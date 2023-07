​Las luces tras el éxito de un audiovisual, del cine

El cine y el mundo audiovisual es algo mágico, pero se hace realidad gracias al trabajo de grandes profesionales que lo hacen posible uno de esos puestos es el de la Producción y hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a una zaragozana que, a pesar de su juventud, apenas 25 años, tiene una amplia y destacada trayectoria. Hablamos de los jefes de producción. Isabela Cortés con su diplomatura en Filosofía y una amplia formación audiovisual cómo fue la C:P:I:F.P. Los Enlaces y en la Escuela de Cine El Perro Andaluz y otros centros.



En 2016 comenzó su aventura en ES Radio Aragón y después fue ascendiendo y ha llegado a trabajar como jefa de producción en series documentales como “Los Pilares del Tiempo”, y en ha trabajado en otras producciones como “Entrar a vivir” y “Estrella azul” , etc…



Un jefe de producción tiene las siguientes funciones:

Representar al director y coordinar el departamento de producción de rodaje. Coordinar y contratar la logística de localización y rodajes y gestiona recursos humanos, materiales y logísticos. Elabora la orden de trabajo diaria junto con el ayudante de dirección. Debe asistir a los lugares de rodaje. Aprueba los decorados. (esto es más bien el departamento de arte) Examina el coste del reparto artístico.



Es una figura esencial para el éxito de una película o producto audiovisual.

1- ¿Qué hay detrás de los festivales de cine? ¿Qué son los mercados que se celebran días después de su finalización? Tristemente, no todas las piezas audiovisuales llegan a la proyección pública en la gran pantalla. Los festivales de cine son una excelente manera de mostrar estas obras. Sobre todo, para los cortometrajes, que no tienen tantas formas de exposición. Como toda industria, el cine, también tiene sus ferias de mercado. Estas funcionan como cualquier otra, son días para conocer a compañeros del sector, sus proyectos y dar a conocer los tuyos. Más allá de la funcionalidad comercial, son días de mucha riqueza cultural donde aproximarse de cerca a las mentes cinematográficas.

2- ¿Cómo están cambiando los mercados del cine y la empresa audiovisual? ¿Cómo decidió una diplomada en Filosofía en entrar en el mundo del cine? El cine por su propia naturaleza es un sector cambiante. Constantemente se modifican y actualizan tanto los medios técnicos como de difusión. Por lo mencionar que al fin y al cabo una película es una proyección de la realidad o bien de la irrealidad. Es lógico que si estas mutan también lo harán sus formas de expresión. Tras la revolución de la era digital, estamos expuestos al gran momento de las plataformas digitales. Esté más o menos en desacuerdo, me parece lógico que con el ritmo de vida laboral que lleva la media de la sociedad priorice la comodidad del hogar. Las salas comerciales de proyección hace tiempo que parecen estar en declive, pero serán siempre el refugio de los que disfrutamos como niños una tarde de cine.

Realmente, mis estudios en el audiovisual empezaron a la par. El cine siempre había sido mi fantasía y quería cumplirla en el plano profesional. Casualidades de la vida, asistí a la charla de inicio del año escolar del grado de filosofía en la universidad de Zaragoza, mi ciudad natal. Quedé obnubilada con que los temas que se debatían pudieran tener cabida en un aula. Considero y reivindicaré siempre que todos deberíamos estudiar filosofía o al menos dedicar parte de nuestras ajetreadas vidas a reflexionar. De hecho, me parece que ambas disciplinas filosofía y cine van muy de la mano. Aunque a priori pueden parecer muy diferentes, toda pieza de ficción lleva su enseñanza, su moraleja, su manera de ver la realidad incluso a veces se rige por su propia filosofía.

3- El mundo del cine antes era como el ejército en el que todo estaba muy jerarquizado ¿Ha cambiado mucho en la actualidad? Sigue siendo un mundo en el que los técnicos están muy especializados en su función. Es una de las grandes bases que cada uno sea muy bueno en lo suyo. Un rodaje, por hacer un símil bastante visual, podría asociarse al funcionamiento de un reloj. Cada pieza grande, pequeña o diminuta es esencial para un buen funcionamiento.

Es cierto que, al principio, durante épocas meritorias se suele (aunque sea por curiosidad) probar distintos puestos, pero suele ser dentro de tu propio departamento. Como en todos los sectores, la precariedad agudiza el ingenio y la falta de recursos deriva en puestos multitarea. La figura del film maker (hombre orquesta de la cinematografía), cierto es, está mucho más arraigada.

4- Seguro que te has topado con grandes actores ¿Qué puedes decirme a este respecto? ¿Te impresionan? Bueno, yo empecé muy joven a trabajar así que esas primeras experiencias es complejo contener la emoción. Nunca he sido muy de ensalzar a la gente por su fama. Al fin y al cabo, ser actor es como cualquier otra profesión y debería tener el mismo valor que cualquier otro trabajador del audiovisual.

Pero en el momento que te topas con gente con grandes capacidades profesionales y puedes disfrutar de ese momento único de verles en escena, creo que merece la pena dejarse impresionar.



5- Tú has trabajado en muchísimas producciones desde hace tiempo ¿Cómo consigue uno mantenerse en el sector a lo largo de los años? ¿Es cierto que ahora hay más trabajo en Madrid gracias a las plataformas digitales? Una vez entras en la rueda, la presión sigue siendo similar pero es más fácil no parar de trabajar. Yo misma sigo aprendiendo cada día a sostener una vida que difícilmente puede aspirar a una total estabilidad laboral o unos horarios fijos. Hay que mentalizarse de que se va a trabajar habitualmente en proyectos temporales con todo lo positivo y negativo que esto implica.

No solo gracias a las plataformas digitales, que también. Muchas de ellas internacionales, ahora tienen cabida en España. Después de la pandemia ha habido un despertar de los fuegos en general dentro del audiovisual que está generando y potenciando (esperemos siga así) nuevos proyectos.

6- Cuéntanos cómo podríamos entrar en el mundo de los rodajes si no tenemos mucha experiencia, ¿Cuál sería el «camino perfecto» para, desde 0, terminar trabajando de jefa de producción? Esta carrera es la de las mil vías y la de ninguna a la vez. La base son unos buenos estudios y estar formado al máximo, pero esto no quiere decir que por haber estudiado vayas a entrar fácilmente en el sector. A veces es tanto o más determinante poseer cierto talento tanto para la profesión como para moverse socialmente y hacer contactos. Incluso las casualidades y estar en el lugar preciso en el momento concreto muchas veces son grandes oportunidades.

7- ¿Cómo consigues que un director/a te de su confianza? Cada director es un mundo, al fin y al cabo, cada persona es diferente y la manera de dirigir también. Como en cualquier relación profesional y en esta aún más una de las claves es la confianza. Confiar en ella o él y que ella confíe en ti.



8- ¿Cómo una Jefa de producción puede salvar un rodaje? En mi opinión profesional, la clave es hacer una buena preproducción valorando todos los factores de riesgo y posibilidades para luego no llevarse sustos en el rodaje. Pero a la hora de la verdad hay que ser muy rápido y resolutivo. La experiencia también hace que lo que al principio puedan parecer montañas de problemas se conviertan en granos de arena al haberlos enfrentado con asiduidad.

9- ¿Alguna vez te has echado las manos a la cabeza? ¿Cuándo no? (tono jocoso) ... Los rodajes son una caja de sorpresas. Por muy bien que esté producida una pieza siempre pueden surgir imprevistos. Pero en parte ese es el encanto de esta profesión, ningún día es igual al otro.