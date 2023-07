​Concienciamos en el Oceanográfico contra el cautiverio y explotación animal

El pasado sábado València Animal Save, World Animal Protection España y Océanos de Vida Libre acudimos al oceanográfico para protestar contra el cautiverio animal y la explotación de delfines. Representantes y personas voluntarias de PACMA o Animanaturalis, acudieron para apoyar el acto en el cual una persona que entrevistamos más adelante, decidió junto a sus acompañantes no entrar al recibir la información de las personas activistas.

En este "reportaje" vas a leer toda la información que por intereses económicos se oculta, por lo que te recomiendo leer hasta el final para que veas todos los argumentos que hay para no visitar jamás un acuario evitando con ello la explotación y esclavitud. Unos minutos de lectura para ti, pero toda una vida de miseria para los protagonistas.

“España lidera la lista de países en Europa con más delfines en cautividad con 93 individuos y el Oceanogràfic es el número uno en cautividad con 18 delfines encarcelados tras sus muros, según un ranking actualizado que World Animal Protection publicó el pasado mes de junio”, explica Oreto Briz, responsable de comunicación de World Animal Protection España.

“Estos animales sociables e inteligentes languidecen dando vueltas en pequeñas piscinas de cemento con el solo fin de entretener a turistas y generar ingresos millonarios a las empresas que los explotan”, añade.

Por parte de océanos de vida libre, se indica en su web lo siguiente: "Después de años de cautiverio, muchos de estos animales no pueden ser reintroducidos a su medio natural. Así que nuestro gran objetivo es sumar fuerzas con todas esas organizaciones con las que compartimos los mismos fines, y junto con los entes públicos competentes, llegar a acuerdos para la creación de santuarios marinos donde puedan tener una vida tan similar a la que tendrían de manera natural".

El acto, contra todo pronóstico, está teniendo una gran repercusión en los medios de comunicación. En mi artículo de opinión, participa también una bióloga aportando los conocimientos científicos de por qué esto no hay por donde cogerlo ni a nivel de crueldad ni medioambiental.

Las fotos que aparecen durante el artículo, han sido cedidas por World Animal Protection.

"Es muy importante concienciar al público sobre el cautiverio marino, ya que la mayoría de las personas normalizan los acuarios y no ven la triste verdad detrás de estos espectáculos. La sociedad tiene que seguir avanzando en cuanto a los derechos de los animales cada vez más. Nuestras acciones sirven para informar y ayudar a entender que todos los animales deben estar en su hábitat natural y no existen para nuestro entretenimiento", comenta Myca de València Animal Save.

MANIPULACIÓN A LA INFANCIA

“Somos un colectivo antiespecista que luchamos contra toda explotación animal, incluida la de los delfines, que son utilizados en lugares como el Oceanogràfic para el entretenimiento de los visitantes, obviando los duros entrenamientos, la crueldad y las condiciones de cautividad que tienen que soportar estos animales, al igual que que el resto de especies ahí encerrados”, he señalado en la nota a los medios de comunicación en representación de València Animal Save.



“Denunciamos además el adoctrinamiento a la infancia, puesto que muchos niños asisten a los espectáculos, precisamente por su empatía con los animales, desconociendo totalmente el sufrimiento del cautiverio y creándoles una imagen distorsionada de la realidad”, explico en la nota conjunta con el resto de colectivos. Por mi parte, como defensor también de la infancia, siempre intentaré darles voz puesto que todo empieza por ahí realmente.

Lena Platonova acudió a la protesta con su hija de 4 años. "En el colegio suelen llevarles a estos lugares y los niños se lo pasan estupendamente por desconocer la situación ya que los animales, si les gustan. He visitado acuarios, llegando a la conclusión de que estaba mal y llegué a la conciencia de que no era justo. La infancia no sabe la parte mala de estos lugares porque viven en un mundo de fantasía por lo que la función educacional es muy importante", explica.

3 PERSONAS SE LO PIENSAN MEJOR Y NO ENTRAN

Una familia decidió no entrar al Oceanográfico tras hablar con las personas activistas, y uno de ellos me dejó el contacto para futuros actos como el antitaurino de agosto frente al Ayuntamiento de Alfafar que pondré al final de este artículo.

"Ya de entrada yo no soy muy partidario de estos lugares porque me parecen cárceles de animales, pero iba por compromiso. Al hablar con activistas, mi amiga prácticamente lloraba antes de comprar la entrada y se sentía mal por lo que decidimos replantearnos la situación no contribuyendo. A mí me gustan los animales y ya encontrarme con los activistas, ha hecho cambiar completamente de opinión al resto de personas", explica Evaristo González en una grabación que he difundido a través de Instagram.

No es la primera vez que una familia decide no entrar al conocer información real sobre estos lugares.

Olivia Mandle, es una adolescente que centra su lucha en el medio ambiente y los animales marinos saliendo en todo tipo de medios de comunicación y realizando campañas en este caso, por la liberación de los delfines como puede conocerse con todo detalle en: https://oliviamandle.com/es/pages/about-olivia (visita esa web cuando acabes de leer el artículo).

NI A NIVEL MEDIOAMBIENTAL NI DE RESPETO ANIMAL TIENE NINGÚN SENTIDO

"A nivel ecológico, los cetáceos son uno de los mayores aliados que tenemos para frenar la Crisis Climática. Con sus desechos fertilizan enormemente el suelo marino generando grandes cantidades de biodiversidad. Por desgracia a pesar de que muchos estén protegidos, debido al consumo altamente innecesario de pescado muchas muertes se producen en las llamadas capturas accidentales", explica Juan Martínez en representación de Youth climate Save Valencia el cual aparece textualmente en Instagram su página.



"La mayoría de delfines que se encuentran en los delfinarios proceden de la Isla de Taiji (Japón) donde son capturados y llevados a estos circos acuáticos y los más "afortunados" son asesinados. Para comprender la magnitud del problema es recomendable informarse, desde Youth Climate Save Valencia recomendamos los documentales "Seaspiracy" y "The cove", declara Juan.

Las palabras del Portavoz de Youth climate Save Valencia son confirmadas por la bióloga Rosa Más. "Todos los años, desde septiembre hasta finales de enero, el gobierno japonés autoriza la caza de unos 2.000 delfines; la práctica de esta modalidad consiste en acorralar a las manadas de delfines en pequeñas bahías donde serán sacrificados, tiñendo de rojo sangre las aguas marinas, o capturados vivos para, posteriormente, ser vendidos a parques zoológicos, los mismos que presumen de colaborar con la preservación de las demás especies animales. Tras unos mínimos proyectos que podrían contribuir a proteger el medio natural y a sus habitantes, se esconden un sinfín de actividades enormemente dañinas", nos explica.

DOCUMENTAL AL RESPECTO

La bióloga que hace voluntariado en colectivos como Feumve por un menú vegano de calidad en todos los colegios, continúa explicando: En 2009 se estrenó el documental "The Cove", que trata sobre las matanzas de delfines en Taiji; las sobrecogedoras imágenes de los animales intentado huir desesperadamente, agonizando, muriendo, siendo apresados dieron la vuelta al mundo provocando horror y rechazo; sin embargo, esta cruel práctica continúa llevándose a cabo con total impunidad. La forma en la que podemos ayudar a esos delfines y a todos los animales cautivos es no acudir nunca a los lugares de cautiverio".

Indica de forma clara lo que hablábamos antes: "Sobre todo, es importante que las niñas y los niños entiendan que los demás animales no existen para servirnos, pues todos y cada uno de ellos son seres sintientes, cuyas complejas capacidades cognitivas y sociales les hacen merecedores de respeto, pues tienen interés por vivir, por relacionarse y por disfrutar de experiencias".

CONSERVACIÓN DE ESPECIES, LA GRAN MENTIRA DEL OCEANOGRÁFICO

La bióloga también se pronuncia en este aspecto: "El Oceanográfic de Valencia, al igual que otros zoológicos, participa en programas de presunta conservación de especies: han conseguido reproducir caballitos de mar de hocico largo, lo que podría considerarse como una buena noticia; sin embargo, cabe preguntarse de dónde salieron los progenitores de estas criaturas nacidas en cautividad. La respuesta es tan sencilla como triste: fueron apresados en el mar al igual que los demás animales que sirven de atractivo turístico para este espacio; en dichas capturas, llevadas a cabo con redes, mueren muchos individuos y los que sobreviven son confinados en cajas de cristal que nada tienen que ver con su medio natural", señala.

"Nunca hay que olvidar que un zoo es un negocio que depende de exhibir animales y de obligarles a realizar ejercicios más o menos acrobáticos, habitualmente contrarios a su naturaleza, pero que garantizan la venta de entradas", zanja la bióloga invitando a la reflexión sobre el especismo, discriminación por especie.

OTROS COLECTIVOS QUE PARTICIPARON



"Soy una de las personas que ha participado en representación del partido Animalista PACMA puesto que evidentemente, pedimos el fin de los acuarios cuyos animales se mantienen en cautividad y son explotados para el entretenimiento de los visitantes", comenta Francisco Ibáñez, uno de los voluntarios del partido animalista con el medio ambiente (PACMA).

Allí acudieron también personas voluntarias de Animanaturalis pidiendo el cierre de los acuarios. Son públicamente conocidos algunos de los testimonios de antiguos trabajadores del Oceanográfico que solo aguantaron poco más de una semana gracias a su empatía: "La verdad es que le dan una gran importancia a la imagen, tenía terminantemente prohibido realizar fotografías o contestar las preguntas que me hacía el público. Cuando veía los entrenamientos me sentía triste, pensando en que necesidad había de entrenar a esos animales para hacer espectáculos como si fueran payasos de feria. Muchos de ellos son medicados incluso con valium y podíamos ver peleas por juntar individuos incompatibles".

En ocasiones, secuestran a los animales separándolos pese a sus vínculos familiares por relaciones sociales con otros individuos muriendo también algunos animales durante la captura. También hay que tener en cuenta que tienen aves encerradas dando vueltas en un círculo cuando sus alas son para volar y el estar confinadas supone un estrés grandísimo.

ESPECISMO: UNOS PARA SERVIRNOS Y OTROS PARA SER MIEMBROS DE LA FAMILIA

Como comentaba antes, el especismo es una actitud similar al racismo ya que discrimina a alguien por su especie. Aunque los animales mal llamados domésticos en algunas ocasiones puntuales puedan sufrir algún maltrato, existen vías legales para denunciarlo por ser un perro y no un cerdo o un humilde pez. Vaya por delante que considero que la ley también es completamente insuficiente al igual que las condenas máximas que pueden aplicar los jueces a los maltratadores de algunos animales.

Sin embargo, gran parte de la sociedad y mucha por falta de información, contribuye cada día a miserias y horrores cuyas víctimas son millones de animales tratados de las peores maneras para una alimentación antinatural, experimentos sádicos en nombre de la ciencia, vestimenta o entretenimiento como el que hoy contamos o muchísimos otros ya que siempre hay imaginación a la hora de hacerles daño.

El veganismo es una filosofía ética de vida apta para cualquier edad como confirma la asociación española de pediatría, la academia Americana de nutrición y dietética, una larguísima lista de nutricionistas y muchos otros profesionales de la salud coincidiendo incluso en que esta alimentación bien planificada, llega a prevenir muchísimas enfermedades. Lo que busca el veganismo es algo tan sencillo como evitar hacer todo el daño posible.

También quería hacer este paréntesis puesto que probablemente muchas personas hayáis empatizado con los animales del Oceanográfico y podéis hacerlo con todos. El veganismo además de que hoy en día tienes todo tipo de opciones para disfrutar de absolutamente todo sin hacer daño, evitarías la mayor causa de la crisis climática e incluso el hambre en el mundo por criar millones de animales más humanos.

Normalmente, daría muchos más detalles de esta filosofía ética de vida, pero para no hacerlo mucho más largo, si quieres cambiar tus hábitos, escribe por privado en redes sociales a "València Animal Save" o a mi correo electrónico que te dejo al final.

POR EL FIN DE LOS ACUARIOS

Ya hemos visto durante el artículo que desde el punto de vista científico y humano, se entiende perfectamente que los animales en cautividad o explotados sufren en estos lugares por lo que es motivo más que suficiente para no contribuir con una entrada. En cuanto a la falsa e inexistente campaña de recuperación de especies, ya ha sido desmontada, pero tengo que añadir que la mayoría de productos que venden en el restaurante son de animales marinos destruyendo con ello el mismo hábitat que dicen proteger.

Kairo era una beluga macho que recientemente murió tras 60 años de cautiverio y miseria. "Solamente la muerte liberó a Kairo", se podía leer en carteles de protestas anteriores.

Mucha gente, soy consciente, de que le da igual todo esto, pero otra va generando conciencia hacia el respeto de los animales como la familia que decidió no entrar y cuyo testimonio he reproducido aquí.

Ahora, viene la parte en la que tú puedes aportar ya que en la web de World Animal Protection puedes entrar y firmar la campaña por los delfines al igual que en la web de la activista adolescente Olivia Mandle citada anteriormente. Da esperanza que gente tan joven esté dedicando su tiempo a crear un mundo más justo. Si difundes en redes sociales este artículo, puedes usar en tu texto el hashtag #noespaisparadelfines .

En cuanto a las futuras acciones, tenemos el 19 de agosto a las 18:30 un importante acto frente al Ayuntamiento de Alfafar por todos los pueblos que están torturando toros y vacas mediante fuego o cuerdas.

Todas las encuestas demuestran que España es por goleada antitaurina por lo que demuéstralo escribiéndome a defensaanimal2023@gmail.com para recibir las pautas correspondientes ya que si realmente saliera a la calle toda la gente que está en contra, ya no existiría un espectáculo de tortura animal por diversión.

Se añade la brutal desprotección de la infancia, molestias e inseguridad para todo un pueblo o despilfarro de dinero público en subvenciones y asumiendo la sanidad pública todo lo que no quieren asumir las aseguradoras por la cantidad de accidentes por imprudencia. Realmente, si estás en contra, de verdad demuéstralo participando en este acto y a la espera quedo de tu mensaje.

En cuanto a más información del veganismo del que hoy no hemos hablado mucho, puedes escribir a la página mencionada antes o mismamente a mi correo electrónico si de verdad tienes interés en cambiar los hábitos para crear un mundo lo más justo posible para todos.

Por último, el Oceanográfico también recibe subvenciones por lo que tampoco les supone mayor problema vender menos entradas, pero si es verdad que contra menos gente vaya, menos lógica tendrá seguir manteniendo abiertos estos lugares por llamarlos de alguna manera.

Las excursiones de turistas o de falsos centros educativos que inculcan la mentira y la falta de empatía con las demás especies, ya asegura unas mínimas ventas a estos lugares y va inculcando que lo normal es tener animales en cautiverio y entrenarlos a nuestro antojo.

"Las personas que hoy han pagado su entrada para ver a los animales durante unos minutos, luego vuelven a sus casas, pero ellos no tienen oportunidad de elegir y se quedan aquí para siempre", señalamos por megafonía recordando que los animales en su hábitat recorren kilómetros.

La realidad es que ningún animal merece ser utilizado en ningún fin y si has llegado a leer hasta el final, es porque tienes empatía y ya simplemente tienes que aplicarla a todas las especies haciendo un ejercicio tan sencillo como pensar en todas las especies de animales que están sufriendo en los minutos que has tardado en leer mi artículo de opinión sobre la realidad de los acuarios y del especismo, una de las peores injusticias de esta tierra.