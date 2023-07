Las ciudades europeas preferidas por las productoras de Hollywood

Si bien es cierto que, durante muchos años, las producciones hollywoodenses evitaron salir de Estados Unidos para ahorrar costos y crear historias mucho más cercanas para el público local, con el paso de los años han comenzado a visitar localizaciones en todo el mundo para brindar una experiencia mucho más globalizada.

Un nuevo artículo escrito por PlayUZU revela que Hollywood estaría eligiendo especialmente ciudades europeas debido no solo por la posibilidad de obtener beneficios fiscales, sino también porque se adaptan fácilmente a las miles de historias que se producen cada año. Estas son las más populares:

● Tenerife y Cáceres (España)



Las Islas Canarias conforman uno de los patrimonios más importantes de España, contando con decenas de ciudades vibrantes que brindan lo mejor de la vida moderna, y la arquitectura europea clásica. Entre las ciudades más populares se encuentra Tenerife, que recientemente fue utilizada como localización para la segunda temporada de Los Anillos de Poder.

PlayUZU explica que Cáceres y Trujillo también habrían ganado popularidad en los últimos años gracias a su arquitectura medieval, siendo una de las localizaciones principales de la primera temporada del spin-off de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. Se espera que los castillos, calles empedradas y murallas también sean el hogar de la segunda temporada de la serie.

● Venecia y Sicilia (Italia)

Italia es una de las localizaciones favoritas de Hollywood, especialmente por las vistas paradisíacas de algunos de los pueblos más antiguos del mediterráneo. El clima despejado, las casas coloridas y las amplias vistas a la orilla del mar hacen que sea el escenario perfecto de producciones que tratan de mostrar un estilo de vida lujoso y vacacional.

Mientras que las calles angostas y edificios clásicos de Venecia vieron algunas de las persecuciones más extremas de la nueva entrega de Misión Imposible, los antiguos edificios sicilianos fueron el hogar de distintas escenas de Indiana Jones 5, en las que se sacaba provecho a algunas de las joyas de la arqueología europea.

● Glasgow (Escocia)

La arquitectura clásica de las calles de Glasgow, con sus edificios de mediados del siglo XX, han convertido a la ciudad en una localización perfecta para películas que se ambientan en el pasado, como ocurrió recientemente con Indiana Jones 5, donde fue utilizada para filmar aquellas secciones que tenían lugar en la década de los 60.

El estilo gótico de algunas de las calles más importantes de la ciudad también han sido perfectas para la filmación de películas de estilo sombrío, como lo fue la última encarnación de Batman.

● Dublín (Irlanda)

Para muchas productoras, Irlanda es el país perfecto para filmar debido a una serie de beneficios fiscales importantes, y localizaciones mundialmente conocidas por su belleza. La pintoresca Dublín no solo tiene áreas modernas, ideales para películas ambientadas en la actualidad, sino también lugares de estilo antiguo, como los que puedes ver en películas como Disenchanted.

● Budapest (Hungría)

La capital de Hungría también se encuentra entre las ciudades preferidas de Hollywood debido a sus bajos costos y gran diversidad de localizaciones, con una amplia fusión de elementos arquitectónicos en espacios reducidos, ideal para filmar diferentes proyectos sin necesidad de transportar equipo a largas distancias.

Un ejemplo de esto lo vemos en la segunda temporada de la serie de fantasía Shadow and Bone, de Netflix, que utilizó palacios barrocos y castillos modernos para traer a la vida la franquicia de Leigh Bardugo.



Cuando hablamos de cine y televisión, ningún país produce tanto como Estados Unidos, sin embargo, el aumento en la elección de ciudades europeas para la filmación de producciones americanas estaría generando nuevas oportunidades de inversión en el mundo del entretenimiento local.