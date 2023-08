"Performance" en Benidorm sobre la cruel realidad que esconde la industria peletera

El pasado sábado activistas del colectivo antiespecista Dénia Animal Save estuvimos concienciando en Benidorm sobre la realidad que se esconde detrás de la industria peletera. Una pancarta con imágenes impactantes, señalaba "Aquí está el resto de tu abrigo", mientras otras personas activistas daban información desde fuera y repartían folletos. Unas pantallas mostraban la miserable realidad que se esconde tras las granjas peleteras mientras una activista simbolizaba en una jaula a las víctimas.



200 chinchillas, 250 ardillas, 60 visones, (que son manipulados genéticamente para cambiar el color de su piel) 30 mapaches o 6 leopardos, entre muchos otros animales, son las víctimas de cada abrigo.

Toneladas de cuerpos sin vida de los animales que despellejaron para ser tu abrigo, un abrigo bañado en sangre en el que aún se pueden visualizar los rostros de los individuos aniquilados y oír los gritos de aquellos que lucharon por su vida hasta el final, un final horrible.

Muchas veces para extraer la piel intacta del animal se le intoxica con monóxido de carbono, lo que produce una muerte lenta y agónica de estos individuos inocentes, otras veces sufren descargas eléctricas para aturdirlos y mientras le sacan la piel siguen aún vivos. Para fabricar prendas de ropa de plumas se les arrancan las alas estando conscientes, por lo tanto, sufren un gran dolor.

AnimaNaturalis documentó cinco granjas de visones ubicadas en Galicia y Castilla y León en los inviernos de 2020 y 2021. Las imágenes muestran animales con estereotipias, falta de higiene, contaminación del medio ambiente y una matanza grabada con cámara oculta.

CIFRAS QUE APARECEN EN LA WEB DE ANIMANATURALIS

Reproduzco textualmente lo que pone en un artículo de la web animalista:

"Cada año se crían en España unos 750.000 animales en 32 granjas peleteras. Según datos del Ministerio de Agricultura, 26 de las explotaciones activas eran de visón americano en 2021, mientras que en el resto se producen principalmente conejos y chinchillas."



Las imágenes grabadas por AnimaNaturalis muestran la ansiedad que sufren los visones a causa del confinamiento permanente. Están completamente privados de la posibilidad de desarrollar sus comportamientos naturales, como nadar, escarbar o cazar.

Los visones son una especie semiacuática de naturaleza exploradora y hábiles escaladores, pero en las granjas pasan toda su vida retenidos contra su voluntad en jaulas de metal rígido. Esta carencia de estímulos les provocan movimientos estereotipados -uno de los indicadores de falta de bienestar animal más utilizados-, sufren heridas, canibalismo y pueden llegar a automutilarse.

En uno de los criaderos visitados, documentamos con cámara oculta el manejo de los visones por parte de los operarios y su matanza con cámara de gas. Este método de sacrificio es habitual, junto con la electrocución y el desnucamiento, que se escogen para evitar dañar las pieles. El resto de sus cuerpos acaban amontonados en contenedores.

BUEN RESULTADO CERCA DE UNAS PELETERÍAS DE BENIDORM

La actividad era contra la industria peletera en general, pero fue cercana a 2 peleterías de Benidorm, las cuales perfectamente pueden adaptarse y no tienen que ver perjudicado su negocio porque hoy en día hay alternativas sintéticas perfectamente iguales evitando toda la miseria y angustia de los animales al igual que la contaminación.

"Desde nuestro colectivo intentamos concienciar en contra de toda explotación animal como antiespecistas. En este caso, estuvimos en Benidorm mostrando la triste y cruel realidad que se esconde detrás de la peletería, obteniendo un buen resultado tras el impacto visual de la acción", declara Álvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save.

INDUSTRIA CRUEL Y CONTAMINANTE

La contaminación de esta industria nos la explica la bióloga Rosa Más, voluntaria en colectivos como FEUMVE por un menú vegano en todos los colegios.

«El principal daño al ecosistema causado por las granjas peleteras se debe a los escapes: los visones que consiguen fugarse de las jaulas se encuentran en un medio ajeno, muchos mueren, pero otros consiguen adaptarse; estos últimos compiten con los animales autóctonos por el espacio, el agua y el alimento, de modo que la industria peletera es responsable de que los visones, secuestrados de su hábitat y criados para ser despellejados, se hayan convertido en una mal llamada especie invasora», declara.

AVANCES CONTRA LA INDUSTRIA PELETERA

Una de las personas activistas que allí acudió es Jesús Martínez, activista por los animales desde hace 15 años. Fue vegetariano durante 35 años, pero hace unos 5 decidió hacerse vegano, ya que al final toda explotación animal es igual y acaba también en el matadero.

"Participé en el acto contra las pieles al ser una crueldad sin sentido y completamente innecesaria para bolsos, cinturones, zapatos o abrigos. En el caso de que a la gente le guste lucir algo de todo esto, tiene cada vez más alternativas sintéticas. Empresas como Armani, Gucci, Calvin Klein, Michael Kors o Versace y Burberry son las últimas que se han adaptado a la sociedad actual eliminando el uso de pieles", declara.

"Estos animales viven toda una vida de suplicio en jaulas minúsculas padeciendo enfermedades físicas y mentales sin apenas poder moverse. Si hablamos por ejemplo de los zorros, son despellejados vivos para una mejor conservación de su piel. Los visones suelen ser electrocutados después de su angustiosa vida y por ello, participé también en la campaña para que a nivel europeo se cierren las granjas peleteras. Es muy probable que en invierno hagamos otras acciones en este aspecto", zanja Jesús.

Respecto a la Iniciativa Ciudadana Europea Fur Free Europe por el cierre definitivo de las granjas peleteras en la UE, casi 2.000.000 millones de personas firmaron teniendo en cuenta también que muchas ni se enteraron por lo que entendemos que la sociedad rechaza la peletería.

EDUCACIÓN A LA INFANCIA

Las niñas y niños que por ahí pasaban como es habitual, muestran una gran sensibilidad y empatía con los animales por lo que si no se les ocultara la triste realidad, empatizarían con todas las especies sin distinción cosa que ya hacen, pero participan de su explotación sin saberlo en la alimentación, vestimenta, entretenimiento o experimentos inútiles en nombre de la ciencia.

Todo esto es justo lo que evita el veganismo como una filosofía ética de vida coherente y nada privativa que además de salvar y evitar un infierno a los animales, es la solución real al hambre en el mundo, problemas de salud o la crisis climática que atravesamos.

PRÓXIMAS ACCIONES

Una de las próximas acciones en las que participará Dénia Animal Save, es la protesta antitaurina del sábado frente al Ayuntamiento de Alfafar a las 18:30 para acabar con els "Bous al Carrer".

Por otro lado, en su incansable lucha contra els bous a la mar, harán una protesta en Jávea un año más siendo el 27 de agosto a las 18:30 por la zona del puerto de Jávea (Carrer casetes 25). Sigue en redes sociales la página "Dénia Animal Save" y respecto a la protesta de Alfafar, puedes escribirme a defensaanimal2023@gmail.com.



Está claro que la industria peletera y toda explotación animal es tan cruel como contaminante careciendo de sentido hacer daño pudiendo no hacerlo.

Desde la plataforma antitaurina de Alfafar y Dénia Animal Save se considera el veganismo como justicia por todos los animales por lo que invitamos a que miréis lo fácil que es tener respeto por todas y cada una de las vidas que como tú y como yo, simplemente quieren vivir sin ser molestados