Oración a Dios Nuestro Señor

Hoy te ruego, Señor, con devoción,

recibas en tus brazos con ternura, a mi querida esposa, un alma pura siempre afanada por la salvación.

Y de paso Señor, con sumisión, te pido que me colmes de cordura, para superar esta singladura con serenidad y resignación.

Yo te prometo que procuraré, valerme del ejemplo recibido de mi mujer en todos los momentos.

Para lo cual en Ti me apoyaré, dando a mi vida un especial sentido que me lleve a cumplir tus mandamientos.