Santiago Apóstol, Hijo del Trueno, Patrón de España

¡Qué triste es vivir sin fe, sin esperanza, sin ilusión, sin alegría, en la incertidumbre, y eso está sucediendo en España ha muchas personas de buena fe. ¿Cuál es la causa? El estado laico que no pedían los ciudadanos, y que les fue impuesto como que aquel sistema era el mejor para gobernar.

Hoy, Festividad del Apóstol Santiago “El Hijo del Trueno”, nos recuerda que él también pasó por una situación difícil, los españoles no le hacían caso; estando en esta situación deprimente, se le apareció la Santísima Virgen en Zaragoza, sobre un pilar; ,le animó y le dio fuerza para continuar con su misión, y todo cambió, comenzó una nueva era. El pilar sobre el cual se apareció la Santísima Virgen , es de piedra, indestructible, y sobre ese pilar fijo la Santísima Virgen su presencia; por tanto España es indestructible por que con la presencia de la Virgen sobre aquel pilar, permanecerá hasta el fin.

No hay lugar para el pesimismo, ánimo, fe, confianza plena, ilusión, alegría, paz, con la certeza de que España es Tierra de María y lo seguirá siendo hasta el final.

Tenemos un modelo asequible a quien imitar: SANTIAGO APOSTOL EL HIJO DEL TRUENO, PATRÓN DE ESPAÑA DE ANTES, DE AHORA Y PARA SIEMPRE.