Las conciencias individuales han muerto

La calle no calla. La calle, observadora permanente de nuestro devenir, nos clasifica.



No suele equivocarse, son muchos años y siglos de experiencia.

A la “prudencia poco beligerante”, suele ponerle un cuadro, sólo para adornar.

A los “prudentes temerosos de riesgos”, los apellida hipócritas.

La “prudencia valiente” define, siempre, la virtud de la comprensión.

Los “prudentes” se definen asimismo como personas objetivas.

El tiempo cambia disfraces, no realidades.

Las realidades modifican sus formas, nunca sus esencias.

La naturaleza, misterio sin descifrar, seguirá guiando el desarrollo del ser humano.

La capacidad de retorcer conceptos, para “recrear lo natural”, es engañar.

RECONOCER las desviaciones, curables, mejorables o aceptables es propio de un ser humano normal; lo contrario es típico de los robots manipulados.

Recorrer la historia es recrear años y siglos de permanentes conflictos de poderes “personales”, entroncados, a su vez, en los territoriales.

No saber valorar un estado o nación, frente a una región es la miopía más grave que puede tener un político, siendo origen de permanentes conflictos entre “caudillajes”; conflictos, por cierto, defendidos por un pueblo llano sin palabra ni decisión y que siempre resultará perdedor y pagador con vidas, enfermedades y pobreza.

Este es el puro retrato actual de una España, disfrazada, que no transformada: retrasada, pobre, alimentada, utilizada, manipulada; “foto shop” de nuestra historia, por culpa de los eternos intereses de los poderes fácticos, Nobleza, Iglesia y Ejército.

Apellidos heráldicos medievales, adaptados, que no desaparecidos; Dios hecho hombre a medida de un bienestar terrenal, prudente, cobarde y acoplable; Ejército de guerreros con juramentos de armas y escudos, nunca para regeneración como País sino como sistema encuadrado en los otros poderes, como son la Nobleza y la Iglesia.

Ahora, nos ha dado por lo ULTRA, modernismo utilizado como paredón... ULTRA cosa mala que dice verdades de a puño; ULTRA defensor de la LEY ESCRITA, no manipulada para ser incumplida; ULTRA, verdades pisoteadas por los tres poderes fácticos mencionados.

Y pensándolo bien, retorcer la LEY para liberar a los separatistas ¿no es ULTRA?; forzar los conceptos para REBAJAR LAS PENAS ¿no es ULTRA?; votar por obediencia al Partido, a sabiendas que va contra los propios principios ¿no es ULTRA?; colocar en el Congreso más de DOSCIENTOS CINCUENTA DIPUTADOS, votantes borreguiles por viandas aseguradas ¿no es ULTRA?

Cuando un País es gobernado por COALICCIONES “exigentes cada una de sus propios intereses”, es un País perdedor... Las Grandes Naciones se ha desarrollado defendiendo los valores sustanciales, nunca la miopía les ha conducido a no ver el MUNDO, la REALIDAD...

España, genéticamente formada por controversias interesadas, languidece entre pobres que quieren ser ricos y ricos que engañan la pobreza.

Las conciencias individuales hace tiempo que han muerto.