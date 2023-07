​Tendencias que definen el futuro del trabajo. ¿Qué valoran los trabajadores?

Los últimos tres años han causado estragos en la relación entre empresario y trabajadores. Debido a la pandemia, millones de personas perdieron su empleo o se vieron obligados a cambiar de profesión. Hay quien hace solo unos meses que reanudaron sus desplazamientos al trabajo por primera vez en años, mientras que otros, tras pasar meses trabajando desde casa, descubrieron que no querían volver a pisar una oficina.



En este artículo, hemos consultado con los expertos de Endalia, empresa que presta sus servicios de outsourcing y digitalización de los Recursos Humanos, para conocer las tendencias más recientes que configuran el panorama laboral, examinando los avances críticos, los retos y las oportunidades potenciales que surgen de estos cambios.

A continuación te presentamos el estado actual del mercado laboral y qué es lo que buscan los trabajadores hoy día.

Las 10 tendencias que definen el futuro del trabajo

En el futuro, podemos esperar cambios significativos en el mercado laboral debido a diversas tendencias, que apuntan hacia un entorno laboral más fluido y adaptable.

A continuación te presentamos las tendencias del mercado laboral de 2023 en adelante, que más valoradas por los trabajadores:

1. Trabajo a distancia y teletrabajo A medida que la tecnología facilita que la gente trabaje desde casa o fuera de ella, más empresas están adoptando políticas de teletrabajo a distancia que permiten a los empleados conciliar la vida laboral con la familiar.

2. Centrarse en el bienestar de los empleados Los trabajadores esperan encontrar empresas donde se presta atención al bienestar mental y emocional, junto con la salud física. A medida que las organizaciones reconozcan su papel en la creación de un entorno de trabajo sano y de apoyo, este anhelo será una realidad.

3. Automatización y digitalización Automatizar y digitalizar procesos permitirá mejorar la productividad de los trabajadores, por lo que toda empresa debería empezar a implantar desde ya medidas para lograrlo, como un sistema de gestión de Recursos Humanos o de creación de nóminas.

4. Nuevos modelos de trabajo Cada vez más personas optan por dejar atrás los empleos tradicionales de 8 horas con un único empleador, para participar en la economía trabajando como autónomos, contratistas o trabajadores a tiempo parcial.

5. Diversificación de la mano de obra Cada vez se prestará más atención al fomento de una mano de obra diversa e integradora, ya que las empresas reconocen que los equipos diversos pueden impulsar la innovación y una mejor capacidad para resolver problemas.

6. Aprendizaje permanente y reciclaje El rápido ritmo de la tecnología y los cambios en la industria hacen que los trabajadores deban actualizar constantemente sus competencias para seguir siendo relevantes y las empresas quieran contratarles o mantenerles en sus puestos.

7. Envejecimiento de la mano de obra La jubilación de la generación del baby boom dará lugar a nuevos retos y oportunidades en el mercado laboral, sobre todo en términos de transferencia de conocimientos a las generaciones más jóvenes.

8. Aumento de los beneficios y ventajas ofrecidos por las empresas Las empresas competirán entre sí cada vez más para hacerse con los mejores talentos. Para ello, ofrecerán mejores prestaciones, conciliación de la vida laboral y familiar y beneficios para atraer y fidelizar a los empleados.

9. Colaboración y trabajo en equipo A medida que los trabajos se vuelven más complejos, requerirán que los profesionales colaboren y trabajen de manera eficiente en diversas funciones e industrias para lograr los resultados deseados.

10. Modalidades de trabajo flexibles Los horarios de trabajo flexibles, el trabajo compartido y las opciones de trabajo a tiempo parcial serán cada vez más frecuentes, ya que los empresarios tratan de atender a una mano de obra cambiante con necesidades diversas.

¿Cómo las empresas pueden fidelizar el talento desde Recursos Humanos?

Aunque la base de una empresa sea la tecnología y los procesos que en ella se llevan a cabo, en esencia, los negocios los componen las personas. Por eso resulta esencial formar equipos de trabajadores comprometidos con los principios de la compañía, para que esta crezca en la dirección que se desea. El primer paso es contratar el talento pero, sin duda, lo principal es fidelizarlo.

Cada día son más los trabajadores que renuncian y deciden arriesgarse a encontrar un nuevo empleo, en lugar de aguantar en un puesto de trabajo donde el entorno no es adecuado, no se sienten reconocidos, no tienen condiciones que les permitan tener una vida familiar, etc. Para poder fidelizar el talento, los empleadores deben esforzarse por ofrecer flexibilidad, visibilidad, oportunidades para crecer y el reconocimiento que sus trabajadores merecen.

Uno de los principales errores que cometen las empresas, independientemente de su tamaño, es no entender lo importante que es fidelizar a los trabajadores con talento. Que un trabajador renuncie supone una pérdida de conocimientos y experiencia para la empresa.

El primer paso para fidelizar a los mejores trabajadores es seleccionarlos. Comprobar que los candidatos que escojas cuentan con las habilidades necesarias para el puesto, así como que su perfil encaje con la cultura de la empresa. Un plan de carrera con objetivos capaces de estimular a los empleados a desarrollarse dentro de la empresa es esencial para fidelizar el talento.

Ofrecer flexibilidad horaria, la opción de teletrabajar o jornadas partidas, junto con herramientas y opciones para ampliar sus conocimientos también contribuye a que los trabajadores quieran quedarse.

Tampoco se debe ignorar que la seguridad en el puesto de trabajo es uno de los aspectos más apreciados por los trabajadores. Los empleados que se sienten seguros en su puesto de trabajo, tienden a trabajar más y mejor.

Encargarse de todo esto puede ser un reto para las compañías, por lo que digitalizar los Recursos Humanos con un software como el ofrecido por Endalia, es una de las tendencias más relevantes de este 2023 que las compañías deben tener en cuenta.