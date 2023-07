Entrevista a Josu Gómez Barrutia, presidente de la Asociación Internacional de Startups y CEO de la Red Business Market

Considerado como uno de los líderes económicos de futuro por el Instituto Choiseul de Francia. Es embajador en la concienciación de la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global desde el año 2004 tras ser seleccionado entre uno de los ponentes colaboradores del programa The Project Climatic impulsado por el premio nobel de la paz Al Gore. Es Embajador para la Economía Circular por la Fundación Advance Leadership y fundador de diversas iniciativas para el impulso del desarrollo empresarial, emprendedor y económico entre ellas el Congreso Iberoamericano de Empresas Familiares y Pymes, la Red Internacional de Agrupamientos Industriales y Logísticos, el Ranking Top100 Líderes Innovadores o la iniciativa España Horizonte H2030. Jurado y embajador de honor de diversas instituciones como la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, la iniciativa Startup Europe Awards de la Fundación Finnova o el Think Tank fundando en la Harvard Kennedy School The Future Society hasta el año 2022.

Licenciado en Derecho, Diplomado en Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo – IESE. Postgrado en Emprendimiento e Innovación por Deusto Business School e ICADE. Doctor Honoris Causa por la Universidad Olmeca de México. Atesora diversos Masters y cursos de especialización en el campo de la Innovación, el desarrollo empresarial y estratégico por diversas instituciones como el Instituto Europeo de Empresas. Con más de 500 artículos y colaboraciones publicadas en medios de comunicación nacionales e internacionales y cinco ensayos, atesora diversos premios como los concedidos por la Roma Business School en la categoría de Innovación, la medalla al mérito del trabajo por la Asociación Europea de Empresas y Competitividad, el premio de la Asociación Mundial de Mentoring Empresarial EMCC o el Premio de Liderazgo obtenido por la Asociación Española de Emprendedores y Pymes entre otros. Profesor colaborador externo en diversas universidades y escuelas de negocios como la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Politécnica de Nicaragua o el EMUI.

Experto en la construcción de ecosistemas de emprendimiento e innovación , el desarrollo de la inversión en los territorios y en la generación de espacios de networking entre líderes económicos, empresariales y disruptivos es fundador de la Asociación Internacional de Startups, entidad que tiene como objetivo el desarrollo del ecosistema emprendedor y startup y la conexión de los agentes participantes en este campo en el ámbito internacional, favoreciendo los procesos de alianzas y oportunidades de desarrollo estratégico de los territorios. CEO del Grupo Red Business Market, iniciativa que con 25 sedes permanentes en Europa, EEUU y Latinoamérica tiene como objetivo conectar la inversión con el talento disruptivo de los territorios favoreciendo iniciativas de encuentros que han sido validadas con la participación de más de 300 firmas de inversores,business angels, venture capital, hubs de innovación, instituciones o inversores privados.

¿Cuáles son las claves para construir un ecosistema innovador y emprendedor? Son varios a mi juicio los elementos que convergen en la generación de un ecosistema innovador y emprendedor. En primer lugar, la generación de conexiones y el fomento de la colaboración entre los agentes del territorio – centros de investigación, emprendedores, inversores locales, empresas, centros de innovación, universidades, escuelas de negocios, centros de formación o instituciones - con objetivos específicos compartidos y con una visión de especialización en las áreas diferenciadoras que permitan posicionar al municipio, ciudad o región son determinantes para el éxito de esa construcción. En muchas ocasiones, para llegar a esta conexión debemos partir del reconocimiento y conocimiento de la realidad, ya que en muchas ocasiones los propios líderes o agentes del ecosistema no se conocen entre ellos.

En segundo lugar, la existencia de flujos de inversión interna y externa junto con la colaboración pública y privada que haga posible fijar el talento al territorio, atraer otro y escalarlo con un proceso de aceleración que tenga flujo permanente de apoyos. Los recursos son fundamentales así para potenciar las capacidades emprendedoras e intraemprendedoras, no podemos rechazar en la construcción de un ecosistema innovador la posibilidad que ofrecen las Pymes a través de nuevas líneas de desarrollo estratégico.

En tercer lugar, el fomento de la capacitación y educación en el ámbito del emprendimiento y la innovación, proceso que debe de inculcarse desde edades tempranas. En cuarto lugar, la necesaria existencia o creación de infraestructuras y recursos tecnológicos y de otra índole adecuados que permitan el desarrollo de las ideas emprendedoras, startups o de las propias iniciativas de innovación. En quinto lugar, es importante construir una cultura de la innovación, de la puesta en valor de lo que significa este concepto y como aporta a la diferenciación de los territorios y a su posicionamiento en el mundo actual. Por último, pero no menos importante el apoyo institucional a estos procesos y la conexión de lo local o lo global se muestran como elementos básicos.

En un mundo global en el que los territorios compiten por el talento ¿Cuáles son los instrumentos para poder atraer y fijar el mismo? Si bien, anteriormente hemos señalado algunos de esos elementos, son varias las líneas que los territorios deben poner encima de la mesa: La apuesta por la creación de una masa crítica y de talento que permita la conexión de los emprendedores, las startups, los inversores en un entorno de dinamismo permanente hacía las oportunidades y las tendencias de transformación en los diferentes sectores de crecimiento, la estrategia y la creación de un valor de marca territorio con un marketing que permita diferenciar este del resto, la existencia de un proceso de softlanding , de aterrizaje y acompañamiento para quienes apuesten por llegar a estos territorios o quedarse en los mismos – acceso a espacios para el desarrollo de sus ideas emprendedoras, viviendas y áreas innovadoras donde habitar, recursos tecnológicos se presentan aquí como básicos. Junto con ellos, la puesta en valor de un modelo de calidad de vida y bienestar de ocio, gastronomía, cultura y salud cada vez se muestran como elementos que pueden con la existencia de los anteriores bascular la balanza para fijar o atraer el talento a los municipios y ciudades.

¿Cuáles son las tendencias que a su juicio van a fijar las oportunidades de desarrollo económico y empresarial en los próximos años? Las tendencias hoy y que parece que van a marcar el devenir de los próximos años se enmarcan en los sectores tecnológicos – IA, Big Data, Robótica, Blockchain, Ciberseguridad etc - , movilidad, sostenibilidad, biotecnología y salud digital, modelos de automatización, agrotech y Foodtech son sólo algunas de esas líneas. Aunque también, debo destacar el papel fundamental de la formación y la capacitación, en un mundo de profundas transformaciones como el actual, la capacitación va a ser fundamental y vamos a ver un cambio drástico en los próximos años en los modelos de enseñanza, que serán adaptados en tiempos y materias a la demanda de un mercado en cambio exponencial.

¿Cuál es el papel del tejido económico y empresarial de las Pymes en un mundo en cambio como el que señala? Creo que fundamental, las Pymes representan un peso estratégico en las economías del mundo, su capacidad de transformación de impulso a la innovación en su seno y su paso necesario a los procesos de reindustrialización, digitalización y sostenibilidad ofrecen nuevas líneas de oportunidad para el desarrollo económico y productivo. Tenemos que impulsar cada vez más la conexión de las startups con las pymes, en esas línea de convergencia y cooperación en la generación de propuestas específicas a los retos que las segundas deben de afrontar.

Recientemente algunos estudios indicaban que las operaciones en el ecosistema startup español se habían enfriado en España, a su juicio ¿Vivimos un tiempo de reducción de la inversión privada en el ecosistema startup? A mi juicio, creo que en los últimos meses hemos vivido un proceso de especialización del ecosistema inversor nacional que hoy cuenta con referentes y ejemplos extraordinarios y que ahora analiza más si cabe y busca de manera más específica la propuesta invertible, la exigencia en un mundo con tanto talento es mayor para quienes deben presentar sus propuestas buscando esas alianzas. De igual forma, debemos tener en cuenta que en el último año la creación de nuevos vehículos de inversión, business angels y otras plataformas en España ha sido una constante, ese proceso de reorganización puede haber afectado a un pequeño enfriamiento de las inversiones. En todo caso, creo que hoy no vivimos un problema de capital sino de identificación del talento, de búsqueda de proyectos invertibles en esa lucha permanente global por encontrar las oportunidades.

La clave, creo reside en lograr una mayor conexión entre inversores de todas las latitudes para aumentar los procesos de inversión en fases y series más elevadas.