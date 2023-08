¿Hacia dónde caminas, España?

España, crisol de culturas, mater nutricia de la sapiencia greco-romana engendradora de civilizaciones, cuyas hijas se expenden por toda América y tu nombre resuena desde Alaska a la Tierra del Fuego, hoy te quieren aniquilar tus hijos desnaturalizados.



Bien lo dijo Bismark cuando te definió como el país más poderoso y fuerte del mundo ya que tus mismos hijos llevaban varios siglos queriendo destruirte y no lo habían conseguido. ¿Quién te proporciona esa capacidad de resistencia ¿Acaso son las fuerzas telúricas sobre las que te asientas? ¿Son tus aguas? ¿tu aire? Posiblemente jamás llegaremos a conocer quién te dota de ese potencial de resistencia.

Probablemente ningún país del mundo haya sido atacado con más encono y deseo de aniquilación por parte de sus hijos que lo has sido tú a lo largo de tu historia. Se han negado tus hazañas, se ha desprestigiado tu palmarés y se te quiere devastar.

Son tus hijos los que conculcan e infringen las normas por las que te riges, gracias al poder del Altísimo, desde que, rotas todas las cadenas, decidiste regirte por una democracia, que aunque no sea la mejor forma de gobierno posible, es la menos perniciosa, y permite cambiar a tus gobernantes cuando estos no procuren el bien de los ciudadanos, y sí el provecho y beneficio propio.

Pero ¡ay, pobre España! Como siempre tus mismos hijos son los que, una vez más, como ha ocurrió en el pasado, quieren exterminarte y derruirte.

Las fuerzas del Averno quieren hacerte desaparecer. Estás en manos de una caterva de facinerosos que sólo desean tu destrucción.

Por desgracia para ti y para tus hijos fieles, una cuadrilla de perversos políticos está rigiendo tu destino con la anuencia y participación de grupos que solo desean tu destrucción. Uno de ellos, EH Bildu, heredero y continuador subrepticio de los asesinos y criminales, aún hoy, muchos impunes, canallas etarras. Otro, orgulloso de su deslealtad, protagonista de un golpe de Estado, y blasonando de ella, pues más de una vez ha repetido con desvergonzada jactancia: “Ho tornarem a fer”, “Lo volveremos a hacer”.

Un tercero, los trasnochados y periclitados comunistas, proscritos, en países europeos, quieren convertirte en una especia de república, al estilo de Cuba, Venezuela, o cualquier país en el que impera esta perversa forma de gobierno, para desgracia de sus habitantes, el comunismo, sin percatarse que, según el dicho popular: “tiempo de rojos, miseria y piojos”.

Estos son los que sustentan y aguantan el sillón en el que se sienta el peor gobernante que hayas tenido a lo largo de la Historia. Fernando VII fue un felón que regaló España de Napoleón, pero este, por nombre Pedro Sánchez, solo desea tu destrucción.

Sus fechorías son continuas, constantes y perversas. Enumerarlas todas nos llevaría un tiempo y un espacio del que no disponemos.

Se ha ciscado en su palabra innúmeras veces, pero tiene la desvergüenza de decir que no miente, cuando es el embustero mayor del reino, sino que cambia de parecer. Groucho Marx, haciendo una parodia de falaces como éste, decía. “Estos son mis principios, pero si no le gustan se los puedo cambiar por otros”.

Ha sido derrotado, con abrumadora diferencia, no solo en las anteriores elecciones municipales, sino también en las generales, pero como su soberbia, prepotencia y trapacería no le permiten que lo admita, está valiéndose de todas los engaños, y fraudes posibles, para volver a gobernar en contra del justo ganador de los comicios.

España tus raíces se hunden en Tartessos, posiblemente en la Atlántida, has sido dominada por romanos, visigodos, invadida y sojuzgada por los islamitas durante ocho siglos. Los franceses también lo intentaron con un fracaso estrepitoso, ahora no te vas a rendir ante esta patulea de advenedizos.

Modifico mi pregunta, no ¿hacia dónde caminas España? Sino España ¿a qué precipicio quieren empujarte estos, tus malvados, hijos?