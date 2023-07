¡NO LE PERMITO A USTED QUE...! o ¡NO TE PERMITO QUE...!



Lenguaje típico de cualquier organización o partido político uniforme, sin libertad individual. El otro día, en el “debate”, por la llamarlo de alguna manera, entre Pedro (según la compañera y señora Yolanda Díaz ) y el señor Santiago Abascal, esas palabras no fueron utilizadas nunca por el que se obsesionan por llamar ULTRA, EXTREMA, ENEMIGO DE TODO LO QUE LLAMEMOS LIBERTAD... “VOX”.

Al sufrido oyente, imposibilitado para responder y ser contestado, acaba dándole todo igual., porque las realidades diarias permanecen día tras día, mes tras mes, año tras año y si no se pone remedio legislatura tras legislatura:

Las ayudas indiscriminadas a todo tipo de emigración. Siguen sin responderse las preguntas que, la legislación actual exige: Marruecos, Sáhara, Venezuela y sus maletas, actuaciones de diputados en sede Parlamentarias LA TRANSPARENCIA... “secreto de Estado” (¿?) LAS AYUDAS INDISCRIMINADAS A TODO TIPO DE ORGANIZACIONES SIN AUDITORÍAS. Las TRANSGRESIONES al buen hacer político... “Puertas Giratorias”... PAGOS EN ESPECIE no DECLARADOS ante el Organismo correspondiente. 1936-1939 al igual que 1930-1935 son historia, (desgraciadamente), NUNCA VOLÚMENES DE MEMORIA VENGATIVA, a medida, “otra vez”, del gobernante de turno.

Podríamos seguir, pero ni la edad ni el calor sofocante, como es normal en verano, me dan para seguir vociferando en el desierto de un INTERNET, típico HOLDING de intereses.

Señores “debatientes”, encorchetados y cargados con documentos añadidos por terceros, no engañan, más bien TORPEDEAN de forma CANSINA...

La VERDAD es una realidad DIFÍCIL de palpar pero siempre está ahí para entre todos descubrirla.