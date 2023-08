​El lápiz astillado

El 13 de agosto es el 15 aniversario de Perú Libre, el partido del que han salido los 2 últimos presidentes que ha tenido el país (Pedro Castillo y Dina Boluarte). Fundado en 2008, en el cumpleaños de Fidel Castro, PL ha trocado su fidelidad al fidelismo por un concubinato infiel con el fujimorismo.



Nunca antes en la historia universal, un partido que haya ganado las elecciones legislativas y las 2 rondas presidenciales (como es el caso de PL), ha perdido en solo un bienio a todos los 2 integrantes de su plancha presidencial (Boluarte fue expulsada y Castillo obligado a dimitir) y al 70% de sus congresistas. PL es el primer partido peruano que ha tenido la mayor bancada congresal, pero que en solo 2 años esta ha terminado dividiéndose en 5 (PL, PF, BM, PB y NCS).

El 6 de junio del 2021, PL se convirtió en el único partido que se reclamase del marxismo-leninismo en todo el mundo que ganó su primera elección general y sobrepasando los 8,8 millones de votos. Con ese capital político, PL bien pudo haber llamado a los sindicatos y a las izquierdas a integrarse a su seno y hacer un gran partido de masas como el PT del Brasil, el MAS de Bolivia o el laborismo británico.

Sin embargo, PL ni siquiera integró a su triunfante plancha presidencial a la directiva partidaria. Lejos de querer ganar a la CGTP y a las federaciones obreras, campesinas y populares, terminaron expectorando a sus únicos congresistas sindicalistas (los maestros). PL optó por seguir siendo un clan familiar liderado por Vladímir Cerrón.

Basta ver su exhibición por su XV aniversario en el Congreso. Esta se centra en su casi totalidad en fotos de su caudillo, incluso desde cuando era aún un chiquillo. El jefe todopoderoso es el único que da línea, la cual emana de su Twitter, pues PL carece de prensa colectiva.

Ha sido él quien decidió que la candidatura principal de Lima de PL sea la de Ricardo Belmont en 2018 (a quien incluso embelleció como si fuera un comunista, pese a que él nunca dejo de confesarse anticomunista y estuvo con Vargas Llosa y con casi todos los partidos de la derecha, aunque él ahora no ha de avalar su giro hacia el fujimorismo) y la de Isaac Humala (padre de Ollanta y Antauro) en 2020, así como la de colocar en la plancha en la primera vicepresidencia a Dina Boluarte.

Es él quien ha instruido nominar al actual conservador Tribunal Constitucional y desaforar a la fiscal Zoraida Ávalos, todo ello a fin de lograr autoridades judiciales que no le condenen en los casos de corrupción.

Los Cerrón son un cerón

Si antes, Junín y Huancayo eran el bastión de los Cerrón, hoy allí han quedado peor que latón chancado por camión. Tras no haber sacado un solo regidor en ese departamento o en su capital, su último gobernador regional (Orihuela Rojas, primo de Vladímir y Waldemar Cerrón Rojas) se les ha apartado y ha creado su propio partido ("Unidos por Junín").

PL y FP son los únicos partidos que haya tenido la humanidad que, luego de haberse repartido el 100% de los votos válidos en las presidenciales (las del 06/06/2021), en las siguientes elecciones (las locales del 02/10/2022) juntos se repartieron solo el 3%.

El Perú nunca ha ganado un mundial de fútbol, vóley o cualquier deporte. Sin embargo, los Cerrón han ganado el premio mundial al mayor salto al vacío.

Vladímir Cerrón acaba de confesar que ya no tiene ningún interés en aspirar a un cargo público. Aunque quisiera, nunca más saldría electo. Su hermano Waldemar ha logrado su gran deseo de entrar a la mesa directiva congresal (aunque como penúltimo, y solo con los votos de los parlamentarios que antes le tildaron de comunista y buscaron un golpe para impedir que se acepten los resultados electorales). Si hoy, cualquiera de los hermanos Cerrón candidatease a cualquier posición, acabarían en el fogón.

Nunca han querido ser parte del movimiento obrero y de los sindicatos. Ahora estos, los movimientos regionales y las izquierdas les ven como traidores. La ultraderecha les ha recibido en su nueva directiva parlamentaria, pero les sigue despreciando. La DBA sabe que con esta maniobra les ha estrangulado y eliminado. Los Cerrón ya son numéricamente un enorme cerón.

Del marx-leninismo al nano-fujimorismo

PL se dice "marxista-leninista", aunque no se les ve en los sindicatos ni en las luchas contra las leyes anti-laborales. Cuando Maricarmen Alva quería reducir los aguinaldos y otras conquistas obreras, PL no participaba en las marchas contra esas propuestas, mientras que Waldemar Cerrón le daba un efusivo abrazo a dicha golpista.

PL no considera como su enemigo principal a la derecha, la burguesía, la oligarquía, el imperialismo, el fascismo o la reacción, sino al resto de la izquierda (a la cual, siguiendo al fujimorismo, insultan como "caviares"). Ahora se jacta de haberse unido a la ultraderecha para derrotar a los caviares y de integrar al "Bloque Democrático" de la DBA, para entrar a su mesa directiva congresal.

Con la DBA se aliaron para querer tumbarse al segundo gabinete de Castillo, para desaforar a su última primera ministra y hasta para vacar al mismísimo presidente que ellos habían puesto en sus filas y llevado al poder. Cuando a Castillo la derecha le quería hacer golpes, PL rechazaba hacer una gran marcha para impedir ello (como la que se dio en Bolivia). En vez de eso, se negaba a hacer un frente único antigolpista y, más bien, chantajeaba a Castillo pidiéndole más ministerios o puestos si es que no quería que sus congresistas voten con el fujimorismo.

Los Cerrón crucificaron a Flavio Cruz, quien, como portavoz de su bancada, había confeccionado una lista con los moderados de la derecha y la izquierda que podía haber ganado la mesa directiva. Allí, Waldemar estaba de primer vicepresidente, pero el fujimorismo, como no quería perder el control congresal, la rompió ofreciéndole un puesto menor en su plancha. Los Cerrón prefirieron traicionar a las izquierdas y perder 4 valiosos congresistas, con tal de reflotar a Keiko, con la cual tienen un pacto para asegurarse su mutua impunidad.

Hasta cuando juró a su cargo en dicha mesa, Waldemar a su propio padre logró traicionar. Allí, él juramentó por su memoria. Jaime Cerrón fue acusado de ser senderista y por ello fue secuestrado, torturado y asesinado en junio 1990. Él murió como un maoísta que propugnaba la guerra popular y el boicot electoral y congresal. Uno puede cuestionar varias de sus ideas, pero no deja de reconocer su entrega a sus propias convicciones. Sus 2 hijos, en cambio, carecen de principios, y se han unido al campo contrapuesto: el de los kongresistas terruqueadores que blindan a asesinos y corruptos. Hoy, PL pasa a la historia como el partido que más alto ha subido y más bajo ha caído. El único partido que ganó la presidencia con 8,8 millones de votos, hoy no sacaría ni el 1% de esa cifra con algún Cerrón como candidato. Hoy se ha reducido a yna empresa personal dispuesto a asociarse con cualquiera con tal de lograr prebendas o evitar ser procesados. PL se han quedado sin nada, sin bancada, sin poder, sin bases y sin principios. Como un lápiz sin punta y muy tajado va a terminar en el tacho bien tirado. ----------------------------------------------------------------- Anexos "No seas Cerrón" La BBC registra que en el Perú se ha creado una nueva expresión en el castellano local. Esta es “estar Chihuán” - que según este canal - "se convirtió en una expresión típica como sinónimo de estar sin dinero". "Chihuán" no es una palabra importada del chino, sino que proviene de cuando la fuji-congresista afro-limeña Leyla Chihuán dijo que su gran sueldo parlamentario no le alcanzaba. En México y Perú se tipifica a los traidores como "Malinche" o "Felipillo", pues estos fueron los traductores y guías que emplearon los conquistadores contra los imperios nativos. En ese mismo rubro se pudiese colocar a los Cerrón. El ingenio popular podría crear algún tipo de expresiones como "no seas Cerrón", como un peruanismo de "no vendas tus principios o seas un felón". ------------------------------------------- Desintegración libre De los 37 congresistas electos en la lista de PL, 26 se ha ido de sus filas. Una de ellos, la expremier Betsy Chávez, fue desaforada por la alianza fuji-cerronista y su puesto fue ocupado por un lealista. En solo 2 años, la bancada de PL se ha convertido en la primera que, tras haber sido la mayor del Congreso, se ha dividido en 5 grupos parlamentarios. Si Tupac Amaru II fue descuartizado entre sus 4 extremidades, PL, como tiene rabo, se ha partido en 5: Perú Democrático (PD, que pusieron como su portavoz al ultraderechista Héctor Valer, a quien colocaron como premier, pero que ya no existe, pues el grueso de ellos se unieron a Cambio Democrático), Bloque Magisterial por la Concertación Nacional (BMCN, que pasó de ser leal a Castillo a conciliar con quien le sacó de palacio), Perú Bicentenario (PB) y Nueva Constitución Socialista (NCS). Esta última fue vetada de registrarse como una nueva bancada por la alianza DBA-PL. Según Cerrón, NCS es una PYME (cuando lo que hace es verse en el espejo, pues PL se ha reducido a una microempresa de parientes y paisanos). Antes el congreso no objetó la inscripción de bancadas como PD, BMCN y PB, pues entonces, el fujimorismo se aprovechaba de ello para dividir a PL. Ahora que Keiko y los Cerrón están en concubinato, han vetado a la única bancada que en su nombre se proclama como socialista. La cosa se complica ahora, pues AP se ha partido en 2 bancadas y eso va a poder traducirse en una nueva redistribución de las presidencias de comisiones, proceso en el cual NCS va a querer que se revise su tacha y poder tomar una de estas, reduciendo de 3 a 2 las que tiene PL. Además de esas 5 bancadas, algunos congresistas electos por el lápiz han acabado en bancadas de la derecha (como Podemos o UD). Cerrón quiere una alianza con la DBA para impedir más divisiones en su partido. Es, justamente, sus pactos con la ultraderecha lo que ha producido tal crisis. La desintegración de PL ha de seguir en aumento a medida que este se siga distanciando de la izquierda y se convierta en una nano-bancada (tanto por su tamaño como su adaptación a Nano Guerra). ---------------------------- De espaldas al pueblo El discurso del secretario general de PL en su XV aniversario se ha centrado en justificar que siempre deben buscar ser parte de la directiva congresal, aunque esta sea controlada por la ultraderecha. Sin embargo, en ningún momento, Vladímir Cerrón mencionó a cualquiera de las 4 principales demandas que unen a las movilizaciones populares (echar a Dina, cerrar al Congreso, convocar a una Constituyente, y liberar a Castillo y otros presos políticos). Reconoció que se ha dado un golpe parlamentario-militar, pero no explica por qué su hermano Waldemar y su bancada se aliaron al fujimorismo para vacar a Castillo, mientras que hoy se unen con la DBA para comandar el Congreso golpista. Cerrón no plantea un frente único, grandes marchas o una paralización nacional para acabar con la dictadura, pues no le conviene que se cierre este parlamento, ya que PL no volvería a sacar un solo legislador. Sigue queriendo dividir a la izquierda, pero por cuestiones raciales. Si Alva hablaba de "blancos e indios", Cerrón, quien acaba de cuestionar al difunto Javier Diez Canseco por ser "blanco", ahora afirma que él representa a la "izquierda chola" con militantes "cobrizos" frente a la izquierda limeña, pituca y "caviar". Toda una falsedad, pues todos los importantes referentes del socialismo peruano (sea revolucionario o reformista) han sido provincianos con sangre indígena (el moqueguano Mariátegui, los cajamarquinos Malpica, Barrantes, Ledesma, Arana y Santos, los cuzqueños Blanco, Mendoza y Bellido, etc.). PL no anda interesada en ser parte de las protestas sociales contra la dictadura de Dina y el fuji-congreso, sino en apuntalar a este impopular parlamento y buscar seguir medrando privilegios a costa de hacer repartijas y conciliaciones con la DBA.