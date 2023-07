​Nosotros, los menos iguales

La justicia acaba de eliminar en EEUU las ventajas que tenían los negros, y también los afro-sudamericanos y euro-sudamericanos (muy mal llamados “latinos”, o “hispanos”, de España, nombres que cada vez les repugnan más, pues efectivamente, no les pertenecen ni de origen, no son gentilicios suyos, ni étnicos suyos, ni semánticos suyos): Accedían a las universidades, por ley, con menor calificación que los blancos, a los que, obviamente, se les estaba discriminando por ser blancos. De haber sido a la inversa se le habría llamado “racismo”. De seguido, los de etnia negra, se manifiestan como víctimas, aludiendo a sus “derechos violados”. Está claro que tampoco en EEUU son todos iguales.



Los izquierdistas de EEUU, “Partido Demócrata”, a cuya cabeza están los Biden (los menos iguales, y corruptos por demás, en la Ucrania pre-guerra), en venganza, quieren ahora suprimir el Tribunal Supremo, que ha anulado esa ley contra la etnia blanca, que llamaban “discriminación positiva”. Igual apelativo dado en España a la llamada ley de discriminación del varón o de “género”, impuesta mediante supuesto o evidente delito criminal. De la que haré un “aparte”, por su importancia, con la correspondiente documentación al respecto.

Demuestro, con documentos oficiales de un gobierno que tardó dos años en mandárnoslos, que en España nos quieren hacer desiguales, no sólo con respecto a las damas, sino con respecto a extranjer@s acabad@s de llegar. En todos los sentidos.

Pues en prensa, Tv y radio de España, nos ocultan las estadísticas, identidad, origen, y número de los foráneos criminales, a quienes emborronan sus rostros en Tv con pixeles, a no ser que sean españoles por ser, evidentemente, menos iguales. Nos omiten el origen de los criminales con el afán de criminalizar a los españoles. Sólo por medio y medios míos, se había publicado la proporción de criminales y “criminalas” de origen foráneo, con respecto a españoles, DE IGUAL A IGUAL, sacado con igual número de unos que de otros… Y con números a la vista, los foráneos son, no el doble más criminales que los españoles, que sería mucho, sino más de cuatro veces el triple de criminales que los españoles. Evidentemente, los políticos que nos los trajeron y nos siguen imponiendo sin habernos preguntado nunca nada, son los fascistas, racistas, y dictadores. Y nosotros, discriminados, los menos iguales.

Si a los engañados españoles por omisión permanente se les abriese los ojos enseñándoles datos en los medios, entenderían de dónde proceden los más machistas y criminales, y qué partidos son los auténticos racistas contra nosotros, quiénes son los que criminalizan a los varones españoles, cargándonos con todos los crímenes de los datos reservados. Y no los votarán más.

Los más que supuestos fascistas, racistas, xenófobos, y dictadores son quienes nos han impuesto que inmigrantes sin control asalten nuestras casas, propiedades, tierra, y que nos vayan matando, sin que sepamos nunca quién lo hace, pues en el 100% de los casos nos los ocultan en los medios.

Los más iguales son los dirigentes, más que supuestos delincuentes, junto a los delincuentes, los cuales, cuantos más hay, más votos producen a los supuestos delincuentes. Los menos iguales, nosotros.

No menos criminal parece el asaltar la Constitución, las leyes supremas del ordenamiento jurídico español (Art. 14), para instalar la ley que hace monstruo al varón, por ser varón. El cual, seguro, va a la cárcel al ser imposible contrariar la palabra consagrada de una mujer vengativa y, o con el interés monetario de extraer grandes sumas diversas de su prevista víctima, y del erario de los españoles. Además de “papeles”, residencia gratis para su prole, subvenciones diversas, en el más que frecuente caso de que se trate de una mujer extranjera… “Ministerio de Igualdad”, es, “M. de la Desigualdad”, lo contrario, como casi todo en el PSOE. Evidentemente, a no todos nos hacen iguales. En próximo reportaje, amplío y doy fe documental de cuanto aquí acabo de afirmar.

Tampoco el PSOE en el poder es igual en lugares geográficos distintos: eliminan en España el delito de dividirla; eliminan en España el idioma español (algo inaudito); sacan de la cárcel a terroristas no arrepentidos, a golpistas del Estado, declarados enemigos de España, a asesinos múltiples de inocentes niños, de peatones, de servidores públicos…, a cambio de mantener el poder en Madrid. Por afán de poder se mata en guerras, como en las tres “carlistas” (de Euzkadi y Cataluña), que reclamaban los absurdos “derechos forales” de separatistas, supuestamente concedidos por reyes en `cartas pueblas´, según moneda de cambio, aún vigente, aun sabiendo del costo a los españoles de estas ridículas y falsas “patentes de corso”. Dedicadas al chantaje, con el fin de conseguir exacciones y beneficios fiscales no conocidos por las regiones leales y a su costa. Los políticos en el poder nos han hecho esclavos de los enemigos de España, de terroristas e independentistas. Y no solucionan nada, ni cambian la ley electoral. El resto de españoles, pues, somos menos iguales.

La presentada en Francia, también en estos días, con pérdidas de unos mil millones de euros, nada menos, no es una guerra civil, como se quiere, sino de invasión, pues los árabes, como advertimos hace decenios, no se integrarán jamás con infieles, Es más, liquidan al apóstata. Las únicas leyes que respetan son las de Mahoma, el cual escribió en el Corán, inspirado por Alá (Dios), cómo sentenció la lapidación por adulterio a determinadas mujeres, a las que mandó enterrar vivas a base de pedradas, como hoy se sigue haciendo… Son musulmanes los que justifican el machismo, el azotarlas. Es cultura en general, amparada por la izquierda, con más cartelones “welcomes” en ayuntamientos, con más mezquitas, con más subvenciones, que igualmente protege la nueva izquierda, que a sí misma se sigue poniendo el farsante nombre de “centro derecha”… Evidentemente, los europeos somos menos iguales.

La cacareada igualdad de la izquierda siempre fue un cuento, no sólo en España. Hemos visto que en EEUU, en Francia y en España, la moto a vender, los votos a vender, no son los de la igualdad, sino los de anular la igualdad. Repasemos: En EEUU, Baiden ha tenido que acatar la derogación de una ley discriminatoria. "La Égalité” (la Igualdad), “la Liberté”, et “la Fraternité" en Francia, son otras entelequias plurales del poder socialista, en las que ya no cree nadie al leer Historia y experimentarla. Políticos de España lo hacen aún peor… Ocultando su autoría, la casi totalidad de los numerosos ataques y asesinatos, nos los cargan a los españoles,. Hay que ver el dinero que nos saquean nuestros políticos. Por ejemplo, para pagar millonarias subvenciones a las ONG de ministras y señoras de ministros, dedicadas a traer más inmigrantes… entre muchas ONG con ese propósito, el del “sinónimo del lucro” con nuestro dinero, o sea, el que nosotros seamos menos iguales... En España hay 30.000 ONG, nada menos.