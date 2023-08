El concierto sinfónico “Música De Cine: Made In Spain” reunirá a varios de los compositores españoles más internacionales del panorama audiovisual en el festival Sonafilm

Varios de los compositores españoles más internacionales del panorama audiovisual, como los creadores de la música de “La Casa De Papel”, “REC 4” o “El Fotógrafo de Mauthausen”, entre otras obras, participarán en el concierto sinfónico “Música de Cine: Made In Spain” el 19 de agosto en el Auditori de Calp (Av. Masnou, 1) a las 21:00 horas, dentro de la programación de la octava edición de SONAFILM, el Festival de Música de Cine Marina Alta.



“El audiovisual español triunfa fuera de nuestras fronteras, como demuestran series como 'La Casa De Papel', la saga 'REC' o películas como 'Way Down' y SONAFILM quiere reconocer el gran trabajo de los compositores que están detrás de la música de estas exitosas obras”, señalan los responsables del festival, que han organizado este concierto en colaboración con la asociación MUSIMAGEN.

En concreto, en “Música de Cine: Made In Spain” participarán Manel Santistebán e Iván Martínez Lacámara (“La Casa De Papel”, “A 3 Metros Sobre El Cielo”), Arnau Bataller (“REC 4”, “Way Down”, “Un Día Perfecto”), Vanessa Garde (“Venus”, “Tarde Para La Ira”), Diego Navarro (“El Fotógrafo de Mauthausen”, “Atrapa La Bandera”) y Luis Ivars (“Capitán Trueno y El Santo Grial”).

De interpretar las composiciones se encargará la Universal Symphony Orchestra, orquesta residente de SONAFILM, bajo la batuta de su director titular, José Martín Colomina. Asimismo, varios de los compositores invitados participarán en el escenario, donde también intervendrá Cecilia Krull, cantante original del tema principal de “La Casa De Papel”.

“Será un concierto épico donde, además de escuchar la mejor música para el audiovisual compuesta en España, se podrá conocer a sus creadores”, celebran desde la organización de SONAFILM. La entrada para el concierto será gratuita hasta completar aforo y no se requerirá invitación.

FESTIVAL DE MÚSICA DE CINE MARINA ALTA

SONAFILM, el Festival de Música de Cine Marina Alta, se desarrollará del 18 al 26 de agosto en 5 localidades de Alicante y su temática principal será la saga “James Bond”. Se trata de la edición más larga hasta la fecha, un crecimiento que ha sido posible gracias a la incorporación del municipio de Calp y de l’Auditori Teulada Moraira, que se suman a Dénia, El Verger y Ondara, así como al convenio alcanzado con el prestigioso Festival Internacional De Música De Cine De Tenerife, FIMUCITÉ, el evento en su género más antiguo de Europa.

El festival acogerá un total de 8 eventos completamente diferentes entre sí y que albergan un gran abanico de estilos musicales relacionados con el audiovisual, así como actividades didácticas. Asimismo, el Invitado de Honor de este año será el reconocido compositor y director de orquesta Diego Navarro (“El Fotógrafo de Mauthausen”, “El Cuco”), director de FIMUCITÉ.

Desde la organización de SONAFILM también destacan y agradecen a las 17 empresas y entidades que este año apoyan el festival a través de patrocinios y colaboraciones y que han sido una parte clave, junto con los municipios participantes, para poner en marcha esta nueva edición.

COMPOSITORES ESPAÑOLES

Manel Santisteban durante los años ochenta grabó, arregló y compuso para artistas como Tino Casal, Radio Futura, La Orquesta Mondragón, Ana Belén, Olé Olé o Julio Iglesias, entre otros. Fue en esa etapa cuando conoció a José María Cano del grupo Mecano para el que realiza los arreglos de todas sus canciones (Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto Olvidarte, Dalí, Cruz de Navajas ó Hijo de la Luna, entre otras). De esta última canción, Hijo de la luna, realiza una versión a gran orquesta para la soprano Montserrat Caballé que graba en Londres en el año 1991 con la English Chamber Orchestra. Su mayor éxito discográfico como artista y productor, lo consigue con un grupo que forma en 1985 llamado La Década Prodigiosa, y con el que graba once discos.

En 1996,de la mano de Emilio Aragón,comienza a trabajar con la productora GloboMedia para la que compone la música de mas de 900 capítulos de las series de ficción: “Médico de Familia”, “Más que Amigos”, “7 Vidas”, “Periodistas”, “Los Serrano”, “Un Paso Adelante”, “Los Hombres de Paco”, “Defensor 5”, “Qué Bello es Sobrevivir”, “El Barco”, “Lex”, “Luna el Misterio de Calenda”, “Anclados”, “BuenAgente”, “Bienvenidos al Lolita”, “Vis a Vis”, “El Accidente”, “El Embarcadero” y “La Casa de Papel”.

Vanessa Garde se graduó “Summa Cum Laude” en Composición para Audiovisual (en Berklee, Boston, 2010) y se licenció con honores en el Real Conservatorio de Madrid (en Interpretación de Piano y en Pedagogía de Piano).

En su carrera profesional ha trabajado en más de 75 proyectos (en diferentes roles), incluyendo películas taquilleras como “Exodus” (dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Christian Bale y Joel Edgerton), “The Girl in the Spider’s Web” (parte de la serie Millennium, con Claire Foy), “Misconduct” (con Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Al Pacino), “The Man Who Killed Don Quixote” (Terry Gilliam), “Tarde Para La Ira” (con Antonio de la Torre, Luis Callejo), “La boda de Rosa” (dirigida por Icíar Bollaín), “Hunter’s Prayer” (con Sam Worthington), “Todos Tenemos Un Plan” (con Viggo Mortensen), “The Cold Light of Day” (con Bruce Willis, Sigourney Weaver) o “The Raven” (con John Cusack), entre otras.

Arnau Bataller ha trabajado con prestigiosos directores españoles como Jaume Balagueró, Cesc Gay, Fernando León de Aranoa, Pau Freixas, Marcel Barrena o María Ripoll entre otros. Sus últimos trabajos incluyen la superproducción de Telecinco “Way Down”, la película “Mediterráneo” o la serie para Movistar+ “Todos Mienten”. También ha compuesto la música para más de 30 largometrajes y 10 series de TV, entre los que destacan “A Perfect Day”, protagonizada por Benicio del Toro y Tim Robbins, “Rec 4”, “Vivir dos Veces”, “Polseres Vermelles” o “Sé Quien Eres”.

Diego Navarro, director del festival de música de cine FIMUCITÉ -el más antiguo del mundo en su género- ha compuesto para exitosos títulos como “Atrapa la Bandera”, “El Fotógrafo de Mauthausen” o “El Páramo”, entre otros. Por sus últimos trabajos ha recibido nominaciones y premios nacionales e internacionales como la nominación a los prestigiosos “World Soundtrack Awards” (Premios Mundiales de la Música para el Cine) que otorga el Festival de Cine de Gante por su banda sonora para el drama “Pasaje al Amanecer», o la doble nominación a los IFMCA AWARDS (Premios de la Asociación Internacional de críticos de música para el cine) por “Atrapa la Bandera”. “El Fotógrafo de Mauthausen” obtuvo dos nominaciones a mejor partitura orquestal en los XI Premios Gaudí y en los II Premios de la Música para el Audiovisual Español.

Luis Ivars ha realizado giras como teclista a nivel nacional e internacional (Mediterráneo, Danza Invisible), antes de dedicarse de lleno al cine en los años 90. Desde entonces, ha compuesto un centenar de bandas sonoras para películas, documentales, cortometrajes, series de televisión, exposiciones museísticas, videodanza y teatro, como “Tabarka”, “El Capitán Trueno y el Santo Grial”, “Tiempos de Azúcar”, “La Dama Boba”, o “22 Ángeles”, entre otros proyectos, que le valieron tres nominaciones a los premios Goya en 2015, 2016 y 2017.

Iván Martínez Lacámara conoce en 1999 a Manel Santisteban en unas jornadas de tecnología musical de SGAE, y meses después comienza a colaborar en diversos proyectos audiovisuales. Desde ese momento su carrera como compositor audiovisual va ligada a él, en series tales como: “Un paso adelante”, “Los Serrano”, “Los hombres de Paco”, “Lex”, “El barco”, “Luna el misterio de Calenda”, “Buenagente”, “Anclados”, “Bienvenidos al Lolita”, “El accidente”, “Vis a vis”, “El embarcadero” y “La casa de papel”. En 2018 es finalista de los Camille Awards (Grand Score Awards) con “La casa de papel”, y en 2019 recibe el premio “Música para el audiovisual español” (Musimagen) por la serie “Vis a vis” y el Jerry Goldsmith Award por “La casa de papel”.

PROGRAMA DEL CONCIERTO

PRIMERA PARTE:

ARNAU BATALLER “10 anys de música per a la imatge” (2011-2021) Suite “El Elegido”, “La Sombra Prohibida”, “Mediterráneo” y “Sé Quien Eres”

VANESSA GARDE “A mil Kilómetros de la Navidad” Concert Suite “¡Vaya Vacaciones!” Concert Suite

LUIS IVARS “Expedición Balmis” Suite de 22 Ángeles “Capitán Trueno y el Santo Grial” Suite

SEGUNDA PARTE:

DIEGO NAVARRO “El Fotógrafo de Mauthausen” Tema Central “Atrapa la Bandera” Suite

MANEL SANTISTEBAN “Tres Metros Sobre el Cielo” Suite “Tengo Ganas de Ti” Suite

IVÁN LACÁMARA “La Casa de Papel” Suite

MANEL SANTISTEBAN Y CECILIA KRULL “My Life is Goin On” (La Casa de Papel) cantante solista Cecilia Krull

RECOGIDA DE INVITACIONES

Las invitaciones para el concierto “Música De Cine: Made In Spain” del 19 de agosto en el Auditori de Calp a las 21:00 horas se podrán retirar en la Casa de la Cultura -viernes 18 de agosto de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 y sábado 19 de agosto de 10:00 a 13:00- y en el propio Auditori -sábado 19 de agosto de 18:00 a 20:00-. Recogida de un máximo de 6 invitaciones por persona.