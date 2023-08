​La discapacidad intelectual no justifica un acceso desigual a la justicia

Liber (antes Asociación Española de Fundaciones Tutelares - AEFT) ha finalizado la ejecución del proyecto de Aprendizaje-Servicio ‘De Tú a Tú’, con una alta satisfacción de los y las participantes.



En este proyecto ha participado alumnado del Grado de Derecho de siete universidades de todo el país, y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, apoyadas por diferentes entidades de apoyo a la toma de decisiones.

En el caso de Castilla y León, el proyecto se ha llevado a cabo en León, Valladolid, Zamora y Salamanca, con la colaboración de FUTUDÍS (Fundación de Castilla y León para la prestación de apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo) así como de la Universidad de Valladolid y de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

La formación dirigida a estudiantes de Derecho, futuros profesionales de la abogacía, así como fiscales, jueces y juezas, y demás operadores jurídicos, ha girado en torno a la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y a la obligación de garantizar la accesibilidad cognitiva de las mismas en su acceso a la justicia.

Han tenido la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos teóricos trabajando directamente con personas con discapacidad intelectual que, en su mayoría, contaban con antiguas sentencias de modificación de la capacidad jurídica que con el cambio legislativo deben ser revisadas.

Gracias a este proyecto, las personas con discapacidad intelectual participantes, apoyadas por entidades de la red de Liber y por otras entidades especializadas, han tenido la oportunidad de aprender más acerca de sus derechos, así como de acceder a su sentencia en lenguaje accesible, comprendiendo así los detalles de su situación jurídica actual.

9 de cada 10 personas apoyadas han afirmado estar muy satisfechas con su participación. Jorge Sánchez, participante en el proyecto y persona apoyada por FUTUDÍS, es una de ellas: "Me gustó mucho el proyecto (…) Las estudiantes de Derecho me hicieron más fácil entender mi sentencia y mis derechos".

Para las personas apoyadas participantes en el proyecto ‘’De Tú a Tú’’, conocer sus derechos y entender su propia sentencia, está directamente relacionado con un aumento de la autonomía y la capacidad para tomar decisiones informadas.

Tal y como explica Pablo Muñoz, referente jurídico de FUTUDÍS, entidad de la red de Liber participante en este proyecto, De Tú a Tú ‘’es un importante catalizador para el empoderamiento de las personas con discapacidad: por un lado, la adaptación de sus sentencias de incapacidad en Lectura Fácil permite adquirir un mayor conocimiento sobre su contenido (una gran parte de las personas "incapacitadas", terminología utilizada en el anterior contexto legal, ignoran datos básicos de su proceso de "incapacitación", y en muchas ocasiones esto es debido a que, en su momento, el proceso no se les explicó de forma adaptada a sus características).

Por otro lado, en este proyecto reciben formación sobre la nueva ley 8/2021 (desaparición de la incapacidad, prohibición de privar de derechos, revisión de medidas de apoyo, etc.); de este modo, las personas con discapacidad conocen sus derechos y, al mismo tiempo, les ayuda a enfrentar los procedimientos de revisión de medidas de apoyo con mayor seguridad".

Por su parte, el grupo de estudiantes de la carrera de Derecho, que en el futuro tendrán la oportunidad, pero también la obligación, de hacer que la justicia sea accesible, destacan la importancia de trabajar directamente con personas y de recordar que el objetivo final de sus años de estudio no es otro que el estar al servicio de las mismas.

‘’De Tú a Tú’’, coordinado por Liber a nivel estatal y financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se ha llevado a cabo en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Valladolid, la Clínica Jurídica Pro-Bono de la Universidad CEU San Pablo, la Universidad de la Laguna, la Universidad de Córdoba y la Clínica Jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Del mismo modo, han participado las siguientes entidades de apoyo a la toma de decisiones, miembros de la red de Liber: FUTUNA, FUTUDÍS, FUTURIOJA, Fundación Sonsoles Soriano, Fundación Cián, FUTUCAM y Fundación TAU.