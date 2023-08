Organizaciones de Querétaro reconocen a escuelas de percusión que promueven la cultura del tambor

“Reconocemos a las juventudes y escuelas de percusión especializada en ensambles afrobrasileños como la batucada y la samba de roda, como es el caso de Sonido Babado, la primera escuela en México que se dedica a la enseñanza, difusión e investigación de estos ritmos afrodescendientes que los pone al alcance de las y los jóvenes, así como de cualquier persona para generar una cultura del tambor pues a través de la percusión, los ritmos y la música no solo se puede unir a las culturas y sociedades, sino que también se ayuda a mejorar la salud física, mental y emocional”.

Así coincidieron el voluntariado del Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro (OJQ) y con Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro, durante las actividades con las que iniciaron la celebración del mes de la juventud en la Ciudad de México, debido a que el 12 de agosto Naciones Unidas designó esta fecha para celebrar el “Día Internacional de la Juventud” y con ello poner especial atención en las propuestas de las juventudes para afrontar problemáticas que les afectan.



En ese sentido, el joven de 20 años, Ángel Santiago Soto Badillo, integrante de la escuela de percusión Sonido Babado, agradeció el reconocimiento de las organizaciones juveniles de Querétaro y destacó la importancia de unir esfuerzos para promover la cultura del tambor en todo el país, porque es una herramienta que ayuda al cambio y mejora de la sociedad, la unidad entre las culturas y el cuidado de la salud.

“Yo llegué a Sonido Babado sin saber nada de teoría musical, ahí aprendí sobre ello, así como a trabajar en equipo la coordinación de nuestra música con pasos y energía. Además de que a través de la vinculación que tenemos con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) he tenido la oportunidad de apoyar en proyectos sociales como Barrio Adentro que ayudan a mejorar la calidad de vida de las juventudes”, expresó sonriente Soto Badillo.

Así mismo, durante el diálogo con el integrante de Sonido Babado, las y los integrantes juveniles de SOS Discriminación Internacional Querétaro y del Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro agregaron que están muy felices de apoyar desde el voluntariado, la promoción de la cultura del tambor entre las juventudes porque especialistas en dicho instrumento, así como en las persecuciones y batucadas coinciden en que son una terapia para relajarse, socializar, divertirse, además de tener otros beneficios como disminuir los niveles de estrés y ansiedad general. Además de ayudar a quemar calorías, debido a que estimula la memoria y la concentración, entre otros beneficios a nivel motriz ya que ayuda a desarrollar habilidades de autocontrol, concentración, conexión con uno mismo y contribuye al desarrollo de la creatividad.

“Efectivamente, la batucada nos permite tener una conexión entre el consciente e inconsciente que nos ayuda a estar atentos y atentas a nuestros propios movimientos, así como estar pendientes del resto de los integrantes del grupo. Además de que para lograr alcanzar el ritmo perfecto es necesario trabajar en equipo, tener respeto entre compañeras y compañeros, desarrollando la empatía, la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación. Lo que genera un ambiente de energía positiva durante las prácticas que generan el desarrollo de las relaciones saludables de amistad en el lugar de los ensayos. Por eso, aprender a tocar instrumentos de percusión en grupo, resulta menos difícil que el aprendizaje de instrumentos de forma individual porque es una actividad sumamente divertida y relajante que además de ayudarnos a combatir el estrés de la rutina diaria, nos hace tomar consciencia de las problemáticas que nos afectan como jóvenes y al reunirnos para la batucada también podemos abrir espacios para reflexionar y pensar cómo aportar a encontrar soluciones a las dificultades sociales, ecológicas y culturales a través de las percusiones y la música”, puntualizó Ángel Santiago Soto Badillo.

En el mismo tenor, Saúl Chávez y Santiago Buck, fundadores de Sonido Babado, explicaron que las clases que se imparten en Sonido Babado incluyen teoría de fundamentos de música como lectura rítmica, armonía, ensamble, técnica de manos y baquetas. Además de vincularse con la historia para contextualizar los ritmos y los sucesos que vivieron las personas que ayudaron a la samba a desarrollarse y evolucionar.

“Cabe mencionar que, desde 2022 los docentes de Sonido Babado también trabajan de manera independiente en un programa del INJUVE de la Ciudad de México denominado: Los jóvenes unen al barrio, porque es un proyecto de asistencia social donde se le ofrece a las juventudes y estudiantes de educación artística, un programa de desarrollo profesional que le permite a las juventudes iniciarse en la carrera musical y los provee a su vez de trabajo remunerado”, detallaron Saúl Chávez y Santiago Buck.

Finalmente, Ángel Santiago Soto Badillo recordó que la batucada es un tipo de ritmo brasileño, que se toca en grupo, fuertemente influenciado por sonidos y ritmos africanos, que se caracteriza por desarrollar un estilo acelerado, apasionado y repetitivo con un determinado ritmo e instrumentos de percusión como los tambores, los surdos, los timbales, los repiques, los tamborines, entre muchos otros. “Por ello, su aprendizaje está relacionado con muchos beneficios de índole social y lo mejor, es que no se necesitan tener conocimientos previos en música, Por esa razón, es un estilo que está al alcance de las juventudes y todas las personas”, concluyó.