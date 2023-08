​Citroën lanza e-ROUTES, un planificador de trayectos ultra eficiente que permite afrontar viajes eléctricos de larga distancia con completa tranquilidad

Para los largos trayectos, Citroën ofrece a los propietarios de vehículos eléctricos el compañero ideal para disfrutar de viajes sin estrés: la nueva aplicación e-ROUTES. Disponible en los modelos ë-C4 y ë-C4 X, este nuevo servicio facilita el uso óptimo de estos modelos de cero emisiones para viajes de larga distancia. Esta aplicación inteligente contribuye a la ambición de Citroën de ofrecer una experiencia automovilística más serena y responsable, encarnada por el programa Citizen, y de acelerar hacia una electrificación cada vez más sencilla.



Operativa a partir de octubre, e-ROUTES de Free2move Charge es un planificador de trayectos eficiente disponible a través de una aplicación dedicada para smartphone. Para guiar al conductor y optimizar su viaje, e-ROUTES recopila en tiempo real los datos del vehículo y sugiere las mejores rutas en función del estado de las estaciones de carga en el camino.

Desarrollada por la división de Software de Stellantis, la aplicación e-ROUTES se basa en:

- Un avanzado algoritmo de enrutamiento, un referente en el mercado, que calcula la ruta más adecuada en función de la ubicación de las estaciones de carga, su calidad (cantidad y características de los terminales en cada estación...) y su disponibilidad (información sobre los puntos de carga disponibles, en servicio o fuera de servicio).

- Una conexión con el vehículo, que comparte en tiempo real con e-ROUTES los datos necesarios del vehículo (estado de carga de la batería, consumo de energía, modo de carga, temperatura del aire, etc.) para proporcionar indicaciones específicas como la autonomía prevista y el nivel de carga al llegar. Utilizando el módulo telemático, esta conexión "over the air" permite acceder directamente a los datos clave sin necesidad de agregar un dongle (pequeño dispositivo, que se conecta a otro dispositivo para aportar una función adicional).

- Un sistema de navegación conectado, que utiliza mapas de alta calidad siempre actualizados, enriquecido con una guía óptima, información sobre el estado del tráfico en tiempo real y un conjunto completo de servicios (limitaciones de velocidad, cierres de carreteras, radares, zonas de peligro, etc.).

Con una autonomía en ciclo WLTP de 360 km o 420 km según la versión elegida, ë-C4 y ë-C4 X presentan una elección razonable en términos de tamaño y costo de la batería, al tiempo que satisfacen perfectamente las necesidades diarias de la gran mayoría de los usuarios. Gracias a e-ROUTES, Citroën les proporciona el compañero ideal para gestionar fácilmente los largos trayectos que deben realizar ocasionalmente a lo largo del año.

La aplicación e-ROUTES, particularmente sofisticada, es sin embargo muy fácil de usar gracias a su cuidada ergonomía y su compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Para acceder a las funcionalidades de e-ROUTES, los clientes solo necesitan usar sus datos de identificación de la cuenta MyCitroën. Pueden utilizar la aplicación a través de su smartphone o la pantalla táctil del vehículo, gracias a la función de duplicación de pantalla.

e-ROUTES es un gran avance para los clientes de vehículos eléctricos. Hasta ahora, tenían que planificar su viaje desde el punto de partida y luego arreglárselas por sí mismos según las condiciones del viaje. Hoy en día, tienen un asistente inteligente que optimiza el recorrido y conoce en todo momento el estado del vehículo, los puntos de carga y el tráfico en la ruta. Se adapta constantemente para identificar las propuestas de ruta más optimizadas, los mejores lugares para detenerse a cargar y facilitar el viaje. Por lo tanto, e-ROUTES permite eliminar cualquier aprensión en la realización del viaje. El usuario solo tiene que dejarse guiar con total confianza.

La aplicación e-ROUTES estará disponible a partir de octubre. Ya está incluida en el paquete CONNECT PLUS sin costo adicional durante 12 meses para todos los nuevos compradores de los modelos ë-C4 y ë-C4 X (suscripción después de 1 año).

