​Sus ganancias nos empobrecen

En el primer semestre de este año -antes de las elecciones del 23J- el abismo social entre los seis grandes bancos y la inmensa mayoría de los españoles se ha agrandado en 12.386 millones de euros. Estas son sus ganancias netas -que suponen un 20,2% más que en 2022- a costa del empobrecimiento generalizado de las gentes de nuestro país, que sufren, por ejemplo, las más de un millón seiscientas mil familias que no alcanzan a pagar sus hipotecas. “La economía va bien” sólo para la gran banca.



De enero a junio, ganancias extraordinarias

Los seis grandes bancos -Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja-, en los seis primeros meses de este año -con el gobierno de Sánchez- han obtenido un beneficio conjunto de 12.386 millones, superando así en un 20,2% las ganancias del primer semestre de 2022. Los tres que más ganaron son los tres mayores del sexteto, es decir. el Banco Santander con 5.241 millones, el BBVA con 3.878 millones y Caixabank con 2.137 millones.



Los 3.878 millones de euros del BBVA significan una subida del 31,1% respecto a los seis primeros meses de 2022. Los 2.137millones de CaixaBank suponen un incremento de los beneficios en un 35,8% superiores al mismo periodo de 2022. El Banco Sabadell, con 564 millones ganados, obtiene un alza de sus beneficios del 43,6%. Bankinter, con ganancias un 54% superiores, suma 417,9 millones de euros.



No todos son iguales en el Ibex35

Los seis grandes bancos han acumulado los beneficios en el Ibex35 -y han superado los resultados del año 2022, cuando ya obtuvieron ganancias récord. Es decir, los seis bancos cotizados -a saber, Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- han concentrado casi el 50% de las ganancias de los grandes monopolios del Ibex35 y han superado en un 21% lo conseguido en el primer semestre de 2022.



Sus ganancias, nuestra asfixia

Estos obscenos beneficios se exhiben en un prolongado año en el que las familias se están empobreciendo y la pérdida de poder adquisitivo está afectando al 90% de la población española. Cuando la inflación nos continúa asfixiando, cuando este mes pasado la inflación subyacente -la verdadera- se ha elevado al 6,2%.

Las familias sufren cada vez más la subida de los tipos de interés que eleva las hipotecas y deja en riesgo de pobreza a muchas de ellas. El mismo Banco de España reconoce que la elevación continua de los tipos de interés está dejando a un millón seiscientas mil familias en situación de riesgo, 300.000 personas más que antes de la invasión rusa de Ucrania.



Chuparnos el dinero dos veces

La gran banca nos roba dos veces. Además de las comisiones impuestas a las cuentas corrientes, por un lado, aumenta los intereses por hipotecas y demás prestamos -para lo que utilizan nuestros ahorros en cuenta-, y por otro lado no nos dan ningún interés por el dinero que podamos tener ahorrado en la cuenta. Esto supone un 3,1% de ganancia -que es la diferencia entre no remunerar los ahorros en cuenta y sí cobrar más intereses por los préstamos-, lo que cínicamente reconoce el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, “los depósitos no son una buena alternativa para ahorrar y a los clientes se les está ofreciendo los fondos de inversión”.



El mayor botín para el padrino de la banca

El Banco Santander -el mayor en capitalización y el indiscutible padrino de la gran banca- tras haber batido un récord histórico de beneficios en 2022 -con 9.605 millones de euros- va camino de elevarlo en 2023. Ya ha cerrado su mejor primer semestre y ha ganado 5.241 millones, un 7% más que el año pasado. En realidad, el aumento sería del 11,7% sin los 224 millones del impuesto extraordinario de 2022, que se ha cargado en el primer trimestre. En el segundo trimestre ha crecido un 17%, 2.670 millones.



El gran robo, los tipos de interés

Unas ganancias tan desorbitadas se basan en las continuadas alzas de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) lleva decidiendo, y supuestamente para combatir la inflación. La entidad presidida por Ana Botín -beneficiándose de las medidas del BCE- ha incrementado un 15% las ganancias por cobro de intereses en el conjunto de sus filiales en distintos países, pero en Europa -incluida España- ha ascendido al 32%. A lo que hay que añadir que los ingresos por comisiones se elevaron un 5%.

Y el creciente robo todavía se va a acelerar más porque el banco todavía no ha aplicado las subidas de los tipos de interés por el Euribor a todas las hipotecas firmadas -dado que se actualizan una vez al año durante todo el año- por lo que acumulará más ganancias en el trascurso de lo que queda de 2023. De hecho, el consejero delegado, Héctor Grisi Checa, prevé “un buen segundo semestre del año, que se prolongará durante 2024”.



A la cabeza de no remunerar los ahorros

El banco encabeza el acuerdo monopolista entre los seis grandes para no pagar intereses por los ahorros que tengamos en la cuenta, mientras utilizan dicho dinero para sus préstamos a un interés creciente. Cínicamente el director financiero de la entidad se ha permitido despreciar el derecho de los clientes a recibir un porcentaje por los depósitos en cuenta y ha afirmado que los grandes bancos cuentan con suficiente liquidez, es decir, dinero.



España, donde más saquea

Hace un año -ante el impuesto extraordinario- los dirigentes de la entidad alardeaban que sus ganancias venían principalmente de Estados Unidos y Brasil. Ahora es Europa la fuente principal, destacadamente España -que aporta al beneficio 1.132 millones, un 73,6% más- y eso incluyendo el impuesto extraordinario, porque sin ello las ganancias en España se habría más que duplicado. Y todo gracias a las subidas de los tipos de interés. En Brasil el beneficio ha sido de 823 millones, en el Reino Unido, 818, en México, 760, y en Estados Unidos, 667.



Y quien se lo lleva es Estados Unidos

Pero debemos ser conscientes de que BlackRock -el mayor fondo de inversión estadounidense-, a través de diferentes entidades y fondos de inversión, es el principal accionista del Santander con un 6,2%, y del BBVA con un 7,4%, el tercer accionista de CaixaBank con un 5,017%, el quinto de Bankinter con un 3,002% y un 0,88% de acciones en Unicaja. A todo ello hay que añadir un buen número de entidades financieras estadounidenses, encabezadas por los bancos Morgan Stanley y Goldman Sachs, que también son accionistas.



Que nos devuelvan el rescate bancario y algo más

El último cálculo cifra el rescate bancario en 73.261 millones de euros de dinero público. Lo primero es que antes de seguir repartiendo beneficios nos lo devuelvan lo debido. Lo segundo es que paguen un 50% en impuesto de sociedades y que así contribuyan a la reindustrialización de España.



“Y un niño negro anuncie a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga”, Federico García Lorca.