilidad y seguridad sin renunciar al placer de conducir, el PEUGEOT 408 cuenta con una gama de motores totalmente electrificada, que destaca por su eficiencia y sus prestaciones dinámicas. Su versión eléctrica, el PEUGEOT E-408, está dotada de una batería de 58 kWh y ofrece una potencia de 210 CV y hasta 453 de autonomía según los estándares WLTP. Su alternativa Plug-in Hybrid desarrolla 225 CV y una autonomía de hasta 84 Km en modo “cero emisiones”. En la gama del PEUGEOT 408 también se puede encontrar una motorización Hybrid de 145 CV que permite recurrir al modo ZEV en maniobras y en buena parte de los trayectos urbanos.



