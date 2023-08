​Audi Q6 e-tron: animaciones sin precedentes para el encendido de los faros y las luces traseras

Esta innovación cambiará de forma definitiva el diseño de las luces del automóvil y la comunicación coche a coche: con la segunda generación de las luces traseras OLED digitales, el Audi Q6 e-tron lleva el diseño de iluminación, la gama de funciones y la seguridad vial a un nuevo nivel. Audi está desarrollando gradualmente esta tecnología hasta convertirla en displays inteligentes que pueden comunicarse con otros usuarios de la carretera mostrando información a través de las luces exteriores.



La firma lumínica digital activa es otra novedad mundial que debuta en el Audi Q6 e-tron. Causa una impresión totalmente nueva y dinámica, señalando el camino hacia el futuro de la tecnología de iluminación de Audi. Por primera vez, los clientes pueden seleccionar opcionalmente firmas lumínicas digitales para esta evolución de las luces diurnas en los faros Matrix LED y en la nueva generación de luces traseras OLED digitales. Además, es posible adquirir firmas lumínicas digitales posteriormente a la compra del vehículo.

El Q6 e-tron no sólo establece un nuevo capítulo en la electromovilidad de Audi; la tecnología de iluminación es una parte muy importante del ADN de la marca de los cuatro aros. Con la primera firma lumínica digital activa del mundo, el Audi Q6 e-tron marca el comienzo de una nueva era caracterizada por un diseño distintivo y una estética exclusiva.



La segunda generación de la tecnología OLED digital da forma al aspecto de los nuevos modelos de Audi y multiplica su gama de funciones. Esto, a su vez, mejora la seguridad vial, como demuestra de forma impresionante la luz de comunicación de los pilotos traseros OLED digitales. El Q6 e-tron también establece nuevos estándares en personalización: con un total de ocho firmas lumínicas digitales opcionales en las luces diurnas rediseñadas de los faros Matrix LED y las luces traseras digitales OLED 2.0, los clientes pueden diseñar su Q6 e-tron como nunca antes. Esto se puede dentro del coche con el sistema MMI y, por primera vez, a través de la aplicación myAudi. Además, los clientes también pueden adquirir firmas lumínicas digitales después de comprar su coche. Firma y movimiento combinados por primera vez: la firma lumínica digital activa

Los faros delanteros y traseros parecen cobrar vida a primera vista: así es como los clientes deben imaginarse la firma lumínica digital activa, una primicia mundial de la marca de los cuatro aros que forma parte del paquete opcional de firmas lumínicas digitales. “Con el Audi Q6 e-tron es la primera vez que en un modelo de producción en serie diseñamos tanto la forma de las luces como todo su movimiento y posibilidades de animación. Gracias a una simbiosis perfecta entre el diseño de la iluminación y la nueva tecnología, las luces del nuevo Audi Q6 e-tron tienen un aspecto más dinámico y avanzado que nunca. Hemos dotado a la firma lumínica de su propia personalidad y, al mismo tiempo, de una estética propia al mundo digital. Con la primera firma lumínica digital activa del mundo, el Q6 e-tron inaugura una nueva era de diseño distintivo y estética exclusiva en Audi”, explica el español César Muntada, Director de Diseño de Iluminación.

Un módulo de software integrado en uno de los ordenadores principales de control del Audi Q6 e-tron, desarrollado conjuntamente por Audi y CARIAD, la empresa de software del Grupo, hace posible la interacción en el sistema de iluminación. En el caso de los pilotos traseros digitales OLED de segunda generación, los seis paneles OLED de 360 diodos generan una nueva imagen cada diez milisegundos mediante un algoritmo desarrollado específicamente. Este algoritmo permite que la firma lumínica digital activa demuestre la vitalidad del coche y su capacidad para interactuar haciendo visible su “actividad cerebral” a través de una animación constante. La firma luminosa digital activa de la parte delantera se crea mediante la interacción del algoritmo con 12 segmentos regulables, mientras que en la parte trasera se utilizan todos los diodos OLED digitales. Los segmentos luminosos individuales interactúan para que la imagen de la firma luminosa no varíe en intensidad lumínica.



La segunda generación de la tecnología OLED digital

Un breve resumen de la tecnología OLED digital 1.0: en 2016, Audi introdujo un nuevo sistema de iluminación en la industria del automóvil con el TT RS. Era la primera vez que se utilizaban diodos orgánicos (OLED) para los pilotos traseros. Los diodos OLED son fuentes de luz superficiales basadas en semiconductores que generan luz con una homogeneidad perfecta y altos valores de contraste. Su luminosidad también es regulable. Además, la forma de las luces OLED puede configurarse libremente y dividirse con precisión en segmentos conmutables. Los escenarios de iluminación dinámica en los pilotos traseros OLED también debutaron en el Audi TT RS.

En 2020, los clientes del Audi Q5 pudieron seleccionar por primera vez una firma lumínica trasera individual gracias a las luces traseras digitales OLED. Con este logro Audi se convirtió en el primer fabricante de automóviles en modificar digitalmente una firma lumínica trasera. La tecnología se basó en las principales propiedades de los OLED: alto contraste, segmentación en zonas conmutables, alta homogeneidad de la luz y la posibilidad de disponer los segmentos de forma muy precisa. Audi sigue siendo el único fabricante de automóviles que ofrece esta evolución de la tecnología.

En 2022, esta opción se convirtió en estándar en el Audi A8 con luces traseras OLED digitales. El sistema permite que su software controle individualmente cada panel de luces traseras y cada segmento OLED. En el A8 los clientes pueden elegir entre tres firmas de luces traseras a través del sistema MMI; en el S8, las posibilidades de elección aumentan a cuatro.

La frase del Campeón del Mundo "¿Eres fanático de Senna? Me parece bien, pero por favor no me odies", Alain Prost.